A korábbi években megszokott színvonalas programelemekkel készülnek idén Harkányban a fürdőfesztiválra és a szüreti fesztiválra is. Híres-neves előadók érkeznek a fürdővárosba.



– Július 15–17-ig rendezzük meg a XXVII. Harkányi Fürdőfesztivált, amikor is a megszokott színvonalú, szórakoztató programokkal és koncertekkel várjuk majd a fürdővendégeket. A strandon ezúttal is több színpadon fog szólni a zene, és olyan előadók érkeznek, mint Horváth Tamás, Pixa, a Hősök, Mardoll, a Made in B együttes, The Biebers, a Carson Coma, Kasza Tibi, és a The Minds zenekar, de stand up humorista is szórakoztatja a közönséget, illetve a tavalyi nyáron nagy sikerrel debütált „Az Ördögszántotta hegy legendája” zenés műsort is megtekinthetik a fesztiválozók – mondta Muity György, a Harkányi Gyógyfürdő marketing­igazgatója. A fürdőfesztivál leglátványosabb programja, a vizespóló- és hasszépségverseny sem marad el, de más szórakoztató show-elemekkel is készülnek a medencék köré.

A Lepke medencéknél újra lesz vizespóló verseny

Szintén huszonhetedik alkalommal rendezik meg ­nyár végén, pontosan augusztus 26–28. között a Harkányi Szüreti Fesztivált, amelynek helyszíne idén újra a Bajcsy-Zsilinszky utca lesz. A város képviselő-testületének döntése alapján a nem harkányi lakosoknak belépődíjat kell váltaniuk a pénteki és szombati programokra. A szervező Kiss József Művelődési Ház igazgatója, Herendi Ferenc elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a korábbi évek színvonalát ne adják alább, így a rendezvényen felejthetetlen hangulat és minőségi produkciók várják a vendégeket. Az első, pénteki napon a Cimbaliband, a Parno Graszt zenekar, a Bohemian Betyars együttes, a Boban Markovic Orkestar, Dévényi Tibi bácsi lép színpadra, valamint a Harka legenda szereplői mutatják be az Ördögszántotta hegyről és a Harka lányról szóló zenés-táncos produkciót. Szombaton koncertet ad a Vivat Bacchus, az Alma Együttes, Kaczor Feri, az Apostol együttes, Demjén Ferenc, B. Tóth László, vasárnap pedig a megye és a régió különböző pontjáról érkező kulturális csoportok hagyományos menettáncát követően a nagyszínpadon Paulina, és a 3+2 együttes szórakoztatja majd a közönséget.

A Szüreti Fesztivál elmaradhatatlan része a menettánc





Az éjszakai fürdőzéseken is kellemes dallamokkal rázzák fel a közönséget



Június közepétől augusztus közepéig szinte minden csütörtökön szabadtéri mozizásra várják a filmkedvelőket a Zsigmondy sétány szabadtéri színpadához, emellett nyáron három alkalommal – ugyanitt – péntek esténként Harkányi Hangfürdőt rendeznek, amikor is egy-egy helyi zenekar ad koncertet. Természetesen a Harkányi Gyógyfürdő sem marad ki a programhelyszínek közül, a nagyon népszerű éjszakai fürdőzéseket legtöbbször szombati napokon tartják, az idén összesen tíz ilyen zenés alkalom lesz, legközelebb május 7-én. A nyári éjszakai fürdőkön, a Lepke medencéknél olyan előadók emelik majd az élményfürdőzés hangulatát, mint Alee, Opitz Barbi, vagy épp Lil G. Mindezeken kívül tavaszól őszig szombatonként kézműves piaccal, tér-zenei programokkal, zenés-interaktív gyermekfoglalkozásokkal, tematikus sportprogramokkal, illetve gazdasági, ismeretterjesztő, és egészségmegőrző előadásokkal is várják a helyieket és a városba látogatókat Harkányba.