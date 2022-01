Alapelemek egy gyerekszobába

Ágy

Egy gyereknek mindig kardinális kérdés az ágy. Nem csak aludni szokott benne, hanem játszani, bunkert építeni, elbújni, tanulni, ugrálni, és gyakorlatilag bármit. Nagyon fontos, hogy biztonságot jelentő, otthonos, meleg és puha érzetű legyen, ami körül ölel, és nem érheti őt benne baj.

Asztal, szék

Igazán fontos csak iskolás korban lesz az asztal, de addig is jó, ha van. Lehet hol rajzolni, kézműveskedni. Praktikus, ha ez valóban íróasztal, hogy lehessen bele pakolni, minél kevesebb cucc legyen elől, megelőzendő a káoszt.

Szekrény, polc

A ruhásszekrény akkor jó, ha úgy van megoldva, hogy már kicsi korban bele tud nyúlni, kivenni dolgokat.

A polc szintén olyan kell legyen, amiről ő is le tud venni könyvet/játékot.

Szőnyeg

Ez nyilván opcionális, függ attól is, hogy milyen burkolat van, de mindenképpen kellemesebb egy meleg, puha szőnyegen játszani, mint bármi máson.

Világítás

Mindenképpen szükség van elegendő világításra egy gyerekszobában. Alapvető a felülről jövő nagy fény, aztán jól jön néhány célzott világítás mellé.

Ezek mindegyike alap tartozéka egy gyerekszobának, aztán innentől lehet cifrázni szinte bármeddig. Mi most 4 különleges gyerekszobához adunk ötleteket.

1. Állatok és a dzsungel

Szinte minden gyerek szereti az állatokat, kortól függetlenül. Ezért, ha állatos gyerekszobát csinálunk, nem kell pár év múlva teljesen újragondolnunk a koncepciót, ami jó érv mellette.

Először is a legfontosabb a színvilág. Lehet szafari vagy dzsungel témájú, de az erdei állatos szoba is izgalmas. Mindegyiknek fontos eleme a zöld. Elég, ha csak az egyik, vagy két falat festünk természetes zöldre. A másik kettő lehet valami natúr homokszín. De még izgalmasabbá tehetik a falakat különböző növénymintás tapéták, vagy nagy világtérkép fotótapéta.

Egy szép rattan lámpa természetes fényt ad majd. Szerezzünk be nagy méretű plüss állatokat, ha elég nagy hozzá a szoba. És a bútorokra futtassunk növényeket, mű lián is teljesen jó. Már csak egy állatmintás szőnyeg és natúr színű baldachin hiányzik, és készen is van az izgi dzsungelszoba. Kiegészítésként még rakhatunk be nagy utazóládát, törzsi maszkokat a falra és állatos díszeket a polcra. Ez a szoba kislánynak és kisfiúnak is tökéletes.

2. Szivárvány, tündér, unikornis

Igazi vérbeli kislányok mi mást akarnának maguk körül látni, mint végtelen szivárványmezőt tündérekkel és unikornisokkal. Az efféle kislánybirodalom fő eleme az impozáns baldachin az ágy fölött. Sok szép fehér tüllfüggönyből fodrosan. Valamint fúrjunk fel a plafonba egy hintát, aminek a kötél részét vonjuk be művirág füzérekkel. A falak színe leginkább rózsaszín kell, hogy legyen, némi fehérrel, lilával, valahol felbukkanó szivárvánnyal. Keressünk unikornisos, vagy virágos, esetleg tündér sziluettes falmatricát. Természetesen szükség lesz egy unikornis hintalóra is. És egy nagy szivárvány színű szőnyegre. Színes, puha díszpárnák az ágyra? Miért is ne! Tegyünk fel fényfüzéreket a baldachinra. Csodás lesz.

Forrás: pixabay

3. Univerzum és űrutazás

Biztosan a legtöbb gyereknek van olyan korszaka, amikor űrhajós szeretne lenni, nem is csoda, mindenkit vonz az ismeretlen. Könnyű dolgunk van az űrszobával. Fessük a plafont sötétkékre, és ragasszunk rá fluoreszkáló csillagokat. Vannak szuper, mozgó csillagvetítők, remek éjszakai fény lehet. Készítsük el együtt a gyerekkel a naprendszer modelljét papírmaséból és lógassuk be a bolygókat a plafonról. Szuper űrhajómintás rizslámpákat találhatunk hozzá. Az íróasztal lehet egyben az űrhajó irányítópultja is. Néhány gomb kell csak rá és űrbéli kilátás az asztal fölé a falra, na, meg egy futurisztikus forgószék. Természetesen szükség van egy nagy, forgatható földgömbre, hogy az ember tudja honnan indul. És már csak néhány kerek szőnyeg a padlóra és indulhat a kilövés.

Forrás: pixabay

4. Az én házam az én váram

Az utóbbi években roppant népszerűek lettek a házikó ágyak. Nem is csoda, olyan mintha egy fa tetejére épített bunkerben aludna az ember. Ennek még szuperebb változata, ha mindez emeletes ágy, sőt, akár csúszdán is lehet közlekedni a tetejéről. Ehhez kereshetünk még egy nagy fát ábrázoló falmatricát, vagy fel is festhetjük a falra. A házikóágy nagyon hangsúlyos egy szobában és nagy helyet is foglal, így a többi dolgot nem is igazán kell túlcifrázni. Még egy vagány csíkos szőnyeggel érdemes kiegészíteni a berendezést azért. Világításnak ne egy terjedelmes csillárt válasszunk, mert eleve magasan van az ágy teteje. Vannak egyszerűbb világítótestek ehhez a berendezéshez.

Forrás: pixabay

Bármilyen szobája is lesz végül a gyermekünknek egészen biztosan szeretni fogja, hiszen mi magunk fáradoztunk vele szívünk teljes szeretetével. Vonjuk be a gyerekeket is az ötletelésbe, hogy teljesüljenek az ő elképzeléseik is. Így mindenki boldog lesz.