A tavasznak megvan a maga hangulata, de a gépjárműtulajdonosoknak ez egyet jelent a gumik lecserélésével. Sokan ilyenkor indulnak útra a kabriókkal, hogy hosszabb kirándulásokat tegyenek párjukkal. Magyarországon nagyjából jól ki lehet számítani, hogy mikor van szükség a nyári gumikra. Érdemes a 7 Celsius fokos főszabályt alkalmazni, így, ha ekörül kezd el mozogni a napi átlaghőmérséklet, akkor már bátran végrehajthatjuk a gumicserét. Ebben az időszakban a téligumik már kezdik elveszíteni tapadásukat és nem biztonságos a velük való közlekedés.

Vajon nyárigumit érdemes vásárolni, ha igen, akkor mire kell figyelni? Ha új abroncs vásárlása előtt állunk, akkor a célunk az legyen, hogy a legjobb minőségű abroncsot vásároljuk meg, amely az egyedi igényeinknek és a családi költségvetésnek is megfelelő. Ma már olyan abroncsokat is terveznek, amelyek hosszabb élettartammal bírnak, emellett jobb tapadás, egyenletesebb úttartás és jobb fogyasztás is társul hozzá. Elsőként vegyük figyelembe az ország éghajlatát. A négyévszakos abroncsok tökéletes teljesítményt nyújtanak, de nem kiemelkedők, ha nem csak városi közlekedésre, rövidebb távra használjuk a gépjárművet. A nyári gumik száraz és nedves utakon való fékezéskor nyújtanak kiváló teljesítményt, de nem a téli utakra tervezték őket. A téli abroncsok ezzel ellentétben a havon való tapadási és fékezési képességük miatt keresettek a téli időszakban.

Minden gépjármű használati utasításában fellelhető, hogy milyen gumiabroncs méretet javasol a gyártó. Ha nem rendelkezünk használati utasítással, akkor a márkakereskedésekben bátran érdeklődhetünk. Talán kevesen tudják, de létezik egy minősítési rendszer, amely megmutatja, hogy az adott abroncs milyen maximális sebesség mellett képes meghibásodás nélkül futni, ezt S betűvel jelölik. Ezek a besorolások a következők maximális sebesség esetén: Q-160 km/ óra, S-180 km/óra, T-190 km/óra, H-210 km/óra, V-240 km/óra, W-270 km/óra. Ha mi sokat vezetünk városi körülmények között, akkor egy Q besorolású abroncs tökéletes lehet számunkra. A gumisműhelyekben az új abroncsok mellett használt abroncsokkal is foglalkoznak, így, ha a pénztárcánk csak azt bírja el, akkor mindenképpen nézzünk még most körül a szezon kezdete előtt. A nyári gumi felszerelése előtt érdemes egy állapotfelmérésre elvinni a kocsit, hiszen a kátyúk, a rengeteg hidegindítás alaposan megviseli a szezon során. A felesleges gumikopásoktól és a váratlan meghibásodásoktól így megkímélhetjük magunkat.

A prémium abroncsokat talán sokak számára is jól ismert márkák gyártják, ilyen a Goodyear, a Michelin vagy a Pirelli. Ezeknek a prémium abroncsoknak a megvásárlása többletköltségként érzékelhető, de a valóságban megtérülő befektetések számítanak. A gyártók a legjobb abroncstechnológiák kutatásaiba nagyon sok pénzt fektetnek be. A gyártástechnológiáknak köszönhetően a prémium nyári gumik kiváló tapadást és jobb üzemanyag hatékonyságot biztosítanak. A középkategóriás abroncsoknak nagyon sok gyártója van a világ minden táján. Ilyen például a Firestone vagy a Yokohama. Itt a gyártási költségek alacsonyabbak, ezért az abroncsokat is olcsóbban tudják értékesítésre kínálni. Ezeknél az abroncsoknál viszont már számolni kell például a futásteljesítmény csökkenéssel is. Az olcsó nyári gumi sokkal kevesebb kilométer megtételére készül, de a legtöbb körülmény között megfelelő lehet. Ez az olcsóság azonban megmutatkozik a kopásban és egyéb paraméterekben is. Ezeket az abroncsokat nem érdemes nagy teljesítményű gépjárművekre felszerelni. A kiválasztott gumik élettartama sok tényezőtől függ. Ez lehet a vezetési stílusból fakadó gyakoribb fékezés, amely kifejezetten a gumi elhasználódásához vezet. Ezekben az esetekben érdemes a prémium abroncsok mellett letenni a voksunkat.

A különféle abroncsok nagyon hosszú utat tettek meg és egyre sokoldalúbbak, erősebbek. Ha vigyázunk az abroncsokra és az egyes szezonok között helyesen tároljuk őket, akkor hosszabb ideig is használni lehet őket. A különböző márkakereskedésekben és gumis műhelyekben hatalmas választékkal várnak miden vásárlót.