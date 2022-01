A Magyar Falu Program keretében a korábbi években nyert pályázatoknak köszönhetően megújult az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal épülete, illetve a művelődési ház felújításával, korszerűsítésével egy tágas, korszerű közösségi teret hoztak létre. Utóbbi beruházások tavaly készültek el. Pályázati forrásból emellett sikerült egy elhagyatott épületet is lebontani, és a területet rendbe tenni.

A fejlesztések idén tovább folytatódnak a többi nyertes pályázatnak köszönhetően. Az önkormányzat tavaly útépítésre nyert forrást. Varga Tamás, Kékesd polgármestere elmondta, ez egy olyan 200 méteres útszakaszt érint, amelynek aszfaltozása egyebek mellett azért is szükségessé vált, mert a dimbes-dombos fekvés miatt a dűlőutat esős időben gyakran önti el a sár. Útfelújítások belterületen is lesznek az idén, ugyanis az önkormányzat a belügyminisztériumnál is sikerrel pályázott támogatásra. Ebből több utcában javítják majd a kritikus állapotú útszakaszokat. A községvezető hozzátette, mindezeken kívül még egy beadott, elbírálásra váró – szintén útfelújításokat érintő – pályázatuk is van. Bíznak benne, hogy ez is támogatást nyer.

Szintén a Magyar Falu Programban megnyert pályázati támogatásból új játszóteret is építenek a bolt melletti területen, és a lakosság régi igénye, a szennyvízberuházás is megvalósul, az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítésével. Erre 130 millió forintot nyert az önkormányzat, és a lehetőséggel 59 ingatlantulajdonos élt.

Száz éve, 1922-ben állították a világháborús emlékműveketForrás: Zs. K.

A kékesdi önkormányzat a Magyar Falu Program keretében 2022-ben falubusz beszerzésére, illetve a falugondnoki szolgálat elindítására, karbantartó munkagépre és a ravatalozó felújítására szeretne pályázni. A polgármester elmondta, még két pályázatban gondolkodnak, mivel szeretnének a kulturális referens bértámogatására és kültéri közösségi színtér kialakítására is támogatást nyerni.

Támogatják a kisebb programokat is

A településen két évvel ezelőtt kiépítették az optikai hálózatot, így elérhető a széles sávú internet is. Az önkormányzat minden ősszel megszervezi a Szüreti Fesztivált, emellett a gyerekeket, illetve a lakosságot kirándulással, strandolással örvendezteti meg. Támogatják a kisebb közösségek, baráti társaságok által szervezett programokat is.

A helyi civilek is jó évet zárhattak

A helyi kisbolt is sikerrel pályázott a tavalyi évben a Magyar Falu Programban, így várhatóan az idén megújul az épület. A Kékesdért Alapítvány is eredményes volt, pályázati forrásból egy önkormányzati épület tetőszerkezetét újították fel. Ezt az ingatlant a későbbiekben akár közösségi, akár turisztikai célra is hasznosítaná az önkormányzat.