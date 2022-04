Hirdetés 1 órája

Attól függően, hogy az életednek éppen melyik szakaszában jársz, számtalan olyan vágyad lehet, ami nagyobb befektetést igényel – nemcsak idő-, hanem pénz-téren is. Lehet, hogy már megérett benned az első lakás gondolata, egyetemre mennél, esetleg nyaralót vásárolnál, belevágnál a babaprojektbe, egy nagyobb felújításba vagy éppen elhatároztad, hogy környezetbarátabbá teszed az otthonodat. Bármelyikről legyen is szó, egy biztos: fedezetre lesz szükséged hozzá, mégpedig nem is akármekkorára.

A kellő tőke megteremtése viszont nem egyszerű feladat. Hacsak nem rendelkezel jókora megtakarítással és a családod sem tud ilyen mértékben támogatni, akkor nagy feladat lesz összehozni – de közel sem lehetetlen!

10+1 pénztárcabarát tipp Most néhány olyan ötletet sorolunk fel, amelyeket kitartóan gyakorolva akár már idén valóra válthatod valamelyiket a legnagyobb vágyaid közül. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, de az biztos, hogy nagyon megéri majd! Költségvetés Az egyik legalapvetőbb lépés a megtakarítás felé nem más, mint a költségvetés-készítés. A havi fizetésedet alapul véve, a számlákat és egyéb fix kiadásokat – például tankolás, hitelfizetés – belekalkulálva számítsd ki azt az összeget, amit egy hónapban elkölthetsz! Ezt állítsd be úgy, hogy minden hónapban eleget tehess félre ahhoz, hogy adott időn belül megvalósulhassanak a terveid.

Ha ennek ellenére is hajlamos vagy költekezni, akkor érdemes lehet készpénzre váltanod. Tedd heti bontásban borítékokba a pénzt, így sokkal jobban tudsz takarékoskodni! Automatizálás Szintén jó megoldás, és egy kissé talán kevésbé „középkori”, ha a tervezett megtakarítás összegét minden hónapban automatikus utalással egy takarékszámlára továbbítod. A legjobb, ha olyan számlára juttatod el, amelyen nem férsz hozzá egykönnyen a pénzedhez. Így olyan lesz, mintha az a pénz sosem lett volna – így elkölteni sem tudod. Rövid távú terv Lebegjen előtted az a rövid távon megvalósuló terv, ami miatt első körben elkezdtél takarékoskodni. Közismert tény ugyanis, hogyha valami kézzelfogható és nem teljesen elrugaszkodott dologra gyűjtünk, akkor sokkal egyszerűbben fog menni, mintha valami nagyon nagyszabású dolgot tervezgetnénk hosszú évekig. Legyél reális, és sikerülni fog a cél elérése! A 24 órás szabály Mikor valami nem létfontosságú dolog vásárlásán gondolkozol, tartsd be a 24 órás szabályt! Azaz: adj magadnak a fizetés előtt egy napot, hogy átgondold, biztosan akarod-e. Hidd el, sokkal többször lesz az a vége, hogy egyszerűen csak megfeledkezel a telepakolt kosaradról… Elhatárolódás Ma már egyáltalán nem lehet kizárni az életünkből a reklámokat. Ott vannak az utcán, a kirakatokban, ha a közösségi médiát pörgetjük, ha olvasunk valamit – egyszóval mindenhol. De valamilyen szinten azért lehet ezeket is korlátozni, például azzal, ha leiratkozol az összes hírlevélről vagy kikapcsolod az applikációk értesítéseit. Ne dőlj be a csábításnak! Nemköltő-nap Iktass be minden héten egy napot, amikor egész egyszerűen nem költesz semmit. Sokkal egyszerűbb ugyanis szórni a pénzt, mint hinnénk! Gyakran tudat alatt történik meg, így ezekkel a költségekkel nem is számolunk. A “nemköltő” napon például nem csúszhat be egy drága kávé munkába rohanás közben, vagy éppen egy drága parkolási díj – ilyenkor inkább gyalogolj! Ragaszkodj a listához! Természetesen vannak olyan dolgok, amelyekre mindenképp költenünk kell, ilyen például a bevásárlás. Érdemes heti egy nagybevásárlást tartani, így elkerülhető, hogy hetente több alkalommal tömjük tele a kosarunkat felesleges dolgokkal – a szükségesek mellett. De az is működhet, hogy előre írunk egy listát, amihez foggal-körömmel ragaszkodunk. Disztingválj Mielőtt pénzt adsz ki valamire, gondold át: szükséged van rá vagy egyszerűen csak vágyódsz utána? Ha inkább ez utóbbiról van szó, akkor még egy kérdést tegyél fel magadnak: jobban vágysz erre a kis apróságra, mint a régóta dédelgetett álmodra? Na, ugye! Hitelkártya-kérdés Próbálj meg inkább a debit-kártyáidra korlátozódni, és ne csússz bele a hitelkártyák világába! Ezekkel ugyanis nem érződik valódi költésnek a pénzkiadás – pedig ezeket is törlesztened kell előbb utóbb! A legjobb, ha egyáltalán nem igényelsz ilyet a pénzintézetedtől. Emlékeztesd magad! Időről időre nem árt emlékeztetni magad arra, hogy miért is alkalmazol pénztárcabarát tippeket. Tegyél ki egy képet a hűtőre vagy állíts be a telefonodon emlékeztetőt – mindegy, hogyan csinálod, a lényeg, hogy ne feledkezz meg a kitűzött célról! Hidd el, így sokkal könnyebben megy majd a takarékoskodás. +1 Hitelkalkulátor Előfordulhat olyan élethelyzet, hogy hirtelen van szükséged a pénzre. Például egy nem várt gyermekáldás miatt, vagy akár azért, mert hirtelen venned kell egy autót, hogy be tudj járni az új munkahelyedre. Ilyen esetekben érdemes elgondolkodni a hitelfelvételen. Ez elsőre bonyolultnak és szükségtelen vesződségnek tűnhet, pedig a hitelkalkulátor segítségével könnyen átlátható és problémamentes lehet a hitelfizetés megtervezése. Te pedig nyugodtan átadahtod magadat az örömnek: megvalósult egy régóta dédelgetett álmod!

