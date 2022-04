A mindennapok során gyakran agyalunk azon, mit együnk. Alapvető szükségletünk egyike az étkezés, melyre egyénenként eltérő figyelemmel tekintünk. Vannak, akik minden részletre odafigyelve választanak táplálékot, és vannak, akiknek egyszerűen csak az éhség elűzése a cél. E két véglet között természetesen rengeteg szintet meg tudunk különböztetni.

Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány olyan információt a táplálkozással kapcsolatban, amelyek először olvasva kifejezetten meghökkentőek lehetnek.

Mi az oka annak, ha egyes ételeket nagyon szeretünk, vagy éppen utálunk?

Az élet minden területén megfigyelhető a folyamatos változás, például a táplálkozási szokásokat illetően is. Ízlelőbimbóink életkorunkkal együtt változnak. Gyermekkorban gyakran válogatósak vagyunk, majd egyre többféle ételt szeretünk meg. Időskorban már szinte mindent megeszünk, ekkor már ízlelőbimbóink összemennek, ezáltal kevésbé leszünk érzékenyek a múltban nem kedvelt ízekre.

Vajon miért fogyasztunk egészségtelen ételeket, ha tudjuk, hogy károsak egészségünkre?

A XXI. században sokszor követjük el azt a hibát, hogy gyakran megyünk gyorsétterembe. Köszönhető a rohanó világunknak, a zsúfolt napjaink során nem tudunk időt szakítani a főzésre vagy esetleg hagyományos étteremben való étkezésre.

Persze a gyorséttermek mellett meg kell említenünk az előre elkészített ételeket, melyekkel időt spórolunk meg, azonban szintén nem tesznek jót szervezetünk működésének.

Mind tudjuk, minél inkább feldolgozott egy-egy élelmiszer, annál inkább tekinthető egészségtelennek. (Ez az oka például annak is, hogy a fehér liszttel szemben a teljes kiőrlésű liszt fogyasztását javasolják.)

Ráadásul az árak sem az egészséges táplálkozást támogatják. Általánosságban az egészségtelen ételekhez olcsóbban hozzá lehet jutni, mint az egészségesekhez.

Mit együnk, ha gyakran fáradékonyak vagyunk?

Amikor hosszú távon fáradtnak érezzük magunkat, igyekezzünk megoldást találni. Vannak ételek, melyeket javasolt fogyasztani, hogy megszüntessük fáradékonyságunkat.

Elsősorban a magas vitamintartalmuk, illetve az antioxidánsgazdagságuk miatt érdemes az alábbi ételek közül választani:

Eper

Articsóka

Avokádó

Áfonya

Spárga

Sárgabarack





Részletesebben itt olvashatunk az említett élelmiszerekről.

Hogyan veszítjük el józanságunkat alkohol hatására?

Az alkohol fogyasztásának következményét mind ismerjük, általában felszabadultabbak leszünk, sokszor meggondolatlanul cselekszünk, esetleges agresszívvá válunk, tehát mindenképpen másképpen viselkedünk egy bizonyos szintű ital elfogyasztása után.

Ennek hátterében kémiai szempontok állnak. „Az alkohol megzavarja a GABA nevű neurotranszmitter működését. A GABA a központi idegrendszer legfontosabb gátló neurotranszmittere, amely nélkülözhetetlen a legtöbb idegrendszeri funkció szabályozásában. Az alkohol blokkolja a glutamát nevű transzmittert is, amely a tanulási és emlékezési funkciókat vezérli. Ha a glutamátműködés blokkolva van, agyunk számítási képessége jelentősen csökken. Mindemellett az alkohol hatására sok olyan vegyület is termelődik, amiktől jobban érezzük magunkat - ilyen például a szerotonin és a dopamin is.” (hazipatika.com)

Tudtad-e?

Oroszországban csak 2011-ben minősítették a sört alkoholnak. Addig a 10% alatti alkoholtartalmú ital üdítőnek számított. (telex.hu)

Vajon léteznek olyan ételek, amelyek sohasem romlanak meg?

A válasz egyszerű: igen. Elsőként a mézet említhetjük, melynek nincs lejárati szavatossága, (feltéve, hogy valódi méz, és nem hamisított). Megváltozhat a színe, kikristályosodhat, ettől függetlenül bármikor fogyasztható. Két okra vezethető vissza az, hogy a méz nem romlik meg: az összetételére, illetve a savasságára.

Továbbá az alábbi élelmiszerek sem romlanak meg az idő múlásával:

Rizs (légmentesen tárolva!)

Fehér ecet

Eredeti vanília kivonat (alkoholt használnak az elkészítésekor)

Só

Kukoricakeményítő (száraz helyen tárolva!)

Cukor

Tiszta alkohol

Száraz bab

Instant oldódó kávé (hűvös helyen tárolva!)

Juharszirup (szintén hűvös helyen tárolva!)

Összegezve tehát érdemes átgondolnunk, mi az, amit még ha rohanós is a napunk, szervezetünknek táplálékul adunk. Gondosan válogassuk meg ételeink alapanyagait, amik elkészítésére nem feltétlenül szükséges sok időt szánnunk. Hazánk szinte minden részén találhatunk szupermarketeket, ahol mindenféle alapanyagot be tudunk szerezni konyhánkba. A Lidl akciós újság segítségével azon felül, hogy előre eltervezhetjük, mi kerüljön bevásárlókosarunkba, gyakran spórolni is tudunk.