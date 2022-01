Az elmúlt időben több útfelújítás is történt Villányban, elkészült a Béke utca teljes körű felújítása, itt tehát a járda és az úttest is új burkolatot kapott, emellett a vízvezetékcserére is sor került belügyminisztériumi pályázati támogatásból és önkormányzati önerőből. Emellett – szintén belügyminisztériumi forrásból – kezdődhet meg hamarosan a Szent István utca felújítása is. Önerő bevonására itt is szükség volt, hogy időtálló beruházás valósulhasson meg. A járda felújítása már megkezdődött, és a következő hónapokban is folytatódik a munka, hogy ezzel végezzenek, mire az úttest felújítását megkezdi a kivitelezést közbeszerzés útján elnyert Strabag. Az útfelújítást áprilisban tudják megkezdeni a szakemberek, és elmondásuk szerint a munkálatok körülbelül két hónapot fognak igénybe venni. Mayer István, Villány polgármestere kéri a lakosság türelmét, hiszen valóban áldatlan állapotok vannak az utcában, de remélhetőleg a tavasz végére rend lesz ezen a területen.

A városvezető továbbá elmondta, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert több mint 240 millió forintból, plusz 105 millió forint keretráemelés (kormányzati) támogatásból megvalósuló Zöld város projekt sok tekintetben még folyamatban van, de a tervek szerint március végéig kompletten befejezik a munkálatokat. A kisebb projektelemekkel – parkerdősétány, és a biciklikölcsönző kialakításával – már elkészültek, illetve a könyvtárépület felújítása befejeződött, melyet ennek megfelelően február 4-én az olvasók számára is megnyitnak.

Több projektnél okozott csúszást, hogy bizonyos alapanyagokat, eszközöket – rajtuk kívülálló okok miatt – nem sikerült időben beszerezni. Az Eislingen tér kivitelezése is több időt vesz igénybe a tervezettnél, lassabban halad a munka. A kivitelezők folyamatosan dolgoznak, a térkövezés várhatóan február végéig befejeződik, addig pedig előkészítik a kapcsolódó zöld területeket is, hogy a faültetések tavasszal megkezdődhessenek. Ezen a téren a vízjáték megépítése is látványos beruházás lesz, ennek próbaüzeme viszont nyilvánvalóan fagy­mentes időjárást követel.

A rendezvénytér melletti játszótéren az új játékelemeket már beépítették, s bár nem nyitották meg hivatalosan, de nem megközelíthetetlen a terület, használhatóak a játékok. Ahogy enyhül az időjárás, itt még egy térrendezés történik majd, elvégzik a növénytelepítéseket, kihelyezik az utcabútorokat és az árnyékoláshoz a napvitorlákat. A játszótér hivatalos megnyitóját március utolsó hétvégéjére, 26-a, szombatra tervezik. Egy kellemes családi napot szervez a város, fellépőkkel, gyerekműsorokkal, hogy mindenki számára kellemes időtöltés lehessen ez a délután.

Szintén a Zöld város projekt keretében az általános iskolánál lévő Mandulás teret fogják átalakítani, mandulafákkal beültetett parkot hoznak itt létre. A területet előkészítették, kiásták a támfal alapjait, melynek köszönhetően márciusban itt sem lesz már akadálya a növényesítésnek, mely körülbelül 3 hetet vesz majd igénybe.

– A növénytelepítés és a parkosítás a Baross Gábor utca egy részét is érinti, itt azonban először felújítjuk a járdát. Ez nem része a Zöld város projektnek. Az egyik oldalon a régi DRB bankfióktól a Szent István utca és a Baross Gábor utca kereszteződéséig, a másik oldalon pedig a Rákóczi utca–Baross Gábor utca csatlakozásától a fodrászatig újul meg a járda. Ezt azért tartottuk fontosnak, hogy ezen a területen se maradjanak elmaradt, csúnya részek a közút által szépen felújított úttest és a zöld területek mellett. Erre a szakaszra kétszer nyertünk nagyságrendileg 5 millió forintot a Magyar Falu Program keretében, melyhez még önerőt biztosít az önkormányzat – mondta Mayer István. Szintén önerőből az Eislingen térnél épül egy 12 férőhelyes parkolósáv, illetve egy elektromosautó-töltőállomás is, amely felett az önkormányzat rendelkezik majd.

A polgármester elmondta, emellett az önkormányzat több jelentős beruházást tervezett, amelyre a TOP Plusz keretében nyújtottak és nyújtanak be az elkövetkezendőkben is pályázatokat. Pályáznak emellett hazai forrásra a Virágosi városrész egyik oldalán a komplett járdafelújításra, valamint a Magyar Falu Program keretében is.

A Magyar Falu Programban tavaly a sportpályánál vezető kerékpárút felújítására nyertek támogatást (a munka várhatóan a nyáron kezdődik el), illetve kommunális eszközökre is. A munkagépek beszerzés alatt vannak. Tavaly év végén tartaléklistáról lett nyertes az egészségház korszerűsítésére beadott pályázatuk is, ennek köszönhetően itt a vizesblokkok felújítására, a fűtési rendszer korszerűsítésére, napelemek felhelyezésére, valamint a védőnői szolgálat irodájának felújítására kerülhet sor.