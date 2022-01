Régóta tradíció itthon is akárcsak a nagyvilágban, hogy egyes fontos ünnepi összejövetelen pezsgő pukkan és az elegánsan gyöngyöző nedűvel emeljük egy-egy fontos esemény fényét. De tudjuk-e, hogy honnan is ered a pezsgő és hogyan is alakult az itthoni pezsgőzés kultúrája.

Maga a pezsgő története régre nyúlik vissza, mint nagyjából az összes ma ismert és kedvelt alkoholos italé.

A legelső pezsgőket az 1600-as évek végén kezdték el készíteni, az észak francia Reims környékén (Champagne), a Szent Benedek rendi apátság pincemestere, dom Pierre Pérignon keze nyomán. Az úgynevezett méthode traditionelle során a házasított alapborokat tirage likőrrel elegyítették, melynek köszönhetően a másoderjedés a palackban történt, ezáltal természetes szénsavval dúsítva az italt.

A degorzsálás (seprőtlenítés) folyamata után a vastag falú angol palackokat kosaras dugóval (drótkengyellel) zártak le.

A magyarországi pezsgőkészítés sem újkeletű, hiszen a legelső, megmaradt írásos feljegyzések az 1800-as évek legelejéről származnak, miszerint Rosty Lajos a franciaországi tanulmányai után Sümeg városa közelében kísérletezte ki az első Magyar pezsgőket.

Az első magyar alapítású pezsgőgyárat 1834-ben Prückler Ignác alapította, mely első pezsgőinek címkéjén Kincsem volt látható. Kicsit kevesebb mind negyed évszázaddal később, 1858-ban megalapították a ma is méltán híres Törley pezsgőpincészetet Budafokon.

Valószínűleg nektek is feltűnt, hogy a pezsgőkultúra reneszánszát éli Magyarországon. Az utóbbi időben a tradicionális pezsgők egyre gyakrabban jelennek meg a pincészetek kínálatában, és mind több borász készít habzó- és gyöngyöző bort is.

A Pezsgők és habzóborok ma már nem csak kifejezetten a borkedvelők által fogyasztott ünnepi ital, de elér a bárok és kevert italok szerelmeseihez is. Íme pár pezsgőkoktél, amivel fel tudjátok dobni Ti is az otthoni ünneplést és színesíteni tudjátok akár a szilveszteri italkínálatot.

2021 Szileszteri Pezsgőkoktélok

English 75

20 ml Gin

10 ml Monin Earl Grey likőr

10 ml Monin bodza likőr

7,5 ml friss lime juice

Top száraz Pezsgő / Prosecco

Green Bubble

20 ml Monin Melon Vert likőr

10 ml Maraschino Cherry likőr

7,5 ml friss lime juice

Top száraz Pezsgő / Prosecco

Azzuro Frizzante

20 ml Vodka Citron

10 ml Monin Cherry - Brandy likőr

10 ml Monin Blue Curacao likőr

5 ml Monin levendula szirup

7,5 ml friss lime juice

Top száraz Pezsgő / Prosecco

Cherry-Mango Bellini

20 ml Monin Cherry püré

10 ml Monin Mango szirup

7,5 ml friss lime juice

Top száraz Pezsgő / Prosecco

Italok elkészítése:

Mindegyik italnál az összetevőket a pezsgő/prosecco kivételével, akár shakerben akár keverőpohárban jéggel elegyítsük, majd a habzóborral töltsük fel. Előhűtött, pezsgőspohárba szervírozzuk és ízlés szerint díszítsük.

