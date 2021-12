A Magyar Falu Program és a Magyar Falu Civil Alap pályázatain összesen közel 53 millió forintot sikerült elnyerni idén, ebben a Művelődési Ház termeinek az egybenyitása, valamint a Petőfi utca felújítása a legnagyobb tételek, ezen felül pedig a Nyugdíjas Egyesület eszközbeszerzésre 1,3 millió, a Polgárőr Egyesület mobil kamera beszerzésére 1,4 millió, a Szabadidős Egyesület pedig rendezvényekre közel 1,5 millió forintot nyert. A felelős állattartás elősegítésére 1,5 millió forint, közösségi terekhez kapcsolódó eszközbeszerzésre – a leendő ifjúsági ház berendezésére – további 2 millió forint érkezik a közeljövőben.



Nemzetiségi pályázatokon tájházfelújításra 2,5 milliót, programokra, alkotótáborra, keresztek felújítására további több mint 2 millió forintot sikerült elnyerni az egyesületeknek és nemzetiségi önkormányzatoknak. A tájházfelújításra ezen felül még a Teleki Alapítvány népi program kiírásán is sikerült 4 millió forintot szerezni, melyhez az önkormányzat egymillió forint önerőt biztosított. Ebből az idei évben meg is valósult az alapvető állagmegóvás, ugyanis a tájház tetőszerkezetének, valamint vízelvezetésének megújítása nem tűrt halasztást. A Teleki Alapítványhoz újabb pályázatot adtak be, hiszen 2022-ben a 750 éves jubileumra szeretnék a tájházat, és az abban létesülő falumúzeumot teljesen felújítva megnyitni a közönség számára.



Nyugdíjas Egyesület tagjainak köszönhetően készült el idén is a betlehem, a további dekorációk pedig a Német és Horvát Önkormányzat, a Szabadidős-és Kulturális Egyesület, valamint az Intermelody kórus tagjainak munkáját dicsérik. Természetesen az önkormányzat karbantartó munkatársai nélkül sem jöhetett volna létre a falu ünnepi dísze.

Forrás: Ulbert Renáta

A pandémia és az év vége ellenére sem áll meg az élet, az önkormányzat munkatársai most is gőzerővel dolgoznak a legújabb, a Széchenyi Terv TOP Plusz pályázatain. Számos projektötletet nyújtottak be, ezek közül első körben az „Élhető települések” kiíráshoz kapcsolódóan dolgoznak ki egy 3 helyszínen megvalósítandó projektet. Ennek célja a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése helyben, a fiatalok elmozdítása a képernyők elől, összességében tehát egy élhetőbb település létrehozása. E projekt része az Ifjúsági ház létrehozása a Dózsa utcában, a főutcán a Sica Park kialakítása kültéri sporteszközökkel és szabadtéri színpaddal, valamint egy, a tizenéves korosztály szórakozását szolgáló „Bringa Park” építése az Újtelepen, melyben BMX Cross és gördeszkás elemek, egy úgynevezett kerékpáros pumpapálya, és egy kisebb műfüves technikai futballpálya is helyet kapna a pályázat sikere esetén.



Az év első hónapjaiban pedig a legnagyobb projektre, az Ipari Park beruházás infrastruktúrájának kialakítására fognak tudni pályázni a TOP Plusz „Helyi gazdaságfejlesztési stratégiák” kiírás keretein belül. Ennek előkészítése rendkívül jól halad, csakúgy, mint az Ipari Park területének ingatlanügyi rendezése. A telkek immár a belterületbe csatolva, ipari-gazdasági övezeti besorolással várják leendő gazdáikat.



A Nyugdíjas Egyesület tagjainak köszönhetően készült el idén is a betlehem, a további dekorációk pedig a Német és Horvát Önkormányzat, a Szabadidős-és Kulturális Egyesület, valamint az Intermelody kórus tagjainak munkáját dicsérik. Természetesen az önkormányzat karbantartó munkatársai nélkül sem jöhetett volna létre a falu ünnepi dísze

Fotó: Ulbert Renáta

Helytörténeti leltár készült

A település vezetése gőzerővel készül Szederkény 750 éves jubileumára, mely 2022-ben esedékes. Ezen ünnepségsorozatnak fontos része lesz a helytörténeti gyűjtemény méltó kiállítása az új falumúzeumban, az országos műemléki védelem alatt álló tájházban. Ennek fontos, első mérföldköve volt a tárgyak leltározása, mivel eddig a gazdag gyűjteményről semmilyen leltár vagy összeírás nem készült. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata segítségével a Szederkényi Német Önkormányzat pályázati támogatást nyert a németországi Baden-Württemberg tartománytól a leltározási munkák finanszírozására, melyre novemberben Jaszmann Gabriella, a Magyarországi Német Tájházak Szövetsége szakértő munkatársának vezetésével került sor. Így a gyűjtemény már múzeumi besorolást és működési engedélyt kaphat, ezáltal megnyílik az út az ilyen témájú pályázatokon való részvétel előtt.

Turisztikai koncepciót dolgoznak ki a borút fellendítéséért

A gazdasági fejlesztés mellett a település vezetése fontosnak tartja egy átfogó turisztikai koncepció kidolgozását is. Ennek érdekében a Bóly-Mohács Fehérborút tagjaként szeretnének részt venni a Borút Egyesület megújulásában. Ulbert Renáta alpolgármester turisztikai végzettsége okán is igyekszik szerepet vállalni a település és a borút fellendítésében egy új turisztikai koncepció kialakításával. Ennek első lépéseként megújítják a Szederkényi Turisztikai és Borosgazda Egyesületet, továbbá részt vesznek a borút újragondolásában és egy átfogó kistérségi turizmusmarketing kidolgozásában.

Az összeállítás a Szederkényi Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina.