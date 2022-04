Számos fejlesztés valósulhatott meg az elmúlt 3 évben Vejtiben, a Magyar Falu Program ugyanis minden évben támogatta a község fejlesztési terveit. 2019-ben orvosi eszközökre, 2020-ban belterületi útfelújításokra, tavaly pedig kommunális eszközbeszerzésre – egy új traktorra –, közösségszervező bérére, valamint a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközökre, és a felelős állattartás elősegítésére (ivartalanításra, védőoltásokra és chippeltetésre) nyert támogatást az alig 160 lakosú falu.

A hét elején újabb jó hírt kapott az önkormányzat, az idei egyik pályázatuk is sikeres volt, melynek köszönhetően 20 millió forintból újulhatnak meg a hidak a településen.

Brlas Andrea, Vejti polgármestere elmondta, az új traktorra a mezőgazdasági munkáknál lesz szükség, a közmunkások ugyanis a Start-munkaprogram keretében két és fél hektáron paprikát, káposztát, karfiolt, vöröshagymát, és fokhagymát termelnek. A terményből a lakosság is kap, de a szigetvári konzervgyárba is szállítanak, illetve az idéntől a sellyei zöldségfeldolgozóba is. Emellett 60 csirkét nevelnek, a tojást pedig egyelőre a lakosság körében osztják ki. Folyamatban van az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése is a településen, amelyet mintegy negyven ingatlantulajdonos igényelt. A házakhoz kerülő gépekre a vidékfejlesztési Program keretében nyert támogatást az önkormányzat.

Tésztákat is fognak készíteni

A községvezető örömmel számolt be arról is, hogy az idéntől tésztagyártásba is kezdenek a közmunkásokkal. A Start-munkaprogram keretében megvásároltak egy épületet, amelyet fokozatosan újítanak fel a program támogatásából, valamint a zöldségtermesztés bevételéből. Már kicserélték a nyílászárókat, és a tetőt, az idén pedig a vizesblokkok kialakítására kerül sor. A felújított épületben 4-5 dolgozó készíti majd a tésztákat.

Segítik az ünnepi készülődést

Az önkormányzat hosszú évek óta részt vesz a szociális földprogramban, melynek keretében az idén paprika- és paradicsompalántát, zöldségmagokat, vetőburgonyát és hagymát, valamint előnevelt csirkét kapnak a lakosok. Ezen kívül évek óta tartja azt a szokását is az önkormányzat, hogy az ünnepek előtt tartósélelmiszer-csomaggal segítik a családokat. Most húsvétkor sincs ez másként, a napokban megkapják a lakók a csomagokat.