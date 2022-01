A férfiak számára pulóverből sem mindegy, hogy mit vesznek fel, ha stílusosan szeretnének megjelenni. Érdemes tehát figyelembe venni az idei trendeket, majd integrálni azokat aktuális ruhatárunkba. A szezonban ugyanis pulóverekből is igen széles választék érkezett az urak számára. Mindenképp megéri tehát beújítanunk belőlük a hűvösebb időkre néhány darabot. Mik is pontosan ezek a pulóvertrendek idén? Nézzük meg!

Élénk, vidám színek a férfiak ruhatárában

Idén a férfiak ruházata is színesebbé válhat. A tervezők olyan színeket hoztak el, amik egyaránt férfiasak és izgalmasak – megszabadítanak minket a berögzült, szinte már unalmas árnyalatoktól. Ha kedvük tartja, pulóverből bátran választhatunk trendi mustárszínű, élénkzöld vagy akár egészen neonszínű narancsot is. A titok a megfelelő szabásban rejlik. Ezek a színek ugyanis nem a tipikus megszokott férfi színek, mégis a szabásuk kifejezetten férfiassá teszi őket. Legyünk tehát bátrak és nyugodtan próbáljuk meg az élénkebb darabokat is. Néhány szokatlan színnel egészen feldobhatjuk a ruhatárunkat. Például aki szereti a feketét, annak kifejezetten frissítően hat majd szettjéhez egy neonzöld pulcsi – egyszerre sikkes és játékos.

Teljesen felületükön nyomtatott pulóverek

Valaha ezek a típusú pulcsik legfeljebb bizonyos szubkultúrákban voltak népszerűek, azonban manapság igazán trendinek számítanak a hétköznapi viselet részeként. Különféle menő mintákkal várják a vagányabb stílusok kedvelőit – amelyek mára már valóban jól is mutatnak. Viszont ha stílusban szeretnénk maradni egy ilyen teljes felületen nyomtatott felsővel, semmiképp ne párosítsunk hozzá rikító árnyalatú vagy többszínű nadrágot.

Merész pulcsik kedvenc horrorszereplőinkkel és vagány grafikákkal

A különféle sorozatok és filmek ijesztő vagy épp vagány figurái tűnnek fel az idei pulcsitrendek között. Ez sokkal menőbb mostanság, mint a zenekaros pulcsik, ám régen még az ilyesmiket is maximum a punk és metál webshopok kínálata között találhattuk meg. Manapság viszont kifejezetten vagánnyá vált a lázadó, sötétebb stílus képviselete. Ezért bátran válasszuk ki a kedvenc szereplőinkkel kapható pulóvert. A Bolf.hu kínálatában rendkívül sokféle 3D nyomott pulcsit találhatunk sorozatokból, filmekből vagy épp játékokból vett mintákkal. Hordani pedig mindenféle hétköznapi, lazább viselethez mellé tudjuk őket. Persze az ilyen pulcsik nem randira való darabok, viszont tökéletesek városi kiruccanásokhoz, sörözéshez vagy épp koncertre is.

Elegáns pulóverek zakó alá is

A pulcsik külön kategóriát az áramvonalas, letisztult darabok. Ezek megjelenésüket illetően követik a test vonalát, diszkrét szegéssel rendelkeznek és nem túl vastagok. A szezonban pedig szép számmal kapni belőlük különféle élénk színeket is. Aki szereti a merész eleganciát, az bátran megpróbálhat a zakó alá egy ilyen élénkszínű vékony pulcsit. Egyrészt trendi, ha egy férfin megjelennek itt-ott az élénkebb színek, másrészt pedig a szimpla slim pulóverek univerzálisan hordhatóak. Tehát mindenképp megéri kísérletezni velük. Aki szereti a kihívásokat, annak ebből a fazonból a mintás darabokat is nyugodtan meg lehet próbálni – érdekesek, kirívóak és mégis trendik lehetnek egy elegánsabb szettel.