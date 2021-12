Sajnos hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy autóbaleset velünk nem történhet meg: pedig sok esetben a szerencsétlenséget nem is a sofőr okozza. Ahogy a BAMA korábbi cikkében is olvasható, csak december első hetében Baranya megyében mintegy hatvan közlekedési baleset történt.

A hideg időben, a hófúvás alatt még veszélyesebbek az utak. Ráadásul az ünnepek közeledtével sok a program: rohanunk, bevásárolunk, így a stressz és a kapkodás miatt még inkább megszaporodnak a balesetek – az ittas vezetőkről nem is beszélve.

De hogyan előzhetjük meg ezeket? Melyek azok az óvintézkedések, amiket megtehetünk a biztonságunk érdekében? Cikkünkben ezeket vizsgáljuk meg részletesen.

Hogyan előzhetjük meg az autóbaleseteket? – Tippek az ünnepekre

Forrás: freepik

Télen a korai sötétedés, a csúszós utak, a türelmetlen sofőrök, és a vadak jelentik a legnagyobb veszélyforrást, így elsősorban ezekre a tényezőkre kell koncentrálnunk.

A körültekintő közlekedésre a rendőrség honlapja is felhívja a figyelmet. Az alábbiakban olyan egyszerű, praktikus tippeket gyűjtöttünk össze, amelyet – felelős autóvezetőként – mindannyiunknak be kell(ene) tartania.

Ellenőrizzük és készítsük fel a télre az autót! – Azon kívül, hogy a nyári abroncsokat le kell cserélni, a téli időszak beköszöntével érdemes ellenőrizni több alkatrészt is. Vigyük el szervizbe az autót, végezzük el az olajcserét, vásároljunk téli szélvédőmosót, és rendszeres időközönként nézzük meg a gumi nyomását is. Minden esetben legyen nálunk hólánc!

Induljunk el korábban! – A latyakos, csúszós úton sokkal lassabban lehet haladni. Ráadásul ilyenkor rendkívül gyakran alakulnak ki dugók is. Ha időben oda kell érnünk valahová, számoljunk plusz 10-20 százalék menetidővel, hogy biztonságban odaérjünk. Ha ugyanis késésben vagyunk, sokkal stresszesebben vezetünk, ami további veszélyforrást jelent.

Ne vezessünk ittasan – Magától értetődőnek tűnik, de az ünnepek alatt a rokonok, a család unszolására elfogyasztott kisebb mennyiségű alkohol is álmosító hatású lehet. Ha mégis lecsúszik egy-két pohárka, kérjünk meg valakit, hogy üljön be helyettünk a volán mögé, vagy maradjunk éjszakára a rokonoknál.

Tartsuk a távolságot és a sebességhatárt, használjuk a biztonsági övet – Amennyiben az út havas vagy jeges, dupla követési távolságot kell tartani, és a megengedett sebességhatárnál is lassabban szabad csak haladni. A biztonsági öv pedig sok esetben akár a halálos kimenetelű balesetektől is megmenthet, így mindig következetesen csatoljuk be.

Vigyázzunk a vadakkal! – A vadakkal évszaktól függetlenül vigyázni kell. Azonban télen, amikor korán sötétedik, még óvatosabbnak kell lennünk, hiszen sokkal nehezebben észrevehetőek. Ha egyedül vagyunk az úton, kapcsoljunk ködlámpát és reflektort is, hogy biztosan meglássuk az útra kiszaladó állatokat.

Figyeljük a vadveszélyt jelző táblákat, és ne haladjunk gyorsabban 50-60 km/h-nál. Lehet, hogy ez nagyon lassúnak tűnik, de este, erdős területen indokolt, hiszen így lesz elég idő reagálni a váratlan helyzetekre. Ha mégis elkerülhetetlen az ütközés, akkor először kormányozzunk, utána intenzíven fékezzünk, így nem veszítjük el az irányítást az autó felett.

