Az önkormányzat évekkel ezelőtt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyert 57 millió forint pályázati támogatást a bölcsőde megépítésére, melyhez az időközben megemelkedett építőipari árak miatt még 3 millió forint keretráemelést kapott a község, így december 8-án ünnepélyes keretek között átadták az intézményt. Rácz János, Egerág polgármestere elmondta, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, hogy a lehető leghamarabb megkezdhesse működését az intézmény, ahová helyből, valamint Szőkéd, Áta és Kisherend településekről is fogadnak majd kisgyermeket.

– A minibölcsőde része a kormány családtámogatási programjának, hiszen ezáltal 7 családban tud az anya munkát vállalni, a jövedelmét pedig a családjára költheti. Az intézmény két helyi lakosnak biztosít munkát – mondta a községvezető.

Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, Egerág nagyon helyesen a megyei önkormányzattal közösen valósította meg a beruházást, és arra biztatta a községvezetőket, továbbra is éljenek a TOP, illetve a Magyar Falu Program által felkínált lehetőségekkel.

– Kell helyben az ambíció, az egerágiaknak és a polgármesternek pedig ez megvan, mi pedig – a megyei önkormányzat elnökével – segítjük a terveik megvalósulását – fogalmazott. Mint mondta, bölcsődét átadni azért is nagyszerű dolog, mert ez szó szerint a megvalósulása annak, amit a magyar kormány a családpolitikájában képvisel. Nemcsak a városokban, hanem a községekben is nagyon fontos a megfelelő intézményi környezet megteremtése, ehhez nyújtanak kiváló lehetőségeket a pályázati források.

Dr. Őri László, a megyei önkormányzat elnöke kiemelte, a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű óvoda- és bölcsődeépítési, -felújítási program valósult meg az utóbbi években Baranyában. A megye több mint 30 településén nyílt lehetőség új férőhelyek kialakítására, és a meglévők korszerűsítésére 6,6 milliárd forint támogatással. A következő, 2021–2027-es európai uniós pályázati ciklusban a TOP Plusz keretében 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre bölcsődefejlesztésre.

Az egerági önkormányzat jövőre is szeretne pályázni a TOP Plusz keretében. A megyei önkormányzattal konzorciumban az Élhető Települések kiírásra készítik éppen a beadványukat.

– A központi parkot szeretnénk rekonstruálni, megújítani és szabadtéri színpaddal, nyilvános mosdókkal, játszótérrel, térkő burkolatos sétánnyal, közvilágítással, valamint utcabútorokkal felszerelni – mondta Rácz János.

Útfelújításra is terveznek pályázni jövőre a Magyar Falu Program keretében

A Magyar Falu Programnak köszönhetően tavaly megújult az óvoda udvara, illetve a rendelő teteje, és a nyílászárókat újakra cserélték. Idén kommunális eszközbeszerzésre, ravatalozó építésére, valamint a polgármesteri hivatal tetőjének felújítására nyertek támogatást. A munkagépek már megérkeztek a településre, a további fejlesztések megvalósítása pedig tavasszal kezdődik.

Jövőre terveik szerint játszótér-felújításra, valamint a már többször is megpályázott Felsőhegyi út aszfaltozására fognak pályázni a Magyar Falu Programban. A játszóterek kialakításával, valamint a bölcsődével és a tavaly belügyminisztériumi forrásból megépített kondiparkkal a családoknak szeretnének kedvezni, hiszen sok a fiatal beköltöző, számukra igyekeznek élhető környezetet teremteni. Ezenkívül Újpetre gesztorságával a szennyvízberuházás megvalósításán is dolgoznak. A nyolc települést érintő fejlesztés még nagyon kezdetleges szakaszban van. A helyieken kívül szőkédi és átai lakosra is gondolva, a csúszós, veszélyes bekötőút felújítását is szeretnék elérni a Magyar Közút Zrt.-nél.

Egerág fejlesztéseit a megyei önkormányzat is segítette

Aktívak a civil szervezetek

Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel, és igyekszik mindenben támogatni őket. A helyiek és a környéken élők testedzését, sportolását, versenyzését az Egerág Sportegyesület biztosítja, a Faluszépítő Egyesület mindig az évszaknak megfelelően vidám díszekbe öltözteti a falut, a dekorációk pedig viszik a jó hírét Egerágnak, más településekről is jönnek fotózni a falu több pontján található díszeket.

Az idén alakult Tegyünk Együtt Jót Egyesület tevékenysége széles körű: a hátrányos helyzetűek segítése mellett hagyományőrző programokkal, kulturális rendezvények támogatásával igyekeznek gazdagítani az egerági közösségi életet. A napokban egyébként az óvodásoknak tartottak foglalkozást a Luca-napi búzavetés szokásáról.

A civil szervezetek kiveszik részüket a programok, falunapok szervezéséből is. A jövő évi egerági falunap dátuma is megvan már, amely egybeesik a Sarlós Boldogasszony napján megrendezendő búcsúval. Július másodikán, szombaton lesz tehát a búcsúval egybekötött falunap.

Üzemeltetőváltás miatt zártak be

Üzemeltetőváltás miatt átmenetileg zárva van a helyi gyógyszertár. Az önkormányzat már tárgyalt másik üzemeltetővel, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy helyben legyen elérhető a patika, azonban az engedélyeztetés időt vesz igénybe. Addig is kérik a lakosság türelmét, aki pedig nem tudja beszerezni ez idő alatt a gyógyszereit, annak segít az önkormányzat.

Hasonló okok miatt van zárva a húsüzem is, amelyet eddig a Egerági Húsfeldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet üzemeltetett. A járványhelyzet nagyon kedvezőtlenül hatott a működésre, ezért a szervezet felszámolást kezdeményezett maga ellen. A húsbolt és a húsüzem viszont továbbra is működni fog, ugyanis az önkormányzat bérbe adja a létesítményeket, s már talált is erre vállalkozót, aki várhatóan január végén vagy február elején kinyitja az üzletet. A szövetkezet megmaradt dolgozóit az önkormányzat tovább alkalmazza.

A Startmunka programban 8 közmunkás kertészettel foglalkozik, egyhektárnyi területen termelnek zöldségeket a saját boltba.

A település vezetői

A valamivel több mint ezer lakosú Egerág polgármestere Rácz János. Alpolgármester: Karl Gábor, a képviselő-testület további tagjai: Békésiné dr. Papp Ildikó, Fider László és Dulánszky Jenő Nándor. A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dr. Halmos Barbara, aljegyző: dr. Kreka Alexandra. A Faluszépítő Egyesület Eger­ág elnöke: Süth Károlyné, a Tegyünk Együtt Jót Egyesület elnöke: Kovácsné Wellisch Emese, az Egerág Sportegyesület elnöke: Molnár János. Az Egerági Közétkeztetési Intézmény vezetője: Deli Győző. Az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője: dr. Horváthné Hosszu Beatrix. A Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája tagintézmény-vezetője: Petik Róbert. Háziorvos: dr. Kordély Norbert, asszisztens: Homokszentgyörgyi Veronika. Védőnő: Sztergár Tímea. Plébános: dr. Cziglányi Zsolt.

Pécstől délkeletre fekszik; a szomszédos települések: észak felől Kozármisleny, északkelet felől Szemely és Lothárd, kelet felől Peterd, délkelet felől Kisherend, dél felől Vokány, délnyugat felől Szőkéd, északnyugat felől pedig Pécsudvard.

Az önkormányzat elérhetősége: 7763 Egerág, Szabadság tér 1. Tel.: 72/800-289.