Sellye Város Önkormányzat által bonyolított TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú „Nyeregbe az Ormánságban” elnevezésű pályázat kivitelezési munkálatai 2021 év decemberében véget értek. Ennek köszönhetően megújult a Fürdő utca, amelynek az úttestét szélesítették meg, megteremtve ezzel a kerékpáros közlekedés feltételeit. Ez az utca a Sellye Városi Termálfürdőhöz vezető rendkívül forgalmas, szűk utca volt eddig. A beruházásnak köszönhetően mind a gépjárművel és mind a kerékpárral történő közlekedés is biztonságosabbá vált. A szélesített úttesten kerékpár sávot alakítottak ki. Ennek a projektnek a keretében kerékpársávot létesítettek az Ifjúság és Széchenyi utcákban is, amelyek szintén forgalmas utcák, és többek között szintén a Termálfürdő megközelítését teszik lehetővé kijelölt kerékpársáv segítségével a kerékpáron érkező turistáknak és a lakosságnak is.

Fürdő utca útteste és kerékpársáv

Széchenyi utca kerékpársáv

A projekt keretén belül két alkalommal is sor került kerékpározást népszerűsítő szemléletformálást célzó rendezvényre, amelyeken, együttesen több mint 600 fő vett részt.

Első alkalommal (2021.06.17.) a sellyei általános iskola alsó tagozatos tanulói voltak a program résztvevői. A program helyszíne a Sellye, Fürdő utcában lévő, Sellye Városi Termálfürdő előtti tér volt. A rendezvény keretén belül számos szemléletformálást elősegítő tárgyat kaptak a gyerekek (bicikli led lámpa, csengő, mini pumpa, bicikli zár, prizma, bukósisak, futóbicikli, tricikli), továbbá kresz kvízt töltöttek ki és kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó ismeretterjesztésben részesültek. Megtekinthették a Mancs-Ranch előadását, melynek köszönhetően kutyás bemutató keretében játékos módon tanulhatták meg a rájuk vonatkozó kresz szabályokat. A rendezvényen részt vett a helyi és siklósi rendőrség is. Közreműködésükkel kresz pályák készültek, ahol kipróbálhatták magukat a gyerekek kerékpáron és rollerrel is.

Második alkalommal (2021.07.10.) a népszerű „Kincsek Között Élünk Kerékpártúra” esemény egészült ki a szemléletformáló rendezvénnyel. A népszerűsítő napon bárki részt vehetett, nem csak a túrán regisztráltak. A programon résztvevők szintén részesültek kerékpáros tárgyakban, lehetőség volt kresz kvíz kitöltésére, kerékpár gravírozásra és kerékpár szervizre is.