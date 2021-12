Az utóbbi két-három évben sokat tudott fejlődni Gyöngyösmellék, ugyanis a környékre települt olajkitermelő vállalat már 12 kutat fúrt a településen, ennek köszönhetően szép összegeket kap a kistelepülés önkormányzata. S bár az állami normatívák jelentős részétől emiatt elesett a község, nagyon örülnek az iparűzési adónak.

– Ennek köszönhetjük a fejlesztéseket, megújult a Kétújfalu és Gyöngyösmellék közötti út, emellett belterületen az összes önkormányzati, tehát az összes utca útja is megújult útburkolattal rendelkezik – mondta Schán Mária, Gyöngyösmellék polgármestere. A községvezetők törekednek arra, hogy a kapott pénzt visszaforgassák a lakosságnak, illetve a falu fejlesztésére fordítsák. Éppen ezért merészebb tervei is vannak a településnek.

– Arról döntött a képviselő-testület, hogy 15-15 millió forintot áldoz a katolikus és a református templom felújítására. A református templomnál kész a belső felújítás, és most kezdik a külső munkálatokat, a katolikus templomnál pedig már kicserélték az ablakokat, és folytatódnak a belső munkálatok – számolt be örömmel a községvezető. Hozzátette, eddig sem voltak túlságosan eredményesek a pályázatokban, bár tavaly és idén a Magyar Falu Program keretében sikerül a közterületek karbantartásához szükséges gépekre támogatást nyerni, illetve a Gyöngyösmelléket Pettenddel összekötő külterületi földes út is pályázati forrásból újulhatott meg, most kevesebb esélyt látnak a pályázati támogatásokra, ezért nem várnak, inkább önerőből kezdenek hozzá a munkálatokhoz. Terveink vannak a ravatalozó felújítására, illetve a temető körbekerítésére. Emellett az önkormányzat megvásárolta a korábbi kocsma-bolt épületét, amelyet szeretnének felújítani, és közösségi térré alakítani. Egy másik, a Petőfi utcában megvásárolt házból pedig falumúzeumot szeretnének kialakítani. A gyűjtemény már megvan, jelenleg a régi bolt épületében tárolják, és tovább-bővítik az emléktárgyakat.

Gyöngyösmelléken két középület van, a kultúrház, amely egyben a közösségi ház is, illetve a hivatal épülete, melynek hátsó részében található az orvosi rendelő. Ezek belső felújítását is szeretnék elvégezni a következő években. Hosszú távú terveik között szerepel még a szennyvízberuházás, erre viszont Kétújfalu gesztorságával több település közösen pályázna. A közbiztonság érdekében – a közelmúltban történt bővítés következtében – immár a falu teljes területét és a temetőt is térfigyelő kamera őrzi.

Szép munkát végeznek a közmunkások

Az önkormányzat huszonhét közmunkást foglalkoztat, akik a település karbantartásán, szépítésén kívül zöldségtermesztéssel is foglalkoznak, a terményt pedig kiosztják a lakosoknak. Többhektárnyi területet kell karbantartani, a belterületi közterületek (tó, játszótér, focipálya, zöldterületek) mellett az összesen hét temető környezetének rendezését is elvégzik. A polgármester kiemelte azt is, hogy év közben többször is feldíszítik a települést. Most is csoda szép, színvonalas betlehem, adventi koszorú és karácsonyfa ékesíti a templom előtti területet.

Rendszeresen támogatják a családokat

Jó a közösségi élet a 300 lakosú településen, bár a járványhelyzet lecsökkentette a programokat, összejöveteleket, a lakosság az idén is igényelte a falunapot, amit szeptemberben gyors szervezés után meg is rendeztek. Az önkormányzat igyekszik támogatni a lakosságot, mikuláskor és húsvétkor is édességcsomagot kapnak a gyerekek. A családok az alkalmankénti segélyek mellett húsvétra tartósélelmiszer-csomagot kaptak, és anyagi támogatásban is részesültek, és most, karácsony előtt is pénzbeni támogatást adott az önkormányzat a lakosságnak.