Janz Anikó, Bakonya polgármestere elmondta, a Magyar Falu Programban nyert támogatásokból új, korszerű orvosi eszközök, illetve közterületek karbantartásához szükséges gépek beszerzésére kerülhetett sor, emellett a faluház is megújulhatott. Ebben az épületben működik a polgármesteri hivatal és itt található a könyvtár is.

Játszótér felújítására is nyert támogatást Bakonya, az összeget a játékelemek szabványoknak megfelelő kialakítására fordították és egy új játékvárral is bővítették a területet. Járdafelújítás anyagköltségére nyert támogatásból tavasszal kezdődik a Kossuth Lajos utcán egy új járdaszakasz építése, illetve megújul a Móricz Zsigmond, és a Fő utca egyik oldalán a járda, emellett tavasszal a Dózsa György utca útfelújítása is megkezdődik pályázati forrásból. Tavaly sikerült még belügyminisztériumi pályázati támogatásból hat térfigyelő kamerát is telepíteni a falu több pontjára.

– Az idén falubuszra, közművelődési asszisztens bértámogatására és eszközökre, valamint a kultúrház statikai felújítására szeretnénk támogatást nyerni a Magyar Falu Programban. A kultúrház nagyon fontos a falu számára, hiszen kihasználjuk az épületet, szeretünk ott ünnepelni, programokat lebonyolítani, és a helyiek is szeretik kibérelni családi rendezvényekre – mondta a községvezető. Hozzátette, a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében ennek az épületnek az energetikai korszerűsítésére is pályáztak, bíznak a pozitív elbírálásban.

A Belügyminisztériumnál pályázott az önkormányzat a Fő utca felújítására, valamint Kővágótöttös önkormányzatával konzorciumban a tsz út teljes szakaszának felújítására is.

Ami az önerős fejlesztéseket illeti, a község gyenge adóerőképességgel bír, ugyanakkor a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjaként évi 15 millió forint támogatást kapnak, amelyet főként a középületeik renoválására tudnak fordítani, illetve ebből sikerült megvásárolni a paplakot és a vegyesbolt épületét is.

A buszmegállóval szembeni, volt óvoda épületét – ahol a Bakonya Szabóság és a Baráti Kör kap helyet – kifestették, felújították a vizesblokkokat, illetve a fűtési rendszert, hamarosan pedig a helyi Glück Fa Kft. támogatásával az ablakokat fogják kicserélni. Felújították a temető kerítését is, és egy új szoftver segítségével digitálisan tudják az adatokat vezetni.

Janz Anikó elmondta, a tervek között szerepel, hogy a buszmegálló mögötti épületet elbontják, annak helyén pedig egy parkolót építenek, emellett a későbbiekben a paplak mögötti 1,7 hektáros területen építési telkeket szeretnének kialakítani.

A polgármester kiemelte, a faluban a közösség erősítése legalább annyira fontos, mint az infrastrukturális beruházások. Igyekeznek olyan programokat szervezni, amelyek mindenki érdeklődését felkeltik. Múlt csütörtökön például a mohácsi busójárásra utazott egy csapat, de voltak túrázni is már, illetve most a nőnapra készülnek. Az elkövetkezendőkben pedig a kulturális rendezvényeknek is nagyobb szerepet szentelnek majd.

Mecseki kőrisekkel pótolják majd a fenyvessort

Sokat változott az elmúlt években a település képe: megújult a körforgalom, az itt található, rossz állapotú buszmegállót pedig társadalmi munkában és a polgármester tiszteletdíjából újították fel. 2020-ban a bányásznapon Bakonya feliratot avattak dr. Fónagy János államtitkár jelenlétében. A Bakonya Baráti Kör restaurálta a régi tűzoltószekeret, amely szintén a falu ékes díszévé vált. A következőkben a virágosításra is nagyobb hangsúlyt helyeznek, illetve amint lehet, kivágják a Fő utcán álló fenyőfákat. Ezzel kapcsolatban a községvezető elmondta, két lakossági fórumot is tartottak, és nem volt ellenvetés ezzel kapcsolatban. Mindenki egyetértett abban, hogy a fák már nagyon sok bosszúságot okoznak. A gyökerük rongálja a föld alatti vezetékeket, csatornahálózatot, és a járdát is tönkreteszi. Emellett ki is száradtak a fatörzsek, így szükségessé vált a kivágás. Gondoskodnak a pótlásról is, kertész tanácsára „Mecsek” virágos kőriseket ültetnek a helyükre.

A település vezetői

A több mint 380 lakosú Bakonya polgármestere Janz Anikó. Alpolgármester: Seres József. A képviselő-testület további tagjai: Galambos Csaba, Beke Zoltán és Lauer Zoltán. Az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Tihanyi Keve, a Cserkúti Kirendeltségvezető (aljegyző): dr. Csernyánszky Gábor. Az Idősek Klubjának vezetője: Vránesicsné Kiss Ágnes. Kulturális referens: Mókus Eszter. A Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke: Várnai Anna. Civil szervezetek: Patkó Bandi Gasztrokulturális Egyesület, Bakonyai Baráti Kör. Plébános: Simon-Wágner István. Háziorvos: Dr. Sooky Barna. Védőnő: Horváth Anita Mónika.