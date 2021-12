Mindenképpen szót kell ejteni a teljesítmény kérdéséről is. A hazai kereskedelmi forgalomban megvásárolható készülékek jellemzően 1200 és 2500 watt közötti teljesítménnyel rendelkeznek. A leggyengébb változatok csak abban az esetben jelentenek szerencsés választást, ha kifejezetten ritkán vasalunk, és csak kell egy eszköz, hogy olykor-olykor simára vasaljunk egy inget. Ilyen esetben az 1200 wattos vasalók tökéletesen megfelnek. Rendszeres használat esetén azonban nagyobb teljesítményre van szükség; 1800 watt körül már hatékony munkavégzést biztosítanak, nagyobb mennyiségű ruha rendszeres vasalásához azonban érdemes 2000 watt feletti teljesítményt választani.

A vasalók minőségét alapjaiban határozza meg a talp anyaga, illetve annak kialakítása. Ma már igen széles a kínálat, különböző anyaghasználatok állnak rendelkezésre. Az alapmodellek jellemzően alumíniumból készült talppal rendelkeznek. Gyors felmelegedésre és jó siklásra képesek, ráadásul a tisztításuk is egyszerű. Az alumínium sérülékenysége miatt könnyen karcolódik. Magas hőfokon a műszálak ráéghetnek. Egy fokkal szerencsésebb választást jelentenek a rozsdamentes acélból készült talpak, de sajnos ezek is karcolódnak, illetve a műszálak tapadása rájuk is jellemző. Meg kell említeni a teflonbevonattal készült talpakat is, amelyek nagyszerű siklást biztosítanak, a teflon káros hatásai miatt azonban egyre inkább kiszorulnak erről a piacról. Egyre népszerűbbek viszont a kerámiatalppal rendelkező készülékek, amelyek nagyszerű siklást biztosítanak, a sérülékenységük speciális gyártási technológiával javítható. Napjainkban a legnépszerűbb és legjobb választásnak nevezhető ez a változat.

Érdemes figyelmet fordítani az elérhető tulajdonságokra is. Mindenképpen érdemes olyan készüléket választani, ami automata kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ez esetben nem kell aggódnunk, hogy esetleg bekapcsolva hagytuk a vasalót. A gőzölős vasalók esetében érdemes előnyben részesíteni azokat a készülékeket, amelyek vízkőmentesítés funkcióval rendelkeznek. Ha némi figyelmet szánunk a kiválasztásra, könnyedén megtalálhatjuk azt a készüléket, ami tökéletesen megfelel az igényeinknek.