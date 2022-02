A falu egyesületei, civil szervezetei is készülnek a jubileumra. Szederkény büszke rá, hogy a közéletben aktívan részt vevő egyesületei, nemzetiségi önkormányzatai vannak, amelyekre lehet számítani, amikor programokat szerveznek. Így természetesen a civilek és a nemzetiségek is kiveszik részüket az ünnepi programsorozatból, amely augusztus 19-től 27-ig tart majd.

Az ünnepségsorozat augusztus 19-én a Szederkényi Nyugdíjas Egyesület által évek óta sikerrel szervezett térségi nyugdíjastalálkozóval veszi kezdetét. Ezen alkalomból templomi koncertet tartanak neves operaénekesek fellépésével. Augusztus 20-án elszármazott szederkényiek találkozójára várnak mindenkit, aki Szederkényben született, járt iskolába vagy élt, és jelenleg Magyarország, Európa, vagy a világ bármely más pontján él.

Remélik, hogy sokan közülük részt tudnak venni a találkozón, és egy kellemes összejövetel lesz rég látott barátokkal, ismerősökkel.

Erre a napra a program még formálódik, szervezés alatt van az első Szederkényi Parasztolimpia, gyerekprogramok is lesznek, este pedig utcabállal zárnák a napot.

Augusztus 21-én pedig a sokak által hiányolt szederkényi koncertek hagyományát élesztik újjá, amikor is újra lesz koncert a focipályán, majd a „Best of Geszti” produkció teszi fel a koronát az ünnepi hétvégére.

Az ünnepi héten szeretnék továbbá átadni a közönségnek a megújult tájházban létrehozott falumúzeumot. Az egyedülálló, műemléki védelem alatt álló fachwerk házra újabb pályázatot sikerült nyerni a Teleki alapítvány pályázatán, valamint nemzetiségi pályázatokon, így már semmi sem állhat a tájház megújulásának és egy gyönyörű falumúzeum létrehozásának útjába.

Az ünnepi hetet a Német Önkormányzat programja zárja, amikor is a Szederkényi Sváb Fesztiválra várják az érdeklődőket augusztus 27-én. Az eseményen az Unterrock zenekar, valamint az évek óta méltán népszerű ausztriai népzenei együttes, a Junge Paldauer zenél majd.

Több helyszínt is érint a projekt

Az év eleje a település vezetőségének a pályázatírás jegyében telt. A TOP Plusz program „Élhető települések” kiírásra egy komplex, három helyszínt magában foglaló pályázati anyag készült el. A beadásban segítségükre volt a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, amely meglátta a fantáziát az ötletekben. Mivel a projektek jól előkészített állapotban voltak, az idő rövidsége ellenére sikerült beadni mindhárom helyszínre a komplex anyagot. „Szederkény mozgásban – aktív kikapcsolódás minden korosztálynak” címmel átfogó pályázati anyag készült, mely segítségével vonzóbbá tennék a települést a fiatalok számára, kimozdíthatják őket – és az idősebbeket is – a képernyők elől, és Szederkényt egy igazán vonzó, fiatalos és lendületes településsé varázsolják. A projekt része a Sica park néven tervezett park a falu központi részén, melyben szökőkút, fitneszpark és szabadtéri színpad is helyet kapna, továbbá az ifjúsági klub létrehozása, mely a régi moziépületben kapna helyet annak felújítása után. Harmadik elemként pedig egy gördeszkás és bringaparkot terveznek a pizzéria mögötti üres önkormányzati telken.

Pályáztak a Magyar Falu Programban is

A 2021-es év kiemelkedő sikereket hozott a településnek a Magyar Falu Program pályázatain. Jelenleg már el is kezdődtek a munkálatok a művelődési házban, ahol a pályázat jóvoltából a termek egybenyitására nyílik lehetőség, ezáltal megszűnhetnek a művelődési ház megosztottságából eredő problémák. Hamarosan megkezdődhet a Petőfi utca szélesítése is. A Magyar Falu és a Magyar Falu Civil alap kiírásaira az idén is számos pályázatot nyújtott be a település: a gyógyszertár és az épületben található szolgálati lakás felújítására, az orvosi rendelő megújítására, kommunális eszközök beszerzésre, közösségszervezéssel kapcsolatos eszközbeszerzésre, valamint az önkormányzat járműveinek tárolására szolgáló mobil garázs létesítésére. A civilek is a tőlük megszokott lelkesedéssel pályáztak, remélhetőleg a sikerek sem maradnak el, és ezáltal tovább gazdagíthatják a település színes programjait.