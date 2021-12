Miért olyan fontosak a vitaminok?

A vitaminok nélkülözhetetlenek a szervezetünk számára, a legtöbbet viszont nem tudjuk előállítani, így külsőleg kell a bevitelükről gondoskodni. Ideális, ha ki tudunk egy olyan életmódot alakítani, amiben benne van a vitamindús táplálkozás is. Azonban sokunknak nincs erre ideje, hiszen mindez nagyobb odafigyelést igényel a mindennapokban. A vitaminszükséglet életkoronként, egészségi állapot és életmód szerint eltérő lehet. Sokunk számára nagyon kevés az, amit természetes úton, táplálékkal be tudunk vinni, ezért legalább a C-, és D-vitamint javasolt étrend- kiegészítő formájában is pótolni.

A vitaminok éppúgy hatással vannak az emésztésünkre, mint az immunrendszerünk működésére, így fontos, hogy rendszeresen pótoljuk őket. Ha valamelyik vitaminról elfeledkezünk, vagy nem is tudjuk, hogy szükségünk lenne rá és nem pótoljuk, akkor könnyen panaszok jelentkezhetnek az adott területen. Károsodhatnak az élettani folyamatok és hiánytünetek léphetnek fel. Ezek a tünetek különfélék lehetnek: kialakulhat egy állandó stresszérzet, fáradékonyabbak lehetünk, de alig észrevehető tünetek is lehetnek, mint például apróbb bőrelváltozások, körömgyengeség, de hajhullás, netán látásromlás is lehet a vitaminhiány jele.

Melyek a legfőbb vitaminok, amire szüksége van a

szervezetünknek?

C-vitamin: az immunrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen. Télen- nyáron érdemes odafigyelni rá, minden életkorban és élethelyzetben pótolni kell. A jó hír viszont az, hogy sok zöldségben és gyümölcsben megtalálható, így természetes úton is könnyen pótolható.

D-vitamin: legfontosabb szerepe a csontképződés során van, majd felnőtt, illetve idősebb korban a csontritkulás megelőzésében. Szervezetünk is elő tudja állítani, viszont ehhez napfényre van szükségünk, így értelemszerűen télen javasolt extra forrásból fedezni.

A-vitamin: befolyásolja a látásunkat, a bőr és a haj egészségét, és a fertőzésekkel szembeni védekezőképességünket is. Legfőbb forrása a máj, a tej és a tojás. Ha ezekből keveset fogyasztunk, akkor a C-, és D-vitamin mellett ezt is javasolt vitaminkészítmény formájában bevinni.

E-vitamin: tartós hiánya idegrendszeri panaszokat okozhat, illetve bőr elváltozások is jelentkezhetnek. Szerepet játszik a hormonháztartás megfelelő működésében is. Főként növényi olajok és gabonafélék tartalmazzák.

B-vitamin: amikor a B-vitamint említjük, akkor egy egész vitamincsaládra gondolunk, melyek között van amelyik az idegsejtek működésében játszik szerepet, és olyan is, ami a sejtek anyagcsere folyamatait befolyásolja.

Miben más a tél?

Amikor a téli vitaminpótlásra gondolunk, akkor leginkább csak a C-vitamin jut az eszünkbe, hiszen a fertőzések elkerülése lebeg a szemünk előtt, aminek az esélye az immunrendszerünk erősítésével nőhet. Pedig ugyanúgy fontos a C-, és a D-vitamin bevitele, mint az A-, vagy a B-vitaminoké. Hiszen, ahogy az elején már említettük, ilyenkor jellemzően mindenből kevesebbet kap a szervezetünk. Kevesebb paprikát, paradicsomot, almát és egyéb gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztunk. Helyettük több cukrot és zsírosabb ételeket eszünk, és sokszor még a folyadékbevitelünk is csökken.

3 tipp, hogy megfelelő legyen a vitaminbevitel télen is

Kiegyensúlyozott, változatos étrend: a szervezetünk számára fontos vitaminok nem kizárólag a zöldségekben és gyümölcsökben találhatóak meg, egyéb élelmiszerek is segíthetnek a vitamindús étkezésben. Például a májnak, a tojásnak és a tejnek is nagy szerepe van az élettani folyamatainkban, így ezekre is javasolt odafigyelni.

Vitamin tabletták: megfelelően változatos és vitamindús étkezés mellett nem lenne szükségünk plusz vitaminbevitelre, azonban a téli hónapokban nagyobb az igénye a szervezetünknek a vitaminpótlásra, ezzel szemben a vitaminok természetes bevitele pedig csökken. Így érdemes pótolni táplálékkiegészítő formájában is őket. Legjobb, ha olyan multivitamint választunk, ami lefedi a szükséges repertoárt.

Friss levegő és mozgás: télen kevesebb mozgáshoz, friss levegőhöz és napfényhez jut a szervezetünk, pedig ugyanúgy fontos lenne, mint a többi évszakban. Amennyit csak tudunk legyünk kint, és adjuk meg a testünknek, amire szüksége van.