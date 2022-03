A tavaly júniusi jégverés 54 ház tetejét tette tönkre Drávaiványiban, azóta több tízezer cserepet cseréltek le, mostanra végeztek a munkálatokkal, mindenki biztonságos tetejű házban lakik. Tihanyi János, a község polgármestere elmondta, az önkormányzati épületekre 10 millió forint vis maior támogatást kapott a falu, a magánházak tetejét az önkormányzat segítségével és az ország különböző pontjairól érkező adományokból hozták rendbe. A sok támogatás mellett meg kell említeni a Katolikus Karitász és az érsekcsanádi tetőfedő csapat segítségét. Utóbbi 35-40 fővel érkezett, és társadalmi munkában hozta rendbe a tetőhéjazatokat.



A polgármester elmondta, most készültek el a többi beruházással nem tudtak úgy haladni, ahogy szerettek volna, hiszen először a kárt kellett elhárítani.

Mindezzel együtt is elmondható, hogy az elmúlt másfél évben fordulópontot vett Drávaiványi fejlődése, hiszen az önkormányzat mindeközben tette a feladatát, és a beadott 8 pályázat mindegyike támogatást nyert.



A Magyar Falu Programnak köszönhetően megújultak a belterületi utak, játszóteret építettek a gyerekeknek, elkezdődött a hivatal épületének felújítása, amelyre két körben is nyert támogatást az önkormányzat, hamarosan pedig az új falubusz is megérkezik a településre.



– 57 gyermek él Drávaiványiban, ezért ez nagyon fontos beruházás volt a játszótér megépítése is. Felemelő érzés volt, amikor birtokba vették a kicsik a területet, azokat a mosolyokat, boldogságot jó volt nézni. A hivatal épületében van az ifjúsági klubhelyiség, és már olyan állapotban volt az épület, hogy biztosan tönkrement volna, ha most nem kezdjük el felújítani. Nagyon örülünk annak, hogy kívül-belül megújul. A munkálatok 70-80 százalékos készültségben vannak, heteken belül elkészülhet a kivitelezés – mondta Tihanyi János. Hozzátette, köszöni a Magyar Falu Programnak és Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek, hogy mindenben segítette a települést, fordulhattak hozzá, ha problémájuk volt. Idén egyébként a Magyar Falu Programban a Petőfi utca felújításának befejezésére és a temetői út rendbetételére pályázott az önkormányzat, jövőre pedig a hivatal energetikai korszerűsítésére próbálnak támogatást nyerni.



Hangszereket vásároltak gyerekeknek



Az önkormányzat egymillió forint támogatást nyert még a falunapra, a szociális tűzifa­programra, a szociális földprogramra, illetve a „Mindenki szívében van egy dallam” című pályázat keretében is nyertek egymillió forintot. Ebből az összegből 20 gyereknek zeneoktatást szerveztek, és hét tamburahangszert vásároltak, melyeket a Drávasztárai Általános Iskolában használhatnak a gyerekek.

A szociális földprogram keretéből virágpalántát kaptak a lakosok, és hamarosan gyümölcsfákat és csirkéket oszt ki az önkormányzat a lakosoknak. A szociálistűzifa-támogatás mellett a drávaiványi önkormányzat a falu közigazgatási területén lévő fából is biztosít tűzifát, így gondoskodnak a rászoruló lakosok tüzeléséről.

Az önkormányzat szociális kerete magas, ezért évente többször, akár 6-7 alkalommal is oszt a lakosságnak tartós élelmiszerekből álló csomagot, enyhítve ezzel a családok költségvetését.



Munkahelyeket teremtenek



Nagyon sokat dolgozik az önkormányzat azon, hogy helyben munkahelyeket teremtsen. Egy építőipari céget már sikerült is idecsábítani, amely két embert már foglalkoztatásba is vett. Ezen kívül a Drávaiványi Önkormányzat a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal kötött egy együttműködési megállapodást, melynek köszönhetően a sellyei zöldségfeldolgozó üzem részeként Drávaiványiban egy 1500 négyzetméteres fóliasátorban dolgozhatnak majd a helyiek, nem közfoglalkoztatotti státuszban, amely szintén több család számára lesz könnyebbség, hiszen a dolgozók normál bért kapnak a munkájukért.

A községben 16 közmunkás dolgozik, akik egyrészt a település karbantartásáért, szépítéséért felelnek, másrészt majdnem egyhektárnyi területen paprikát termelnek.

Egy konyhakertet is művelnek, az itt megtermett különbözőféle zöldségeket a közmunkások osztják szét maguk között.



A település vezetői

A körülbelül 170 lakosú község polgármestere Tihanyi János. Alpolgármester: Patkó-Orsós Olivér, a képviselő-testület további tagjai: Györgyeiné Berta Barbara, Nagy Sándor és Tihanyi István. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Szalóky Ildikó. A roma nemzetiségi önkormányzat tagjai: Kiss Jánosné és Bogdán László. Háziorvos: dr. Sáity Borbála, asszisztens: Földesiné Angéla. Falugondnok: Gergics Gyula. Az önkormányzat elérhetősége: 7960 Drávaiványi, Kossuth Lajos u. 30. Tel.: 73/480-018.

Játszótér épült

A faluban korábban nem volt játszótér, ezért is nagyon örülnek a gyerekek, boldogan vették birtokba az új játékokat.