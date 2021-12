Megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz első kiírásai, amelyet felkészülten várt a villányi önkormányzat. Mayer István polgármester elmondta, Villány városfejlesztési koncepciójában olyan nagyobb léptékű beruházási terveket dolgoztak ki, melyek nagyobb összegű támogatásokat igényelnek. Ugyanakkor a pályázatok előkészítésénél figyelembe vették, hogy más települések is pályáznak, így a várhatóan arányos forráselosztások miatt mértéktartásra is törekedtek.

– Január közepéig kell beadni az Élhető Város, valamint az energetikai korszerűsítésekre irányuló kiírásokra a pályázatokat. Az Élhető Város keretében eredetileg három projekt­tervvel készültünk, de kettőt fogunk beadni, a fenti okok miatt – mondta a városvezető.

Az egyik keretében a Villánykövesd felől bejövő gesztenyefasori sétányt szeretnék felújítani, illetve rehabilitálni. Az egészen a Rendezvény térig vezető sétány jó folytatása lenne a zöldvárosprogram zöldítési koncepciójának, hiszen a sétány menti területeken fákat ültetnének, illetve rendeznék a zöld területeket. Terveik szerint vagy a meglévő sétányt újítanák fel, vagy pedig, különböző körülmények miatt, egy új nyomvonalban is gondolkodnak. A sétány most körülbelül a vasútállomásig vezet, de azt meghosszabbítanák a Kőbánya utcai bejáratig, így az Ammonitesz tanösvény onnan egyből elérhető lehetne ahelyett, hogy most az út szélén gyalogolnak az emberek. A városvezetés komplexen gondolkodott, hiszen a Karasica túloldalán remélhetőleg jövőre megvalósul a Villány–Villánykövesd közé tervezett kerékpárút, így a felújítandó sétány jó kapcsolódási pontot nyújtana azzal a fejlesztéssel is.

A másik pályázat keretében a rendezvénytér fejlesztésének következő ütemére szeretnének forrást nyerni. A zöldvárosprogram keretében itt már megújult a játszótér, a fejlesztés a terület felét ölelte fel, így az a tervük, hogy még egy korosztálynak kedvezve tovább bővítenék a játékelemeket, hogy Villány a megye, vagy legalábbis a mikrotérség legjobb, legnagyobb játszóterével rendelkezzen. Természetesen nemcsak játszótéri elemek telepítését szeretnék, hanem napvitorlákkal, a közvilágítás bővítésével és pihenőhelyek kialakításával tennék élvezhetőbbé a környezetet.

Ezen kívül, szintén e pályázat részeként, szeretnék a két multifunkciós sportpályát, valamint a már elhasználódott régi kézilabdapályát felújítani, mindhármat gumiburkolattal szeretnék ellátni. A TOP Plusz keretében tervezik még a régi bölcsőde, a régi borúti iroda rossz állapotú épületegyüttesét energetikailag korszerűsíteni, hogy az ott jelenleg működő családsegítő központnak komfortosabb körülményeket teremthessenek.

– Február közepéig várhatóan megjelennek az óvodafejlesztéseket célzó pályázati kiírások is. Villányban nem tervezünk óvodai férőhelybővítést, hanem újra négycsoportossá tennénk az intézményt, mégpedig azzal, hogy egy másik pályázat (nem TOP) keretében egy új bölcsőde létrehozására igyekszünk forrást elnyerni. Az óvoda szolgáltatásait ugyanakkor szeretnénk bővíteni, az udvart pancsolóval, árnyékolókkal, és egy játszóházi felszereltségű, kisebb könnyűszerkezetes épülettel gazdagítanánk – mondta Mayer István.

Komplex turisztikai fejlesztést is terveznek, melyre szintén pályázni fog a város

A városvezető a további fejlesztési tervekről beszélve kiemelte a csapadékvíz-elvezetési pályázatot is, amely a Táncsics-árok területét érintené, iparterület kialakítását, valamint az energetikailag korszerűsítendő Családsegítő Szolgálat épületének teljes belső felújítását is.

– A legnagyobb forrást igénylő pályázatunk egy turisztikai fejlesztési pályázat, amely kiemelten fontos Villánynak. Nagy léptékű fejlesztési koncepciónk szerint egy városliget kialakítását tervezzük. Szeretnénk egy többhektáros tavat kialakítani, és a körülötte lévő területet sétányokkal, futókörrel, sétálókörrel, pihenőhelyekkel gazdagítani. Úgy gondoljuk, hogy ez a fejlesztés a városlakók és az ideérkező turisták igényeit is megfelelően kielégítené.