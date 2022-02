A „klasszikuszenei tabuk ledöntője”, és a The New Yorker által egyenesen „szupersztárnak” nevezett Cameron Carpenter hihetetlen frissességet hozott az orgonaművészetbe. Az amerikai orgonavirtuóz, zeneszerző és orgonatervező nem mindennapi programmal érkezik az új esztendő február 14-éjén a Pécsi Nemzeti Színházba. Az év legszerelmesebb napján, február 14-én Bach művei mellett Cameron Carpenter improvizációi csendülnek fel.

Cameron Carpenter Photo: Marco Borggreve Forrás: marco borggreve

Ezenkívül a Filharmónia Magyarország szervezésében kerül megrendezésre a The King’s Singers turnéja is Magyarországon. A formáció márciusban látogat el Budapestre, Szegedre, Veszprémbe, Pécsre és Sopronba. Az 53 éves múltra visszatekintő formáció nevéhez több ezer koncert fűződik, utánozhatatlan hangzáskultúrájuknak köszönhetően fellépéseiket mindig telt ház és hangos siker kíséri. A The King’s Singers rendszeresen fellép a világ neves színpadjain. Az énekegyüttes magas zenei színvonalat képvisel és elkötelezett az új zenék előadása mellett. Kórusok által sosem énekelt populáris zenéket előadva, angolos vonzerejükkel és precíz zenei tudásukkal világszerte megnyerték a közönség szívét.

Jegyek válthatók a Kodály Központban (Pécs, Breuer Marcell sétány 4., +36 72 500 300), a Ticket Express irodáiban, valamint online a www.jegymester.hu oldalon. További információ a bérletről a www.filharmonia.hu oldalon található!