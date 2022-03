„Hálózatfejlesztésünk célja, hogy a vendégeink számára legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal és kiemelkedő vendégélményt nyújtó kiszolgálással üzemeltessünk éttermeket. Ennek érdekében folyamatosan keressük az új helyszíneket.” – mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója. „Azokban a nagyvárosokban is figyeljük a vendégek visszajelzéseit, ahol már jelen vagyunk. Ezeken a helyszíneken, növekedési stratégiánknak köszönhetően, amennyiben a vásárlók kiszolgálása ezt igényli, újabb étterem nyitása mellett dönthetünk. Jó példa erre a Siklósi úti egység is.

Pécsett több évtizedes hagyománya van a mekizésnek, hiszen az első egység 1995-ben nyílt meg. Az új étterem már a negyedik „Jövő Élménye” McDonald’s a településen, azonban az első olyan egység, amely a McCafé élményét is elhozza a helyi lakosoknak.





A „Jövő Élménye” koncepció a digitalizációra épül, azonban nemcsak a technológiát érinti, hanem kiterjed az étterem által nyújtott komplex élmény minden elemére, így az éttermek külső és belső környezetére, megjelenésére is. Az új egységben a fiatalos, modern burgerezők világát idéző „Alphabet” belsőépítészeti dizájnt valósította meg a vállalat. Érintőképernyős rendelésfelvevő, digitális menütábla és digitális drive is várja a vásárlókat. A digitalizáció azonban nem az emberi kontaktust hivatott helyettesíteni, hanem abban segít, hogy a kollégáknak több ideje legyen a vendégekkel foglalkozni. Ezért Vendégélmény Menedzserek gondoskodnak a vásárlók kényelméről, valamint az asztalhoz kérhető kiszolgálás is elérhető az étteremben.

Az új konyhatechnológiának köszönhetően minden termék rendelésre készül, a speciális étkezési igényekkel érkező vendégek pedig már a teljes gluténmentes termékkínálatból választhatnak. A kávékülönlegességeket – amelyek egy barista La Cimbali kávégéppel készülnek – a vendégek laktózmentes tejjel, mandulaitallal vagy koffeinmentes változatban is kérhetik a McCafé pultnál, a kioszkokon, a kasszánál és a Drive ablaknál egyaránt.





Az étterem kialakításakor a fenntarthatóság is kiemelt szempont volt. Az épület adottságaihoz mérten a tervezők törekedtek a természetes megvilágításra, emellett mindenhol LED izzókat telepítettek. Szintén energiát takarít meg a hőszivattyús hűtés és fűtés, valamint az a megoldás, hogy az étteremben lévő hűtő-fagyasztó kamrák kalorikus rendszereinek hőenergiáját a használati melegvíz előmelegítésére használják fel.







„A helyi közösség tagjaként és támogatójaként fontos számunkra, hogy aktív szerepet vállaljunk a város életében, ezért a legújabb, pécsi autós egységünk megnyitása alkalmából a Csecsemő és Kisded Alapítvány részére ajánlunk fel adományt, hogy a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány által létesített családi szobáknak otthont adó pécsi Gyermekgyógyászati Klinika Belgyógyászati Osztályán levő vizes blokkokat fel tudják újítani.” – tette hozzá Égi Zsolt.