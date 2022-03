A relaxáció művészete

Sajnos a relaxáció hazánkban még mindig nem kap kellő figyelmet. A pihenést a semmirekellőséghez kötik. Aki pihen, az épp nem csinál semmit, ahogy azt tartja a közvélemény is. Pedig a relaxáció, a pihenés nem semmi, hanem egy fontos része életünknek – olyan, ami a regenerációért felel. Ha egy gépet folyton csak nyüstölünk, de nem pihentetünk, akkor nagyon hamar lefullad majd. Az emberi szervezet is ilyen. Tehát az első és legfontosabb, hogy iktassuk be a pihenést is fontos teendőink közé, és tanuljunk meg relaxálni. Akár egy egyszerű önmasszázs is nagyon hasznos lehet. Nincs hozzá szükségünk másra, csak némi masszásolajra és esetleg néhány fogásra, amit bárhonnan elleshetünk. Előbbi nem számít hiánycikknek, hiszen bármelyik nagyobb áruház kínálata dugig van velük. Az Alza oldaláról is számtalan különféle fajtát beszerezhetünk.

A zen mesterek titka

A szerzetesek titka a meditáció, amely az elme kiürítésének művészete. Ehhez nem szükséges lótuszülésben ücsörögnünk egy barlangban, sőt egyáltalán nem kell leülnünk sem. A mindennapi életünk részévé tehetjük. Legközelebb, ha a főnökünk kiabál velünk, félelemkeltő híradást látunk a tévéből, valamely szomszédunk elénk dobta a szemetet vagy csak épp egy dugóban rekedtünk, próbáljuk meditálni azonnali adrenalinzuhany helyett. Nincs más dolgunk, csupán mély lélegzeteket venni, és közben a légzés tudatosítására összpontosítanunk. Felejtsünk el mindent és fókuszáljunk a levegő áramlására orrlyukainkban. Ezt pár percig folytatva hamar észrevesszük majd, hogy már egyáltalán nem is idegeskedünk és képesek vagyunk higgadtan kezelni a problémát. Ez nem csupán egészségünkre van jó hatással, de döntéseink is sokkal megfontoltabbak lesznek általa.