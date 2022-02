„Ahol szeretünk, ott az otthonunk – az otthon, amelyet lábunk elhagyhat, de szívünk sohasem.” – e mottó jegyében indult útjára a Barletta Bútorház még 1996-ban, családi vállalkozásként. Emberléptékű miliőjét a legjelesebb hazai és külföldi gyártók minőségi és igen széles kínálatával párosítva, azóta az akkor mindössze 400 négyzetméteres üzlet alapterület is 1600-ra növelve.

A Barletta kínálatában elemes bútorcsaládok, szövet ülőgarnitúrák, étkezők, franciaágyak és heverők, kisbútorok, hálószoba-garnitúrák, dohányzók, étkezőgarnitúrák hosszú sora – egyszóval a kívánható legszélesebb bútorpaletta felvonul.

Mi több, a lapra szerelt bútorok sem csak ezermester vevőkre várnak, hanem szakszerűen – és ingyen! – össze is állítják őket, illetve igény szerint, a cég saját teherautóján házhoz is szállítják. Ha pedig az árcédula csak kicsit is hosszabb a tervezettnél, vagy valaki eleve a részletre vásárlás híve, jól jöhet a gyors hitelügyintézés.

Az udvarias, vevőorientált kiszolgálás pedig talán említésre sem méltó természetességgel tartozik hozzá a jó üzletről alkotott hitvallásukhoz.

Elérhetőségünk:

Barletta Bútorház

Kozármisleny, Vadvirág utca 3.

Telefon: 72/570-077

Facebook: Barletta Bútorház