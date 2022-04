Az önkormányzat tavaly a Magyar Falu Program keretében pályázott egy traktorra, amelyre meg is nyerték a támogatást. Az idei évben hozzá egy pótkocsira, rézsűkaszára, hótolóra és sószóróra pályáztak, valamint a kültéri közösségi tér létrehozására. Ezt a rendezvényteret a polgármesteri hivatal mögötti területen szeretnék kialakítani, a jövőben itt tervezik megtartani a falunapokat és más szabadtéri programokat, a most helyszínül szolgáló sportpálya helyett. A terület térkövezése önerőből elkészült, és az idei évben szeretnék rendbe hozni az itt található pincét, amely elé féltetőt is építenek, alá pedig kemencét. Ezen kívül szabadtéri színpadot és egy rendezvénysátornak kialakított helyet képzeltek el erre a területre. A most még raktárként funkcionáló épületből szeretnének kialakítani egy 70–80 férőhelyes nyáriasítható rendezvénytermet is. Horváth Rudolf, Helesfa polgármestere elmondta, az építőanyagok egy részét tavaly sikerült a Nyugat Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) támogatásából megvásárolni. A rendezvényterem kialakításának kiviteli terveit elkészíttette az önkormányzat, a kivitelezés pedig idén kezdődhet meg.



Egyedi szennyvíztisztító berendezésekre is nyert támogatást a helesfai önkormányzat, melynek köszönhetően több mint 75 ház udvarára telepítik és üzemelik be az eszközöket. A községvezető hozzátette, az önkormányzat önrészét a NYMTIT idei támogatásából fogják finanszírozni, ez nagyságrendileg mintegy 10 millió forintot jelent majd.



A község közterületeit öt közmunkás tartja rendben. Az eszközeik, gépeik elöregedtek, ezért például a fűnyírásban nagy segítség lesz a traktor a különböző adapterekkel, hiszen hatalmas zöldterületet kell gondozni, karbantartani.



Ami a falu programjait illeti, az idén már rendeztek egy nőnapi bált a kultúrházban, és szeptemberben a falunapot is megtartják, de több kisebb közösségi rendezvényt terveznek még, hiszen a pandémia miatt az elmúlt két évben alig volt közös esemény.



Az önkormányzat támogatja a lakosságot, karácsony előtt tartósélelmiszer-csomagot kapnak a családok, emellett szociális tűzifát osztanak, illetve egyszeri szociális segély is kérhető. Az idős lakosok számára napközis idősek klubja működik, de azoknak, akik már nehezen mozognak, a családsegítő szolgálat munkatársai házhoz viszik az ebédet, a közmunkások pedig tűzifával segítik őket.



Látnivalóban gazdag a település, Helesfát évente több száz turista látogatja



A Mecsek nyugati és a Zselic keleti részének választóvölgyében fekvő település nem szűkölködik látnivalóban, nem véletlen, hogy évente 400–500 turista keresi fel a községet. A változatos, gyönyörű környezet mellett van egy műemléki védelem alatt álló templom, amely az idén 300 éves. Az itt található kálváriát a hagyomány szerint Nádassy Imre ajándékozta a falunak, egyedülálló a régióban. A keresztutat ábrázoló, 14 stációból álló domborművek a pécsi Zsolnay-gyárban készültek. A hajdan itt birtokos Nádassyak síremlékét is őrzi a település. A falu külterületén található a Nádassy-Mattyasovszky-kastély, mely jelenleg szociális intézményként (Boróka Otthon) üzemel. Az épületet körülvevő 20 holdas arborétum nyitva áll a látogatók előtt. A község főterén elhelyezkedő szoborkertben kereszt, I. és II. világháborús emlékmű, valamint egy Zsolnay huszárszobor található, melyet az ’56-os emlékévben felújíttatott az önkormányzat.