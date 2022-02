Tartaléklistáról nyert tavaly a szajki önkormányzat a Magyar Falu Programban (MFP), melynek köszönhetően két fűnyírógépet tudtak vásárolni. Jó helyre kerültek az eszközök, ugyanis 18 hektárnyi területet kell karbantartani Szajkon.

– Olyan gépeket sikerült beszerezni, amelyek használatával minél kevesebb kézi munkával tudjuk megoldani a feladatokat. Korábban is voltak gépeink, ám azok leamortizálódtak, illetve gyakran kellett utánuk kézzel dolgozni. A most beszerzett fűnyírók minőségi munkát végeznek – mondta Farkas Béla, Szajk polgármestere. A községvezető hozzátette, az idei évben is pályáztak, mind a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, mind pedig a Magyar Falu Program, és a belügyminisztériumi kiírásokra nyújtottak be pályázatot, összesen 160 millió forint értékben. Többek között az Ady Endre utca aszfaltozására, járdafelújításra, falubusz beszerzésére, ingatlan felújítására, valamint egy közösségszervező bértámogatására szeretnének támogatást nyerni.

Hargitai János országgyűlési képviselő elmondta, ezt a térséget az országban is olyannak ismerik, amely igényes környezetet örökölt a felmenőitől, a településvezetők pedig mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt az igényes környezetet meg is tartsák, ehhez viszont ilyen gépek kellenek. A Magyar Falu Program eszközbeszerzéses pályázatai – mint a többi is – telitalálat volt a kormány részéről. A választókörzetének települései egyébként összesen 5,9 milliárd forint értékben valósíthatták meg fejlesztéseiket az elmúlt években. Kiemelte, hogy ezen felül a Magyar Közút Zrt. és a tankerületek is nyertek támogatást útfelújításra, intézményfejlesztésre, tehát összességében sokkal jelentősebb ez az összeg.

– Mindenki érzi, hogy az ország a vidékfejlesztési időszakát éli, a kormány nem is fog ezzel felhagyni, soha nem jutott még ennyi forrás a vidékre, ezt a polgármesterek érzékelik – mondta Hargitai János.

Farkas Béla elmondta, korábban is sikerült támogatást nyerni a Magyar Falu Programban, melynek köszönhetően tavaly a Harangvölgyi sétány területére új játszóteret építettek, mellé pedig önerőből az önkormányzat kültéri sportparkot alakított ki. Szintén a MFP-ben nyertek közösségszervezéshez szükséges eszközbeszerzésre támogatást, melyből egy teqballasztalt állítanak ide, a sétány járdáját pedig az idén fele részt belügyminisztériumi pályázati forrásból és fele részt pedig önerőből újítja meg a szajki önkormányzat. Mindemellett – mint a községvezető hozzátette – olyan pályázatokat is benyújtottak, amelyek programokra és a közösségi tereik maximális, kellemes kihasználására irányulnak. A Harangvölgyi sétány kedvelt rendezvényhelyszín, emellett a tájház udvarán megépített kemence is közösségi célokat szolgál. A tájházat az elmúlt években több pályázati forrásból újította meg az önkormányzat. Iskolás csoportok és a faluba látogatók számára kiváló bemutatóhellyé vált.

Tavaly megújult a katolikus temető ravatalozója. Az önkormányzati tulajdonú épületben a munkálatok körülbelül 60 százalékát pályázati forrás fedezte, a többi költséget az önkormányzat állta. Az előtető, az akadálymentesítés, az épület két oldalára épített járda, a nyílászárócsere mellett egy elektromos lélekharangot is telepítettek ide.

A településen 14 – köztük több rendszámfelismerő – kamera őrzi a rendet, illetve nyújt segítséget az illegális szemetelők felkutatásában. Ezen kívül egy korábbi években nyert uniós pályázati támogatásnak köszönhetően tizennégy wifi hotspot biztosítja az ingyenes internet-hozzáférést.

A település vezetői

A 826 fős település polgármestere Farkas Béla. Alpolgármester: Takács Ferenc. A képviselő-testület további tagjai: Madarász Dalma Mercédesz, Kárász László, és Sajnovics Beáta. A horvát nemzetiségi önkormányzat: Ágh Attiláné (elnök), Sajnovics Mihály, Sajnovics Tamás. A német nemzetiségi önkormányzat: Dankóné Mohos Judit (elnök), Stang Imréné, Szauer Ferencné, Katona György és Schochter Csaba. A Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Kosztolányi Zsolt, a Szajki Kirendeltség vezetője Szabóné Nagy Alexandra Petra. Háziorvos: dr. Tari Rozália. Helyettes védőnő: Szűcs Péterné. Plébános: dr. Tamás Roland. Az iskola vezetője: Hoppár Judit. Az óvoda vezetője: Klics Veronika. A Szajki Sportegyesület elnöke: Bitter Imre. A polgárőr-egyesület elnöke: Lukács János.