Akár kisebb, akár nagyobb tömegnek adunk elő mindig izgalmasabbá teszi a mondanivalónkat, ha szemléltető eszközöket is használunk. Az emberek nagy része vizuális típus így minimum egy roll-up-ra vagy egy flipchart-táblára gondolnunk kell, ha előadásra készülünk.

Miért jó, ha van vizuális része is az előadásnak?

Ahogy többféle előadó létezik, úgy eltérő hallgatóság is lehet. Azonban egy minden esetben közös bármilyen témában is állunk a mikrofon mögé: az emberek többsége vizuális típus, azaz nyolcvan százalékra emlékeznek abból, amit látnak, húsz százalékra abból, amit olvasnak és csupán tíz százalék marad meg abból, amit hallanak. A tudomány szerint ahhoz, hogy az ember megértsen egy vizuális tartalmat mindösszesen egy másodperc is elég. Így, ha azt szeretnénk, hogy a résztvevők tényleg vigyenek is magukkal haza valamit, mindenképpen szemléltetnünk kell, amiről beszélünk.

Hogyan tehetjük ezt meg?

A szemléltetésnek tucatnyi módja lehet, van olyan, ami szinte ősidők óta velünk van és a mai napig hasznos módszer, de egészen újak is, hiszen, mint minden, ez a terület is folyamatosan fejlődik, és új technikákkal találjuk szemben magunkat. Most mutatunk néhány valóban hasznos megoldást, amellyel bemutathatjuk, hogy miről beszélünk éppen.

TIPP: a vizuális megoldásokat már az előadásra készülés első fázisában érdemes figyelembe venni, és akár a választott módszerhez alakítani a mondanivalónk menetét.

Infografikák, diagramok

Az infografikák és a diagramok manapság fénykorukat élik. Remekül szemléltethető velük statisztikai adat, de különféle folyamatokat, fejlődési metódusokat is bevihetünk velük az előadásunkba, és mindkettő alkalmazható digitális formában, így elegendő a laptopunkat magunkkal vinni és máris a hallgatóság elé varázsolhatjuk, amiről beszélünk.

Roll-up

Ma már minden előadás alapkelléke egy jól megtervezett és kivitelezett roll-up. A legtöbb esetben nem aktív résztvevője az előadásnak, mégis elengedhetetlen, hogy legalább egy roll-up velünk legyen. Hiszen ezen az előadás teljes ideje alatt ott lehet mellettünk minden szükséges információ a cégünkről, vagy saját magunkról, esetleg az előadás menete is felvázolható rajta. Akár többet is vihetünk magunkkal eltérő reklám megoldásokkal.

Flipchart tábla

A flipchart tábla a jó öreg krétatábla modern megfelelője, jóval kevesebb szennyeződéssel jár, és sokkal egyszerűbben kezelhető, mint az elődje. Abban az esetben kiváló megoldás, ha egy teljes magyarázatot szeretnénk átadni, képleteket, megoldásokat tárunk a hallgatóság elé, és mindezt jelen időben készítenénk. Ezért például az egyetemi előadások elengedhetetlen kelléke, de számos üzleti prezentáció során is kiemelkedő megoldás lehet.

Projektor

Legalább egy projektor minden előadóteremben található, így a legtöbb esetben ezt nem kell magunkkal vinni. Viszont a felkészülés során érdemes tisztában lenni vele, hogy a rendelkezésünkre áll-e, mert, ha nem akkor mégis készülni kell valamiféle más megoldással, hiszen a laptop kijelzője csak egészen kis közönség előtt hatékony.

Videó

A videó, mint vizuális eszköz remek indítás lehet, de akár záró momentumként is megkapó. Mindkét esetben érdemes figyelni rá, hogy milyen videót alkalmazunk, hiszen legnagyobb százalékban a látottak maradnak meg a közönség elméjében. A videó vetítése leginkább akkor javasolt, ha valamit tényleg nagyon nyomatékosítani szeretnénk, például természetvédelmi előadásokon igen hatékonyan mutatható be a védeni kívánt terület állapota.

Ahhoz, hogy a megfelelő szemléltető eszközt tudjuk kiválasztani, ismernünk kell a célközönséget, kik vesznek részt az előadáson, milyen létszámban lesznek jelen, illetve milyen adottságokkal rendelkezik az előadóterem. Ha kültéren adunk elő gondolni kell a fényviszonyokra, sokszor a tükröződés és a túlzott napfény rengeteget ront a vizuális minőségen. Ezt megelőzve tájékozódjunk jó előre. Ezeken kívül pedig nagyban befolyásolja az előadás technikai részét is, hogy milyen témával dolgozunk, mivel foglalkozik a cégünk és mit szeretnénk átadni ebből a hallgatóságnak.