Még a Földközi-tengeren közlekedő luxusjachtokra is eljutnak a pécsi Venison Gusto Kft. által értékesített füstölt vadhús-készítmények, de szállítanak Olaszországba, Franciaországba, Monacoba, Belgiumba, Londonba is. A prémium minőségű termékek tehát főként külföldön kelnek el, mivel egyre nagyobb az igény a jó minőségű, tiszta, adalékanyag-mentes élelmiszerre. Szeretnék azonban, hogy itthon is egyre többen felfedezzék az általuk létrehozott ízvilágot. Sok rendezvényen bemutatják a prémium sonkákat, szalámikat, az egyik évben a Budapesten rendezett nemzetközi Sirha kiállításon vettek részt kiállítóként.