A 2021-es év Markóc életében kiugró volt, hiszen még soha eddig nem tapasztalt fejlődés indult el a településen. Kovács Sándor polgármester, egyben a falugondnok örömmel számolt be arról, hogy tavaly három pályázatot is nyert a község, míg az azt megelőző évben egy falubusz vásárlására nyertek támogatást a Magyar Falu Program keretében. 2021-ben összesen több mint 33 millió forint érkezett a kistelepülés fejlesztésére.



Ennek köszönhetően a felelős állattartás elősegítésére szolgáló támogatásból elkezdődött a kutyák és macskák ivartalanítása, az ebek chippeltetése és a szükséges oltások beadása. A kommunális eszközök beszerzésére nyert összegből egy kistraktort, hozzá pótkocsit, egy benzinmotoros ágaprítót, benzinmotoros lyukfúrógépet, valamint egy benzinmotoros hómarót vásárolt az önkormányzat. A munkagépek megkönnyítik, és hatékonyabbá teszik a faluban elvégzendő munkákat. Kovács Sándor polgármesterként is együtt dolgozik a közmunkásokkal, és nagy öröm a számára, hogy jó a közösség, mindenki magáénak érzi a feladatát. A közmunkások zöldségeket termelnek, és a korábbi években a közmunkaprogram keretében több gépet is be tudtak szerezni, például ipari szeletelőgépet, szárítót, csomagolót, de már gyümölcsprés és mézpergető gépe is van a falunak.



– Vegyszermentes ételízesítőt, vegetát, fűszerpaprikát és gyümölcslevet készítünk, amelynek eladásával tudunk bevételhez jutni – mondta Kovács Sándor. Tavaly óta méhészkednek is, jelenleg tíz méhcsaládot tartanak. A mézet pedig egyrészt eladásra szánják, másrészt a falu lakóinak is fognak osztani belőle. Mindezeken kívül 200 tő levendulájuk is van, amelyből levendulaszörp is készül. A polgármester úgy fogalmazott, mindig arra törekszenek, hogy értékteremtő munkát végezzenek. Mert bár Markócon is kiemelt figyelmet fordítanak a közterületek karbantartására, szépítésére, az ilyen értékteremtést is legalább annyira fontosnak tartják, főleg, hogy némi bevételhez is tudnak így jutni. Hatvan csirkét is tartanak, a tojásokat pedig 30 forintért vásárolhatják meg a lakók, szemben a bolti 45 forintos árral.

A falu életében mérföldkő lesz a faluház létrehozása. Markócon ugyanis jelenleg nincs egy olyan beltéri közösségi tér, ahol a rendezvényeket méltó módon meg tudnák tartani. Ha volt korábban beltéri rendezvény, amelynek megtartásához nagy tér kellett, akkor egy magánházat kaptak használatra. A Magyar Falu Programban nyert több mint 24 millió forintból pedig most egy korábban vásárolt házat újítanak fel és alakítják át faluházzá.



– Ez hatalmas öröm a faluban minden ember számára. Az építkezést hamarosan elkezdik és bízunk benne, hogy ha a falunapunkat még nem is, de a karácsonyt már ott ünnepelhetjük – mondta a községvezető.



Kovács Sándor kiemelte, polgármesterként maga és a faluban élő emberek nevében köszöni Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek a támogatását. Mint fogalmazott, az alig 70 lakosú Markóc a tökéletes példa arra, hogy a képviselő számára a kis falvak élete is fontos.