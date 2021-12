A pandémia sajnos a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. (HVG) idei évére is rányomta a bélyegét, hiszen jelentősen lecsökkentek a bevételi források. A piaci alapon végzett munkák száma is kevesebb volt, hiszen azok, akik korábban különböző munkákkal megbízták a HVG-t, most visszafogottabban tervezték a kiadásaikat, spóroltak, és csak a legszükségesebb feladatok elvégzésére keresték meg a városgazdálkodási céget. Emellett az önkormányzat – tekintettel a várost is meglehetősen kedvezőtlenül érő járványhelyzetre – mérsékeltebb összeggel támogatta a céget.

Marosi-Melles András, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója elmondta, ebben az évben zárultak le a munkaügyi pályázatok is, így a létszámban is jelentős visszaesés volt tapasztalható. Sajnos nincs olyan szabad kapacitású ember, akit ezeken a pályázatokon el lehetne indítani, és akit fel tudnának venni ezekre a támogatott pozíciókra.

– A dolgozói létszámot a cég nem csökkentette, ugyanakkor mégis kevesebben lettünk, elsősorban azért, mert több kollégánk is nyugdíjba vonult. Az ily módon lecsökkent létszámot nem pótoltuk vissza, hiszen a rendelkezésre álló forrásokból kellett a működést biztosítani – mondta az igazgató. A jelentősen lecsökkent létszámú csapatra ugyanakkor a korábbi éveknek megfelelő mennyiségű munka hárult: ugyanúgy nevelték a növényeket, kiültették, gondozták, öntözték a virágokat, és a strand parkját is szép, gondozott állapotban tartották.

– Ezúton is szeretném megköszönni a cégvezetés és a város nevében is a dolgozóknak azt, hogy kitartottak, és szépítették Harkányt, elvégezték a rájuk háruló többletmunkákat, végigdolgozták ezt a küzdelmes évet – mondta Marosi-Melles András.

Ebben az évben az önkormányzat megbízásából a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. munkatársai a harkányi óvoda fűtéskorszerűsítését, a vizes­blokkok felújítását, az orvosi szolgálati lakás felújítását, valamint a sportcsarnok bejáratának akadálymentesítését is elvégezték, ez utóbbi munkálatok még folyamatban vannak.

Harkány egyébként 2016 óta folyamatosan valamilyen elismerésben részesül a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen, ez idén is így volt, dicsérő oklevelet kapott a város.

– Igyekszünk mindenhol időben ott lenni, de sajnos előfordul, hogy a szűkös emberi erőforrás miatt hosszabb ideig tartanak a munkálatok, de még így is a szakmaiság időhatárain belül végzünk a feladatokkal – mondta az igazgató.

Hatékonyabb technológiával védik a fákat

Marosi-Melles András beszámolt arról is, hogy az idén a harkányi fákat nem permetezéssel védték a kártevőktől, hanem egy fakéreg alá történő injektálással. Ez egy új technológia, és a korábbi próbák alapján jóval hatékonyabb is. A fák esztétikai állapotán jól látszik, hogy sokkal jobb állapotban vannak, sokkal kisebb a rovarfertőzés, stabilabbak, állékonyabbak és egészségesebbek a fák.