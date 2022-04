Mindenekelőtt meg kell találnunk az igényeinknek megfelelő szárítógépet. A készülékek nem nevezhetők olcsónak, de remek szolgálatot tesznek azokban az otthonokban, ahol nincs lehetőség teregetésre, vagy csak nem szeretnénk folyton ruhaszárító állványokat kerülgetni. A frissen szárított pihepuha ruhák egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a szárítógépeknek helye van a családi otthonokban.

Érdemes tudni, hogy a piacon kétféle működési elvvel rendelkező géppel találkozunk: kondenzációs és hőszivattyús szárítógépekkel. A kondenzációs gépek esetében a nedves levegő a gép belsejében kering, majd a hidegebb környezeti levegőnek köszönhetően a pára lecsapódik és egy tartályba távozik. A hőszivattyús gép működés során egy zárt rendszerben keringeti a felmelegített levegőt, majd a visszahűlése során párátlanítja. A ciklus során nincs teljes lehűlés és visszamelegítés, így energiatakarékosabb működés érhető el. Mivel az ilyen szárítógépek alacsonyabb hőmérsékleten is hatékonyak, így alkalmasak lehetnek a kifejezetten érzékeny ruhaneműk szárítására is.

Szakemberek gyakran arra hívják fel a figyelmet, hogy a szárítógépek használatának módja legalább annyira fontos, mint a megfelelő készülék kiválasztása. Érdemes alapos centrifugálást végezni a mosógéppel, mielőtt a ruhákat a szárítógépbe pakolnánk. Néhány perc centrifugálás nagyságrendekkel kevesebb villamos energiát emészt fel, mint a víztől csepegő vastag ruhaneműk megszárítása.

Érdemes csökkenteni a boltban vásárolható öblítők mennyiségét is, vagy akár teljesen lemondani róluk… Az öblítők tulajdonképpen felborzolják a szövetszálakat, így teszik puhábbá a ruháinkat; ez persze azzal is jár, hogy az így kezelt ruhák lényegesen több vizet képesek magukba zárni, vagyis a szárításuk hosszabb időt vesz igénybe. A rosszabb minőségű öblítők olyan adalékanyagokat tartalmaznak, amelyek képesek eltömíteni a szárítógépek szűrőit, így akár tönkre is tehetik a készülékeket. Érdemes elmondani, hogy a szárítás során keringetett meleg levegő önmagában puhábbá teszi a ruhákat, így az öblítők akár el is hagyhatók. Ha nem szeretnénk lemondani a virágos illatokról, használhatunk illatkendőket vagy textilillatosító szpréket.

A gazdaságos üzemeltetés érdekében figyelmet kell fordítanunk a töltet nagyságára, illetve elhelyezésére. Soha ne helyezzünk több ruhát a gépbe, mint amennyi megengedett! Sőt, arra is figyelni kell, hogy a különböző szárítóprogramok használata során a töltet maximális mérete változhat. Túltöltés esetén a keringő meleg levegő nem tudja átjárni a ruhákat, így a gép túlterhelődik, és a száradás is elégtelen lesz.

Fontos, hogy mindig azonos nedvességtartalmú ruhákat szárítsunk; ha a szárítón találunk néhány félszáraz felsőt, az soha ne helyezzük a frissen mosott vizes ruhák közé! Ilyen esetben a szenzorok nem megfelelő üzemelésre késztetnék a gépet, ami elégtelen száradáshoz, vagy rosszabb esetben egyes ruhadarabok tönkretételéhez vezetne.

Fordítsunk figyelmet a gép karbantartására is! Használat után ürítsük ki a tartályokat, bizonyos időközönként fordítsunk időt a szűrők tisztítására is! Megfelelő karbantartás esetén villamos energiát takaríthatunk meg, illetve biztosíthatjuk a készülék hosszabb élettartamát. Amennyiben nem szeretnénk ilyesmivel foglalkozni, válasszunk olyan szárítógépet, ami öntisztító kondenzátorral van ellátva.