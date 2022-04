Heteken belül elkészülnek a szakemberek a művelődési ház felújításával, amelyre az alsószentmártoni önkormányzat a Magyar Falu Program keretében 24,5 millió forint támogatást nyert. További 50 millió forintot nyertek az óvoda felújítására, itt a munkálatok szintén a végükhöz közelednek, ezen kívül 27 millió forintból újul meg a polgármesteri hivatal épülete, és 100 millió forintot nyertek egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítésére is. Ez utóbbi beruházás 36 ingatlant érint, ennyien igényelték ezt a lehetőséget, és az önkormányzat közbenjárásának, illetve a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően a tulajdonosoknak önerőt sem kell fizetniük a beépítésért, beüzemelésért.



A Napforduló Egyesület és az önkormányzat közösen pályázott egy bölcsőde megépítésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, amely szintén támogatást nyert, így 300 millió forintból alakíthatnak új, kisgyermeknevelő intézményt a Dankó utcában. Egy kisebb, de annál jelentősebb pályázat is pozitív elbírálásban részesült, az önkormányzat 1,2 millió forintot nyert a felelős állattartás elősegítésére, melyből hamarosan ingyen oltathatják és chippeltethetik a kutyákat az állattartók.



– Nagy öröm számunkra, hogy 50 millió forintot nyertünk egy futballpálya kialakítására is, hiszen megalapítottunk egy focicsapatot, a gyerekek nagyon lelkesen és eredményesen játsszák a mérkőzéseket a környező települések csapataival – mondta Balogh Miklós. A pálya elkészült, és még sötétedés után is rúghatják a bőrt a fiatalok, hiszen mozgásérzékelős lámpákkal oldották meg a közvilágítást ezen a területen. Az önkormányzat továbbra is támogatni szeretné a focicsapatot, a meccsekre falubusszal viszik és hozzák a gyerekeket, ezen kívül labdákat, eszközöket, mezeket, cipőket szeretnének vásárolni számukra.



Balogh Miklós alapított egy kézilabda-egyesületet is, amelynek köszönhetően 10–12 éves korú fiúk kapnak játéklehetőséget. Hamarosan edző foglalkozik majd velük, és őket magánemberként is támogatni fogja a polgármester.

A fejlesztési tervek kapcsán a községvezető elmondta, az önkormányzat egy sportöltöző megépítésére is pályázott, emellett játszótér megépítésére, belterületi utak felújítására, és a ravatalozó felújítására is benyújtották a beadványaikat a Magyar Falu Program keretében.



Munkahelyeket teremtenek helyben



A polgármester elmondta, folyamatosan arra törekszik, hogy helyben minél több munkahelyet teremtsen. 134 közmunkást foglalkoztat az önkormányzat, melyből 9-en háromnegyed hektáron különböző zöldségeket termelnek a Startmunka Program keretében, emellett 7-en dolgoznak a kosárfonó üzemben, 6-an pedig a tavaly létrehozott tésztaüzemben. A tésztákat helyben, és a környező kisboltokban értékesítik, és az üzemet tovább szeretnék bővíteni, hogy a napi 30–40 kilogramm helyett akár 100 kilogrammnyi tésztát tudjanak elkészíteni. A többi közfoglalkoztatott a falu karbantartásával, a közterületek szépítésével, a temető rendben tartásával és útjavításokkal foglalkozik. Hogy még több munkalehetőség legyen helyben, az önkormányzat pályázott egy ipari park kialakítására is, amelyet egy 3,5 hektárnyi önkormányzati területen szeretnék megvalósítani.