Válasszuk az autópályát! – A kisebb mellékutak helyett, ha lehetőségünk adódik rá, inkább az autópálya mellett tegyük le a voksunkat. A sztrádát ugyanis rendszeresen jégmentesítik és takarítják, így sokkal kisebb a valószínűsége a megcsúszásnak, és a vaddal való ütközésnek.

Ne telefonáljunk, és ne írjunk üzenetet vezetés közben – Sajnos nagyon sokan telefonálnak, Facebookoznak vezetés közben, ez pedig rengeteg potenciális baleset forrása lehet. Fókuszáljunk csak az útra, és a vezetésre, hogy mindenki biztonságosan hazaérjen!

Extra tippek: Hogyan tegyünk még többet a biztonságunkért?

Forrás: freepik

A balesetek nem mindig a mi hibánkból történnek, ennek ellenére sajnos mégis előfordulhatnak. Ha volán mögé ülünk, nekünk is nagy a felelősségünk, hogy mindent megtegyünk a saját, és autós társaink testi épségének megőrzése érdekében. Vannak viszont olyan helyzetek, amikor sajnos elkerülhetetlen az ütközés. Az alábbi tippeket érdemes fontolóra venni, hogy elkerüljük a nagy bajt:

Használjunk fedélzeti kamerát – Érdemes az autó elején és hátulján is fedélzeti kamerát használni, ugyanis baleset esetén a kamera felvétele átadható a rendőrségnek, és mint olyan, bizonyítéknak minősül. Ez rengeteg vitás kérdést eldönthet. Akkor is hasznos lehet, hogyha az utakon a szemünk láttára történik baleset, amelyet rögzíthet a kameránk – ezzel segíthetjük az ügy rendezését.

Kössünk balesetbiztosítást – A kötelező biztosítás mellé ajánlott egy balesetbiztosítás kötése is. Ezzel ugyanis nemcsak magunkat, hanem a családunkat is megvédhetjük abban az esetben is, ha velünk történne meg a baj. Gondoljunk csak bele: autóra, mobiltelefonra, lakásra gyakran kötünk biztosítást, ám balesetekre ritkábban. Pedig az életünk messze értékesebb, mint az értéktárgyaink, és a szerencsétlenség bárkivel megtörténhet – velünk is. Érdemes tehát elgondolkodni azon, hogy ne csak tárgyainkra, hanem saját magunkra is kössünk balesetbiztosítást.

Ha mégis elkerülhetetlen a baleset, az alábbiakat tehetjük:

Az ütközések a másodpercek töredéke alatt zajlanak le, így nagyon nehéz tudatosan reagálni.

Ahogy a vad baleseteknél, úgy itt is fontos, hogy először kormányozzunk, aztán lassítsunk.

Próbáljuk a lehető legkisebbre csökkenteni a sebességet.

A frontális baleset elkerülése érdekében jobbra, az árok felé kell kormányozni, nehogy a szembejövő sávba kerüljünk, és egy másik autóval találjuk szembe magunkat.

Ha várhatóan a hátunk mögül jön az ütközés, akkor engedjük fel a féket, ez ugyanis tompítja az ütközést. Fontos, hogy a hátunk erősen simuljon a székhez, a fejünk pedig a fejtámlához.

Oldalirányú ütközés esetén erősen kapaszkodjunk meg, hogy a testünk ne csapódjon oldalra.

A legfontosabb pedig a lélekjelenlét. Nagyon ijesztő a szituáció, de nem szabad pánikolni, hiszen akkor ösztönösen cselekszik az ember, ami általában ront a helyzeten.

Amennyiben elolvastuk ezt a cikket, máris megtettünk az első lépést biztonságunk érdekében. A második lépés, hogy a fenti tippeket megtartsuk, biztonságosan közlekedjünk az utakon, és a családunk érdekében magunkra is kössünk balesetbiztosítást.