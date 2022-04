A Dráva-parti faluban ismét lehetőséget biztosítottak a határon túli horvát kapcsolatok elmélyítésére. Tavaly ősszel már három hagyományőrző rendezvényre került sor, ahol a magyarok és a horvát vendégek együtt szórakozhattak. A jól sikerült őszi rendezvénysorozat után szerencsére az első tavaszi eseményt, a tizenötödik alkalommal megrendezett Drávai Tavaszt is ugyanekkora, ha nem nagyobb érdeklődés övezte április 22-én és 23-án.

A Drávasztára Község Önkormányzata által szervezett kétnapos rendezvény péntek délután egy a tamburás szentmisével kezdődött a római katolikus templomban, majd a Dráva mindkét partjáról népviseletben érkeztek magyar és horvát kulturális egyesületek zenés-táncos felvonulással a településen, majd műsorral a nagyszínpadon. A nap ezt követően egy ízletes közös vacsorával majd pedig felhőtlen hangulatú zenés mulatsággal ért véget. Szombat reggel már a nemzetközi főzőversennyel kezdték a napot a résztvevők, eközben pedig zajlott az izgalmas kispályás labdarugó kupa is a drávasztárai sportpályán. Az ételek zsűrizése nehéz feladat volt, hiszen jobbnál jobb fogások készültek, azonban végül sikerült megegyezésre jutni a helyezettekkel kapcsolatban. Dobogóra állhatott harmadikként a Vertex Drávasztára, második a Mi Hrvati Matrince lett Felsőszentmártonból, az első helyezett pedig a Fakanál forgatók csapata lett Drávasztáráról. A focikupán3 különböző település csapatai nyertek, dobogóra állhatott Sellye, Sopje (Horvátország) és természetesen Drávasztára is.

A határon innen és túl működő kulturális egyesületek tagjai a hagyományápolás és a közösségépítés jegyében töltötték el együtt ezt a két napot énekkel, tánccal, mulatozással, és persze finom ételekkel. A céljuk, hogy együtt óvják és ápolják a horvát nép gazdag kulturális örökségét, és ezt megmutassák itthon is.

A rendezvénysorozat itt még nem áll meg, május 14-én újabb esemény, a Majban Fesztivál is megrendezésére kerül, ahol ismét erősödhet a Drávasztára és Sopje közötti kapcsolat.

