Ismét tele a harkányi éves rendezvénynaptár, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok munkatársai számos programot szerveznek az idén. Visszatérnek az olyan hagyományos rendezvények, mint a Téltemető és a Tavaszköszöntő, amelyeket az elmúlt években nem tartottak meg a pandémia miatt. A Téltemetőre most pénteken kerül sor a Művelődési Ház előtti téren, a Tavaszköszöntőt pedig a korábbi évekhez hasonlóan idén is Terehegyen tartják meg. Ezen kívül több nemzetiségi program is lesz az idén, április 24-én Sokszínű Harkány címmel a német, a horvát és a szerb nemzetiségek közös programot szerveznek, de a közösségek külön-külön is megtartják a hagyományos összejöveteleiket.

– A koronavírus-járvány alatt a helyi közösségek összejövetelei és programjai érthető okokból elmaradoztak, így az idei évben az a célunk, hogy újraépítsük Harkány pezsgő kulturális életét, ezért bevontuk a szervezésbe a könyvtárat, a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy minél több rendezvény legyen. Támogatjuk a helyi csoportokat is, és örülünk az újak megalakulásának is – mondta Herendi Ferenc intézményvezető.

A nagy rendezvények kapcsán elmondta, a korábbi években megszokott színvonalas programelemekkel készülnek a fürdőfesztiválra és a szüreti fesztiválra is, és idén is híres-neves előadók érkeznek Harkányba, még külföldről is várnak fellépőt. A Harkányi Szüreti Fesztivál helyszíne az idén újra a Bajcsy-Zsilinszky utca lesz, és a város képviselő-testületének döntése alapján a nem harkányi lakosoknak belépődíjat kell váltaniuk a pénteki és szombati programokra. Csak úgy tudják az eddigi színvonalon megszervezni a rendezvényt.

Június közepétől augusztus közepéig szinte minden csütörtökön szabadtéri mozizásra várják a filmkedvelőket a Zsigmondy sétány szabadtéri színpadához, emellett nyáron három alkalommal – ugyanitt – péntek esténként Harkányi Hangfürdőt rendeznek, amikor is egy-egy helyi zenekar ad koncertet. Természetesen a Harkányi Gyógyfürdő sem marad ki a programhelyszínek közül, a nagyon népszerű éjszakai fürdőzéseket legtöbbször szombati napokon a Harka Vízivilágban tartják, az idén összesen tíz ilyen zenés alkalom lesz, legközelebb március 12-én.

Mindezeken kívül tavasztól őszig szombatonként kézműves piaccal, tér-zenei programokkal, zenés-interaktív gyermekfoglalkozásokkal, tematikus sportprogramokkal, illetve gazdasági, ismeretterjesztő, és egészségmegőrző előadásokkal is várják a helyieket és a városba látogatókat.

Nagyobb rendezvények

2022. 02. 26.Téltemető 2022. 03. 26.Tavaszköszöntő 2022. 04. 24.Sokszínű Harkány 2022. 04. 30.Májusfaállítás 2022. 07. 15–17.XXVII. Harkányi Fürdőfesztivál 2022. 08. 26–28.XXVII. Harkányi Szüreti Fesztivál

A könyvtár is változatos, szórakoztató programokkal vár

A könyvtár az idén több rendszeres programot szervez: minden hónap első péntekén kvízesteket, a hónap utolsó péntekén pedig társasjátékesteket tartanak, melyekre korosztálytól függetlenül minden érdeklődőt szeretettel várnak. Józsa Melinda könyvtárvezető elmondta: a legközelebbi kvízest az első Harry Potter-kvíz folytatása lesz április elsején, az első társasjátéknapra pedig most pénteken várják a családokat, baráti társaságokat, gyerekeket. Ezen kívül író-olvasó estekkel készülnek, melynek első alkalmára Fábián Janka regényírót várják. Havonta szerveznek ingyenes, négynapos számítógépes képzést is, melyen az idősebb korosztályt is szívesen látják. Az iskolásokat és az óvodásokat is megszólítják, a költészet napja alkalmából áprilisban versmondó versenyt szerveznek, májusban pedig tavaszi rajzpályázatot fognak hirdetni.