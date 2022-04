A nevelőszülői hivatás a társadalom szempontjából semmi mással nem pótolható felelősségvállalást jelent. A vér szerinti családjukból kiemelt gyermekek ma már nem nagy létszámú intézetekbe, hanem nevelőszülőkhöz vagy lakásotthonokba kerülnek az őket ért traumák után. Ezen a pályán olyan emberekre van szükség, akik képesek az otthonukat és a szívüket is kitárni az ilyen sorsú gyermekek előtt.







A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 megyében végez felelősségteljes, gyermekvédelmi feladatot. Baranya megyében 428 családját nélkülöző gyermekről és fiatalról gondoskodik, ők 118 nevelőszülői családnál, valamint három lakásotthonban élnek. Céljuk az, hogy számukra megfelelő környezetet találjanak, ahol szeretet és biztonság veszi őket körül. A nevelőszülők átmeneti segítséget nyújtanak a saját otthonukban a gyermeknek, miután a hatóság a vér szerinti családjából kiemeli. A teljes körű ellátás biztosítása mellett az a feladata, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, lelki, érzelmi fejlődéséhez: segítse traumái feldolgozásában, reális jövőképet építsen fel benne úgy, hogy képes legyen a helyes családi minták elsajátítására és értékek átadására.





Családban a helyük

– A szolgáltató felelőssége, hogy számukra megfelelő környezetet találjunk, ahol szeretet és biztonság veszi őket körül. Ám sok a családjából kiemelt gyermek, aki elhelyezésre vár, illetve sok nevelőszülő van, aki az idősebb korosztályhoz tartozik, nyugdíj előtt áll. A megérdemelt pihenésre készülő munkatársainkat pótolnunk kell. Ezért van szükség új nevelőszülőkre ­– fogalmazott András Katalin, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettese.

Hozzátette, a bekerülő gyermekek számára az illesztési szempontok alapján igyekeznek a legoptimálisabb gondozási helyet megtalálni, valamint otthont nyújtó ellátást biztosítani a gyermek szükségletét figyelembe véve. A testvéreket igyekeznek együtt, vagy ha ez nem lehetséges, akkor egy településen elhelyezni.







Így került a hármas testvérsor is Abaligetre, Meggyes Éva nevelőszülőhöz, akitől pont kirepültek a korábbi nevelt gyerekek, így férjével együtt örömmel fogadták a testvéreket. Az asszony pont tíz évvel ezelőtt döntött úgy, vállalja ezt a hivatást. – Négy saját gyermekünk van, akik egymás után születtek, és hamar kirepültek, üres, csendes lett a ház. Egy újságcikk keltette fel a figyelmünket, egy kolléganőmmel együtt elmentünk érdeklődni, majd összehívtuk a családot, és együtt döntöttünk. Azóta is nevelőszülők vagyunk – emlékezett a kezdetekre.







19 gyermeknek biztosított jövőt

Először egy nyolc hónapos és egy hároméves kislányt kaptak, akiket örökbe adtak. Ők náluk tanultak meg beszélni, járni. – Közben érkezett hozzánk egy 14 és 17 éves fiú, utóbbi két szakmát szerzett, 23 évesen repült ki tőlünk, rendszeresen visszajár – mesélte Éva.

A 10 év alatt 19 gyermek élt velük, tavaly november óta a már említett testvérek: Barbara, Richárd és Alex csacsogásától hangos a ház. A saját gyerekek, immár unokákkal együtt rendszeres látogatók a házban, általában kéthetente hétvégén egy egész napot itt töltenek, amikor is az unokák a nevelt gyerekekkel együtt játszanak. Örömteli, hogy Éva unokái az első találkozás során elfogadták Barbarát, Richárdot és Alexet.

„Hogy mit ad a nevelőszülőség? Mindent: reményt, boldogságot, szeretetet. Ha nem lettem volna nevelőszülő, szegényebb lett volna az életem. Csoda, amit ezektől a gyerekektől kapunk” – fogalmazta meg a hivatás szépségeit az abaligeti nevelőszülő.

– A nevelőszülőknek hála, ezek a gyermekek is megtapasztalhatják a család óvó, szerető, megtartó erejét. Ez a helyettesítő védelem csak addig nyújt segítséget a gyermeknek, amíg a sorsa megnyugtatóan nem rendeződik: vagy visszakerül a vér szerinti szüleihez, ahol megváltozott körülmények várják, vagy örökbefogadás útján lesz új családja, de az is megtörténhet, hogy az önálló életre a nevelőszülő készíti fel – részletezte András Katalin.











Élmények, táborok, szakmai segítségnyújtás





A nevelőszülőket egy szakmai csapat is támogatja: 9 nevelőszülői tanácsadó segíti munkájukat a megyében, emellett pszichológus is jelen van a mindennapokban, ha szükséges.





– A szolgáltató számos programot biztosít a nevelőszülői családok és a gyermekek számára. Családi kirándulások valósultak meg a Zalaszabari Élményparkban, és családi hétvégén vehetnek részt Zánkán, emellett a gyermekek külön is táborozhatnak több helyszínen – természetesen ingyenesen. Idén szeretnénk egy nagy családi napot lebonyolítani a megyénkben élő nevelőszülőknek és gyerekeknek, valamint terveink között szerepel, hogy egész napos élményprogramokat, kirándulásokat, színházlátogatásokat is szervezzünk a családoknak. Tavaly először díjaztuk a jó tanuló gyerekeket, fiatalokat, erre a Kiválóság díj pályázatra idén is jelentkezhetnek majd a szorgalmas tanulóink – részletezte Szénássy Ágnes, a Baranya Megyei Nevelőszülői Hálózat vezetője.









Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatás, foglalkoztatási jogviszony. Ha valaki érzi magában ezt a segítő szándékot, akkor érdemes tájékozódnia a szolgáltató honlapján: https://www.szentagota.hu/neveloszulo-szeretnek-lenni. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címre küldött önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet.