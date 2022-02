Még alig kezdődött el az új év, a HR-Rent máris egy innovációval rukkolt elő. A munkaerő-kölcsönző cégek tekintetében ugyanis az elsők között vezették be a digitális aláírást. Ez a forma megkönnyíti a legtöbb dokumentum aláírását, amivel egy munkavállaló találkozik. A digitális aláírás több okból is megkönnyíti az álláskeresők életét, hiszen nem szükséges mindenképpen Pécsre utazni az adminisztráció miatt, ezzel a személyes találkozások számát is csökkentve, ami a járványhelyzet szempontjából szintén fontos dolog. A papírmentesség pedig olyan előny, ami a környezetet is védi.

Egy munkavállaló, amikor a HR-Renten keresztül elhelyezkedik, hirtelen rengeteg kötelező papírral találkozik. Munkaszerződéssel, munkáltatói igazolással, jelenléti ívekkel, szerződésmódosításokkal, egyszóval minden olyan dokumentummal, ami a munkavállaló és a munkáltató között létrejön. Ezek aláírását, ezáltal a komplett ügyintézést teszi egyszerűbbé az elektronikus aláírás, ami mostantól bárki számára elérhető. Az aláírás folyamata egyszerű, akár az okostelefonról is megtehető és hiteles, az eljárásban egy képes leírás segít a munkavállalóknak. Emellett a helyszíni aláírás is megmarad, de immár ez is elektronikusan, ilyenkor minden úgy történik, mint papír alapon, de az aláíró felek egy úgynevezett SignPad alkalmazásban hitelesítik a dokumentumot.

A HR-Rent számára mindig is fontos volt az, hogy megkönnyítse a munkavállalók helyzetét, és ehhez ez az újítás is nagymértékben hozzájárul. „A szakmánkban az elsők között vezettük be a digitális aláírást most év elején. Azért fejlesztünk folyamatosan, hogy a munkavállalóink, partnereink életét könnyebbé tegyük. Ez is egy ilyen lépcső, és ezen kívül nekünk még az is nagyon fontos, hogy a környezetünket is védjük, ami ma már elengedhetetlen. A használata nagyon egyszerű, a kollégáink nagyon hamar befogadták, és szeretik is, így könnyedén tudnak segíteni a használatban. A fejlesztés nagy lehetőségeket nyitott, hiszen az ország távolabbi városaiból vagy akár külföldről is percek alatt hitelesen aláírható minden dokumentum akár egy telefon segítségével, anélkül is, hogy sokszáz kilométert kellene ezért utazni.” - fejtette ki Feleki Attila, a HR-Rent ügyvezető-tulajdonosa.

A HR-Rent tehát egy innovációval indította az új évet, ami, várhatóan sokak számára hoz könnyebbséget az ügyintézésbe.