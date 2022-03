Az idei év első három hónapjából messzemenő következtetéseket nem szabad, és nem is lehet levonni, de mégis látszik egy határozott vendégszám-emelkedés a Harkányi Gyógyfürdőben, köszönhetően annak, hogy a téli forgalmat már nemcsak a gyógyfürdő, hanem a Harka Vízivilág, az új téli élményfürdő vendégei alakítják.



– A beléptetett vendéglétszám a családos vendégkör megfelelő kiszolgálásával elkezdett egy emelkedő tendenciát mutatni. Januárban a napi átlag szerint 37 fővel többen érkeztek, ez a kis különbség összességében egy hónapra vetítve megfelelő pluszvendéglétszámot generált a nagyon jó, pandémia előtti évhez képest. Februárban is ugyanígy tapasztalható volt ez a jelzésértékű emelkedés, az egész hónapban 943 fővel több volt a vendéglétszám. A márciusnak még nem vagyunk a végén, viszont keddig a napi átlag szerint 2019 ugyanezen időszakához képest 154-el több a fürdőző, ami már 3395 fős havi pluszlátogatót eredményez abban az esetben, ha a hónap hátralévő napjai is hasonló átlaggal vagy afölött zárnak – mondta Marosi-Melles András, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatója.



Az év első három hónapja tehát összességében 5400 vendéglétszámmal többet hozott, a fürdőigazgató bízik benne, hogy ezt a tendenciát megtartja a Harkányi Gyógyfürdő, és a vendégek egyre jobban felfedezik és kihasználják az új medencecsarnokot és a komplexum egyéb szolgáltatásait.

– Üzemeltetőként nagyon jó ezeket a számokat nézni. Folyamatos az emelkedés, bár az év eleji eredményeket még mindig befolyásolhatja a pandémia, hiszen még nagyon sokan visszahúzódnak, és korábban a törzsvendégkört az 50 év felettiek jelentették, esetükben pedig még fokozottabb az óvatosság – mondta Marosi-Melles András.



A nyári szezonban nyithat az új kültéri gyerekbirodalom



A Harkányi Gyógyfürdő strandja és gyógyfürdője is megkapta 2019-ben az ötcsillagos minősítést, ezzel a színvonallal várják a vendégeket azóta is, egész évben.

A strand nyitására is készülnek már a fürdőben, sőt, gyakorlatilag már januárban, az enyhébb napokon körbejárnak a strandon, hogy áttekintsék a tél okozta esetleges károkat, a problémákat, hibákat pedig időben orvosolják.

Az idén emellett kiemelt feladat a Harkányi Gyógyfürdő műszakilag már átadott, kültéri gyerekbirodalmának üzembe helyezése. Már csak a hőmérséklet szab ennek határt, hiszen a terheléses teszt­üzemet gyermekekkel kell végrehajtani. Erre nagy valószínűség szerint a gyereknap után kerülhet sor, amikor is 30, 60, 90 és 100 százalékos terhelésnél vizsgálják az üzemelést. A sikeres próbaüzem után pedig nyár elejére minden fürdőbe látogató kisgyermek birtokba veheti majd a 4 medencéből álló, új strandrészt.



Jövő pénteken újra lesz Harry Potter-kvízest

Minden hónapban egy hétig számítógép- és internethasználati képzést tartanak a harkányi Kiss József Könyvtárban, ma is várják az érdeklődőket 15 órától. Pénteken 11-től 18 óráig társasjátéknapot rendeznek. Április elsején újra Harry Potter-kvízestet szerveznek, az érdeklődőket 18 órakor várják a programra. Április 11-én 13 órakor pedig a magyar költészet napja alkalmából versmondó versenyt szervez az intézmény óvodás, illetve alsó és felső tagozatos gyerekek számára, amelynek keretén belül magyar költők verseivel lehet indulni. Nem csak Harkányból várják a nevezőket, jelentkezni március 27-ig lehet a [email protected] e-mail-címen. Április 15-én 16–18 óráig húsvéti kézműves foglalkozásra várják a gyerekeket, április 29-én 17 órakor pedig író-olvasó találkozó lesz Fábián Janka írónővel. Józsa Melinda könyvtárvezető a meghirdetett programok mellett ajánlja a „könyvtári zsákbamacskát” is. Az Ismeretlen ismerős néven indított szolgáltatás lényege, hogy az olvasók csak a kölcsönzéskor tudják meg, hogy melyik könyvet rejti a csomag. – Ezzel az a célunk, hogy az olvasókat megismertessük olyan szerzőkkel is, akikről eddig még nem hallottak, akiktől még nem olvastak – mondta.