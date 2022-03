A község közösségi élete felpezsdülni látszik, ugyanis egy aktív közösségszervező segíti az önkormányzat munkáját januártól. Tavaly szinte minden hónapban volt valamilyen program: kirándulásokkal gyerekprogramokkal, falunappal gazdagították a bánfaiak mindennapjait, az idén pedig már volt egy jó hangulatú farsangi mulatság, most pedig a nőnapi rendezvényre készülnek, illetve a gyerekek a március 15-i ünnepségre tanulják a verseket.

Tavaly húsvétkor, az idősek napja alkalmából, mikuláskor csomagot állított össze az önkormányzat, karácsony előtt pedig pénzbeli támogatást kaptak a családok. Az idei programok kapcsán Szabó Melinda, Bánfa polgármestere elmondta, a kisebb közösségi rendezvényeket ugyanúgy meg fogják tartani, és remélik, hogy ebben az évben az időseket is össze tudják hívni, nem akadályozza majd a járványhelyzet a közös köszöntésüket.

A legnagyobb rendezvényt pedig augusztusra tervezik, szeretnének egy évfordulós ünnepet tartani az idén 110 éves Szentháromság-templom emlékére. Ennek alkalmából a két településrész közötti füves területen – ahol korábban temető volt – fel szeretnék újítani a keresztet, és fásítással egy Szentháromság parkot létrehozni. A település területén hat kereszt áll, közülük az itt található a legrosszabb állapotú. Helyreállításához viszont mindenképpen külső forrásra van szüksége az önkormányzatnak, ezért a napokban a Nemzeti Művelődési Intézethez benyújtják a pályázatukat, bízva a támogatásban. A rendezvény megvalósítására is pályázott az önkormányzat a Leader program keretében, várják a pozitív elbírálást. A Szentháromság park avatása mellett az évfordulón természetesen lesz szentmise, illetve az önkormányzat szeretné meghívni az elszármazottakat is erre a napra. A programot a tervek szerint fellépők és különböző gyerekprogramok teszik még emlékezetesebbé a helyiek számára.

– Nagy segítség, hogy van közösségszervező, nagy terhet vesz le a vállamról. Több mint hatvan gyerek van a faluban, számukra is rendszeresen szervez programokat, valóban jól jön az ő munkája – mondta a községvezető.

Tavaszra megújul a faluház épülete

Közösségi színtérré alakítják a volt iskola épületét. A munkálatok során olyan helyiségeket alakítanak itt ki, amelyek különböző programok és foglalkozások megtartására szolgálnak majd. A beruházásra az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében nyert közel 30 millió forint támogatást. Az idén tavasszal a szakemberek elkészülnek a munkálatokkal. Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program keretében közel 900 ezer forint támogatásból bútorokat és eszközöket vásárolt a megújuló faluházba.

Az elmúlt évben az önkormányzat mindegyik beadott pályázata pozitív elbírálásban részesült

Tavaly új falubuszra is nyertek támogatást

Eredményes évet zárt a bánfai önkormányzat tavaly, a 210 fős településre összesen több mint 36 millió forint fejlesztési forrás érkezett. – Gyakorlatilag az összes beadott pályázatunk nyert, amelynek természetesen nagyon örültünk. Ennek köszönhetően belügyminisztériumi támogatásból megújult a Bánfa és Katádfa közötti út. A faluházba bútorokat vásároltunk a Vidékfejlesztési Program támogatásából. Közel másfél millió forintot nyertünk szociális tűzifára, és mintegy egymillió forintot falunapra – mondta Szabó Melinda polgármester. A Magyar Falu Programban is sikeresek voltak, több mint 6,5 millió forintból kommunális eszközöket – kistraktort és fűkaszákat – vásárolhattak, és várhatóan még tavasszal megkapják az új falubuszt is, melyre közel 15 millió forintot nyert az önkormányzat.

A községvezető elmondta, a régi falubuszt az új jármű megérkezése után Romániába adományozzák el, belügyminisztériumi közvetítéssel. Az idén már négy pályázatot nyújtott be az önkormányzat: a Vidékfejlesztési Program keretében helyi termék­értékesítést szolgáló piac kialakítására szeretnének támogatást nyerni, emellett a Magyar Falu Program keretében a kultúrház felújítására, közösségszervező bértámogatására és eszközbeszerzésre pályáztak. A Leader programban pedig rendezvénytámogatásra adták be igényüket. Jól sikerült a tavalyi év a zöldségtermesztés szempontjából is. A termés is bőséges volt, és a növényvédelemmel se kellett sokat foglalkozni. A polgármester elmondta, egyre inkább a biogazdálkodásra törekszenek, próbálják elhagyni a vegyszereket. Nagy az igény az uborkára, ezért az idén két fóliával bővítették a meglévő területeket. A gyümölcstermesztés viszont nem sikerült, a tavaszi fagyok miatt kajszi egyáltalán nem termett, és őszibarackból is csak kóstolásra elegendő mennyiség jutott. Az idén szalmabálákat vásároltak, és ha szükség lesz rá, megpróbálkoznak a füstöléssel, hogy megvédjék a fákat a fagytól.

Fólia alatt gazdálkodnak

A községben 10 közmunkás dolgozik, akik a falu karbantartásán kívül a Start munkaprogram keretében mezőgazdasággal foglalkoznak. Összesen 2200 négyzetméteren gazdálkodnak fólia alatt. Évről évre jó terméssel zárják az évet, szép bevételük is származik belőle. Paprikát, paradicsomot, uborkát termesztenek. A zöldségeket Katádfára, a savanyítóüzembe viszik, emellett az itt élők is sokat kapnak belőle, családonként összességében 10–15 kilót is kioszt évente az önkormányzat. Mindemellett több mint száz gyümölcsfájuk és szabadföldi eprük is van.

A település vezetői

A 210 lakosú Bánfa polgármestere Szabó Melinda. Alpolgármestere: Kerekes Alexandra Rita. A képviselő-testület további tagjai: Sólyom Irén, Bódi László István és Bogdán József. A Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Mecseki Péter. Falugondnok: Hollósi Sándor. A Teleház vezetője: Fejes Gabriella. Közösségszervező: Kutiné Weigert Bianka. 2010. előtt a jelenlegi községvezető édesanyja vezette a települést három cikluson keresztül, Szabó Melinda pedig 2014-től polgármestere a községnek. A községben jelenleg nem működik civil szervezet, de a jövőben terveznek alakítani egyet. Az önkormányzat elérhetősége: 7914 Bánfa, Petőfi u. 11. Telefon: 73/346-134.