A felsőmaró egy olyan szerkezet, amely a fából készült anyagok megmunkálására alkalmas. Hatalmas segítség lehet például a szélekre szánt szegélyek kialakítása esetén vagy különböző mélyedések létrehozása során. Akkor is szükség van rá, ha mintát helyeznénk a fába vagy éppen több azonos kinézetű darabot kell létrehoznunk. Ugyanis e szerkezet segítségével egészen bonyolult minták is életre hívhatók a felületeken. Nem mehetünk el szó nélkül mindezeken felül a gyalulás mellett sem, amelyhez a felsőmaró mellett egy gördülőkocsival ellátott vezetőkeretre is szükség lesz. Azonban így jóval egyszerűbbé válik a gyalulás is, a felület pedig magáért beszél majd.

Mit érdemes tudni a működtetéséről?

A felsőmaró gép működésbe hozásához először is a tokmány meglazítására van szükség, amelyet könnyedén meg lehet tenni egy villáskulcs segítségével. Ezt követően kell behelyezni a felsőmaró kések egyikét. Ajánlott az éles használat előtt próbát végezni, így lehet látni, hogy megfelelőek-e a beállítások és a kezek is hozzászokhatnak a mozdulatokhoz. Nagyon lényeges, hogy csak és kizárólag forgásiránnyal szemben szabad csak vágni, vagyis tolni kell az eszközt. Ellenkező esetben a felület komoly mértékben roncsolódik. A legtöbb marógép rendszerint két részből áll, a motorjuk percenként akár 30000 fordulattal is pöröghet, vagyis nem lazsál, ha munkáról van szó. Az egyik az alaplap, a másik pedig az erre felhelyezett meghajtómotor. Az alaplapon kap helyet továbbá egy mozgatható a motort befogó szán is, amelyet mozgatható rugók tartanak a helyén. A mélységet egy ütközőrúd és egy milliméter beosztású skála segít beállítani.

Ne keverjük össze az élmaróval!

Bár a köznyelvben sokan egy gépként nevezik meg az élmarót és a felsőmarót, két teljesen különböző szerkezetről van szó. Az előbbi ugyanis az élek megmunkálására lett kitalálva, míg az utóbbi – ahogy a fentiekből is látható – a felületeket kezeli ám tény, hogy adott esetben el tudja látni az élekkel való munkálatokat is. Az élmaró egyébként jóval kisebb méretű és egyszerűbb a használata is.

Milyen tartozékai vannak egy ilyen gépnek?

Egy ilyen felsőmarónak számos különböző tartozéka létezik, amelyek közül a legfontosabbak a különböző kések. Valójában minél több késünk van hozzá, annál finomabb és sokszínűbb munkát tudunk végezni. Ezek rendszerint készletben vagy külön-külön is megvásárolhatók. Ami hasznos lehet még a kiegészítők terén a késeken felül, a párhuzamvezető és a körzőszál. Az előbbi a precízebb és pontosabb munkát segíti, az utóbbi pedig lehetővé teszi, hogy akár kör alakú mintát marjunk egy adott felületbe, ezáltal pedig jóval díszesebb lehet a szóban forgó bútor vagy egyéb fafelület.

Fontos a biztonság!

Nagyon fontos, hogy egy ilyen gép használata mellett gondoskodjunk a biztonságról is. A megfelelő kesztyű a vágások ellen véd, a védőszemüveg és a pormaszk pedig a a felszálló apró fűrészpor vagy műanyag forgácsok ellen hatásos. Ezek így nem kerülnek a szembe és nem lehet belélegezni sem. Mindezeken felül a fülvédő használata is javasolt.

A fentiekből látszik, hogy a felső maró egy nagyon hatékony, sokoldalú gépezet, amely mellett öröm a fafelület megmunkálása. Amennyiben úgy gondolod, szükséged lenne egy felső maróra, érdemes szétnézned a Szerszámkell webáruház kínálatában ide kattintva.