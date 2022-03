Miért gondolja bárki is, hogy nincs szüksége barista tanfolyamra, ha barista munkát szeretne megpályázni? Talán azért, mert az hiszi, hogy megnyomni egy gombot elegendő tudás ahhoz, hogy beálljon egy kávégép mellé. (Hát sajnos nem elég!) De, ha Te is közéjük tartozol, akkor javaslom, hogy soha ne pályázz meg barista munkalehetőséget!

Miért jelentkezz barista tanfolyamra?

Azért, mert minden szakma alapjait meg kell tanulni, így van ez a szakácsoknál, a pincéreknél, a programozóknál, vagy az óvónőknél, ugye hogy ne is folytassam, mert végeláthatatlan a lista! Amikor manapság már mindenféle tanfolyamot megtalálsz, a gyöngyfűzőtől, a drónvezetőig (csak hogy néhány igazán haszontalant említsek), akkor miért olyan fura, ha barista is csak akkor lehetsz, ha megtanulod? Tegyük fel, hogy az eredeti szakmád autószerelő, de úgy döntesz, hogy váltanál, és a vendéglátásban nézel új munkát magadnak. Megpályázol egy barista állást, hiszen ott „csak kávét kell főzni” alapon, és az első munkanap után (ha egyáltalán végig maradsz az első napon) rájössz, hogy fogalmad sincs, hogy mi az a tamper, és hogyan kell tejet gőzölni, vagy egy espresso beállítása miképpen zajlik. És ez már éppen elegendő ok arra, hogy ne jelentkezz olyan munkára, amihez nem értesz, vagy legalább jelentkezz egy tanfolyamra előtte, hogy az alap dolgokat megtanuld.

Mit tanulsz egy barista tanfolyamon?

Tehát, ott tartunk, hogy senki ne jelentkezzen olyan munkára, amit nem tud elvégezni anélkül, hogy valaki a munkahelyen el ne magyarázná neki, hogy mit és hogyan kell csinálni! Ez borzasztó kínos tud lenni! Nemcsak azért, mert nem tudsz egyedül megcsinálni semmit, de még a munkatársadat is feltartod az állandó kérdezéssel, vagy a soksok hibával, amit elkövetsz. Mert el fogsz, ugyanis nem születtél baristának, mint ahogy senki sem, szóval minden szakember, aki ezzel foglalkozik, előtte megtanulta. Egy barista tanfolyam akkor jó, ha minél több lehetőséged van a gyakorlatban megtanulni a kávékészítés mesterségét. Amellett, hogy megtanulod, hogyan kell elkészíteni a különféle kávékat, megismered az eszközök, gépek helyes használatát, beállítását és működését. És erre az alapozásra mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy baristaként tudjon dolgozni.

Hogyan válik belőled kiváló barista?

A barista tanfolyam csak a kezdet, megtanultad az alapismereteket, ismered az eszközöket, és az összes kávétípust. Lehet hogy az első munkahelyeden nem leszel a leggyorsabb és az is lehet, hogy más kávégép lesz ott, mint amin tanultál, de ezzel nincs semmi baj. Mindenki volt kezdő egyszer, az is, aki már régóta ott dolgozik, még a tulajdonos is, meg fogják érteni, ha eleinte kicsit lassabb vagy, de érted a dolgod. Gyakorlat teszi a mestert, minél több tapasztalatod lesz, annál jobb barista szakember lesz belőled. Legyél mindig lelkes, folyamatosan képezd tovább magad, kísérd figyelemmel az újításokat, vegyél részt barista versenyeken, és szeresd a szakmád! Ha így teszel, akkor a munkád a hivatásod és a hobbid is lesz egyaránt, sőt néhány év múlva akár kiváló barista oktató is válhat belőled!

Jelentkezz barista tanfolyamra, legyen egy izgalmas és csodás szakmád!

Pécsi iskolánk címe: Pécs, Rákóczi út 50.

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/A.

