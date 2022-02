A Pécsi Tudományegyetem 10 kara 21 doktori iskolával, több mint 300 képzéssel és 17 szakkollégiummal a nemzetközi egyetemek élvonalába tartozik. Az oktatás magas minőségét pedig az ország egyik legmagasabbra értékelt oktatói gárdája biztosítja. A Pécsi Tudományegyetem minden évben szereplője a nemzetközi felsőoktatási intézményeket felmérő ranglistáknak, és rendre jól teljesít. Az ország egyik legnagyobb egyeteme kiváló kutatóegyetemként és innovációs központként a régió meghatározó tudásbázisa.

Forrás: Csortos Szabolcs

A PTE azonban többet nyújt, mint a képzések és szolgáltatások összessége.

A PTE-re a világ minden tájáról érkeznek tanulni vágyó fiatalok, ez pedig számtalan lehetőséget jelent a hallgatók számára, hogy nemzetközi kapcsolatokat építhessenek. A külföldi tanulmányok iránt érdeklődők pedig az 500 különféle lehetőséget is meghaladó Erasmus+ programból válogathatnak.

Az egyetem széleskörű ösztöndíjaival is segíti a hallgatóit, ezért több mint 20 szociális és tanulmányi ösztöndíjat hozott létre. A felvételizőkre is gondoltak, hiszen akik nem részesülhetnek az első szemeszterben Tanulmányi Ösztöndíjban, pályázhatnak az Elsősök kiegészítő alaptámogatására, a legjobb jelentkezők pedig pályázhatnak a Rektori Ösztöndíjra.

Pécsi egyetemistának lenni pedig semmihez sem hasonlítható életérzés. A PTE szinte behálózza Pécset, campusai városszerte megtalálhatóak, így a kávézóktól a galériákig mindenhol egyetemistákba botlunk. A #ptecsaládban a hallgatók egy segítőkész és szeretetteljes közösség tagjaivá válnak, ahol mindenki megtalálja a legjobb barátait és tanulótársait, akikkel sikeres és élményekkel teli éveket tölthet az egyetemen.

A PTE a legzöldebb egyetem!

A Pécsi Tudományegyetem karakterének alakításában fontos szerepe van a zöld szemléletnek és gyakorlatnak. A PTE tudatos munkájának és környezeti ambícióinak köszönhetően már évek óta tagja a Zöld Egyetem Programnak. A tavalyi évben a világ „zöld egyetemeinek” élmezőnyében – 956 egyetem részvételével – a 42. helyen végzett, és a magyar egyetemek között ismét a legjobbnak bizonyult, újra kiérdemelve a legzöldebb hazai egyetem címet. A Pécsi Tudományegyetem életében, a „zöld gondolat” horizontálisan jelen van az élet szinte minden területén, ezért vált a PTE a legkörnyezettudatosabb magyar egyetemmé.

A leendő hallgatókra is gondolnak! A felvételi határideje: február 15.

A Pécsi Tudományegyetem a leendő hallgatókra is gondol, így már második alkalommal rendezte meg az Irány a PTE! Kultúrfesztet! A 4 napos rendezvény célja volt, hogy minden érdeklődő megismerhesse a pécsi továbbtanulási lehetőségeket és a sokszínű egyetemi életet. A program január 31-től február 3-ig tartott, ahol érdekes programokon keresztül ismerkedhettek a diákok az egyetemi élettel. Idén a fesztivál első 3 napján online előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők – melyek többsége már visszanézhető, majd a rendezvény záró napján élőben is részt vehettek a Kultúrfeszten. Az élő napra több mint 500 fő érkezett, hogy tájékozódjon a pécsi továbbtanulási lehetőségekről, és megérezhessék, hogy milyen a PTE család tagjának lenni. Külön öröm volt a szervezőknek, hogy nem csak pécsi középiskolások érkeztek, de az ország legkülönbözőbb részeiről jöttek érdeklődők az egész napos eseményre. A résztvevőknek lehetősége volt minden kar képviselőjével találkozni, informálódni, játékokon részt venni, de lebilincselő előadásokat és produkciókat is láthattak az Általános Orvostudományi Kar aulájának színpadán. Ezek után tényleg nem csoda, ha „Mindenki pécsi akar lenni!”!