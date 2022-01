Eredményes volt Lippó előző éve is, az önkormányzat több pályázaton is támogatást nyert a község fejlesztésére.

– Nagyon sok segítséget jelentett a Magyar Falu Program, melynek köszönhetően megújulhatott az Ifjúság utca, az óvoda udvarára új játszóeszközöket tudtunk vásárolni, új falubuszt vásárolhattunk, és a faluképet két leromlott állapotú ingatlan lebontásával is tudtuk javítani – mondta Bácsvánin Rájkó, Lippó polgármestere. A 2019. őszétől regnáló községvezető hozzátette, hálásak Hargitai János országgyűlési képviselőnek, hiszen érezhetően odafigyel a település igényeire, és minden segítséget megad ahhoz, hogy a fejlesztési tervek megvalósulhassanak. Mindemellett kiemelte azt is, hogy Lippón példaértékű az összefogás, vállalkozók és magánszemélyek is segítik a falu fejlődését. Az óvodaudvar tereprendezését társadalmi munkában végezték a helyi lakosok, illetve egy pergola is épült a lippói, bezedeki és ivándárdai önkormányzatok, valamint Sipos Istvánné, Bácsvánin Rájkó, dr. Széles Ferenc, Lantos Gábor és Lantos Viktor támogatásával. Emellett, mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, a bölcsőde megépítését is teljes egészében falubeli, illetve a településhez kötődő cégek, vállalkozók (Széles Ferenc-Szárnyas 2000 Kft., Kajtár Csaba-Agrolippo) és magánszemélyek finanszírozták.

Bácsvánin Rájkó a munkáján kívül is sokat támogatja a községet, az eredetileg főállású polgármester társadalmi megbízatásúvá lépett át, de még az ezután járó tiszteletdíjat is visszaforgatja a falu javára. Rendezvényeknél a húsárut általában ő biztosítja, illetve gyakran anyagilag is segíti a programok megszervezését.

Az óvoda belső felújítását is tervezi az önkormányzat

Ami a további lippói fejlesztéseket illeti, az önkormányzat az idén is pályázik a Magyar Falu Program keretében: a polgármesteri hivatal belső felújítására, az Ifjúsági ház klimatizálására, illetve útfelújításra szeretnének támogatást nyerni. Ez utóbbi keretében a focipályától az Agrolippo Kft.-ig, a bekötőig tartó útszakasz burkolatát szeretnék megújítani. Emellett tervezik az óvoda belső felújítására is beadni a pályázatukat. Korábban új tetőt kapott az épület, illetve a külső szigetelés és festés is megtörtént, most pedig a beltéri burkolatok cseréje, a vizes blokkok felújítása lenne esedékes. A polgármester elmondta, nagyon szeretnék, ha az iskola is megújulhatna, ezzel kapcsolatban felvették a kapcsolatot a fenntartó Mohácsi Tankerületi Központtal, remélve, hogy ők tudnak erre pályázati támogatást nyerni.

Nem csak a községi önkormányzat, hanem a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek is eredményesen pályáznak, a Lippói Körzeti Sportegyesület például egy mellékhelyiség kialakítására nyert támogatást, melyet a focipálya mellett a meglévő épület felújításával valósítottak meg. Emellett többek között a német nemzetiségi önkormányzat is nyert pályázati forrást három út menti kereszt felújítására.

Betonüzem létesülne a faluban

A település határában nagy volumennel, látványosan épül az M6-os autópálya folytatása, amely várhatóan kedvezően befolyásolja majd Lippó gazdasági helyzetét is. A községvezető örömmel számolt be arról, hogy az egyik helyi vállalkozó egy betonüzemet szeretne létesíteni Lippón. A mederköveket itt gyártanák az egész országból érkező megrendelésekre. A fejlesztésük nyilvánvalóan a települést is kedvezően fogja érinteni, az iparűzési adó bevételként fog jelentkezni az önkormányzat költségvetésében.

Díszpolgárokat avattak

A bölcsőde átadójának keretében a falu díszpolgárává avatták dr. Széles Ferencet, a település fejlesztéseit támogató helyi vállalkozót, illetve Lovas Miklós Pált, Lippó korábbi polgármesterét a községért végzett odaadó munkájáért.

Idén is lesznek programok Lippón

Lippón aktív a közösségi élet, a programokon mindig szép számú érdeklődő vesz részt. Tavaly a fúvószenekar előadásai mellett a falunap, és a civil szervezetek programjai is színesítették a helyi rendezvénynaptárat. Szeptemberben az Idősek Klubja nagy sikerrel rendezte meg a nyárbúcsúztató klubtalálkozóját, ahová a környező települések klubjai kaptak meghívást. Ők az idén is szerveznek programokat: foglalkozásaikon elkezdtek készülődni a tavaszra tervezett Kulturális Estre, emellett a korábban félretett színdarabokat kezdik próbálni, és a tánctanulásban, illetve a kórussal is szeretnének újat alkotni. A 2022-es évet január elsején a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar újévi koncertje nyitotta meg, mellyel nem csak a helyieket, hanem a környező településekről is érkezőket is megörvendeztették. A 42 éve alakult együttes a tradicionális német fúvószenétől a könnyűzenéig széles repertoárral rendelkezik. Bácsvánin Rájkó polgármester a továbbiakról elmondta, a falunapot ebben az évben is megtartják, a további programok időpontjai pedig a járványhelyzet miatt még nem rajzolódtak ki.

A település vezetői Az 515 lakosú község polgármestere Bácsvánin Rájkó. Alpolgármester: Szugfil József, a képviselő-testület további tagjai: Karasz László, Lantos Viktor és Marosi Csaba. Jegyző: Dr. Kovács Anikó. Falugondnok: Balogh Bálint. A Lippói Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai: Szugfil József elnök, Lantos Viktor elnökhelyettes, Maul Ádám, Sebes József, Sebesné Bodonyi Vera képviselők. A Lippói Szerb Nemzetiségi Önkormányzat tagjai: Popovics Miklós elnök, Kassanin Milán, Mártity Bilyáná képviselő. A Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója: Kállai Csilla, Az óvoda vezetője: Siposné Péter Erika, A Lippói Katica Mini Bölcsőde vezetője: Békefiné Faulstich Zsanett. Háziorvos: Dr. Mervai Ilona, védőnő: Nemes-Balogh Boglárka. Családsegítő: Csehné Hohmann Angéla. A Gondozási Központ vezetője: Balogh Zoltánné. A Lippói Körzeti Sportegyesület vezetője: Bayer Ferenc. Plébános: Benchea Celestin. Civil szervezetek: Lippó Községért Közalapítvány, Lippói Magyar-Német Kulturális Egyesület, Lippói Ifjúsági Egyesület (LIE), Lippó Idősek Egyesülete. Az önkormányzat elérhetősége: 7781 Lippó, Kossuth Lajos u. 84, Tel.: 69/377-101.