A község 5-6 pontján jelenleg zajlanak az építkezések, főként önkormányzati tulajdonú házaknál, illetve a faluba költöző Forrás Alapítvány által vásárolt ingatlanokat fejlesztik és töltik meg új funkciókkal. Mindezt pedig úgy, hogy a népi építészet stílusjegyeit megőrizzék a házak. A beruházásokhoz szükséges forrásokat jelentős részben a Teleki László Alapítvány pályázatai segítik.



Németh Tamás, Drávacsehi polgármestere elmondta, mindez a folyamatban lévő Élő Ormánság program része, melynek keretében a falu üresen álló ingatlanjait kívánják visszaállítani az eredeti állapotukra. E program összességében 41 ingatlant érint, de ennek keretében már két épület elkészült. Az egyik a 2020-ban átadott Orbán-ház, a másik pedig a húsfeldolgozó szomszédságában álló ház, ahová a hivatal át is költözött. Három háznál zajlanak a munkálatok, négynek pedig elkészült a műemléki tervdokumentációja. Ezekbe a renovált házakba a későbbiekben kézműves családokat szeretnének betelepíteni, akik bérleti díj nélkül kapnának házat használatra, egyetlen kikötéssel, hogy ezek az ingatlanok élő udvarként működjenek, tehát a lakók a mesterségüket mutassák be a faluba érkezőknek. Ezek lesznek Drávacsehi vendégcsalogató attrakciói, és ebből adódóan szálláshelyeket is létrehoznak majd, hogy a turisták több napot tartalmasan tudjanak eltölteni a faluban.



A Forrás Alapítvány színészszállást épít, ezen kívül az Orbán-ház mellett – magánberuházásként – a régi református lelkészlak helyén is épül egy ház, amelynek homlokzata a lelkészlak eredeti állapotát fogja tükrözni, mögötte pedig egy lakóház lesz. A falu elején a régi kocsma, azaz a Drávacsehóként elhíresült épület előtt egy termelői piacot alakítanak ki pályázati forrásból. Az udvaron egy fa szerkezetű pajtát építenek, amely helyet ad majd a szabadtéri kézműves vásároknak, az épületben pedig a tervek szerint egy csárda fog majd üzemelni. Az átadás jövő év tavaszára várható.

A községvezető beszélt arról is, hogy a csárda mögötti térre egy, a Londoni Globe Színház mintájára épülő kör alakú, nyitott színházat terveznek, amely a shakespeare-i Globe épülettől annyiban fog eltérni, hogy nem 30, hanem csak 22 méter átmérőjű lesz, 210 férőhelyes közönségtérrel. Ehhez több beruházás is társulna, mint például a falu elején egy parkoló kialakítása, vagy a Matild- és a Gréczy-ház felújítása és a színházhoz kapcsolódó funkciókkal való megtöltése. Mindezekre egyedi kormánytámogatást szeretnének kapni, ezért a terveket a megfelelő minisztériumba eljuttatták.

– Pataki András, a Bőköz Fesztivál igazgatójának elgondolása szerint Drávacsehiben a Globe az elsővonalas színház háttérintézményeként működne. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a színtársulatok leköltöznének ide két-három hétre, itt gyakorolják, próbálják be a darabokat, és persze bemutatókat is tartanának. Már önmagában az épület is kuriózum lesz, az előadások pedig még inkább vonzerővel bírnak majd – mondta Németh Tamás.

Folyamatban van egy alapítvány létrehozása is, amelynek célja egy kulturális-szakrális közösségi tér kialakítása a református templom helyén. 2023 júliusára szeretnék átadni az új templomhajót, egy faszerkezetű kápolnát (Szent Erzsébet-kápolna), amely nem fog kapcsolódni a mostani harangtoronyhoz, hanem a kápolna és a harangtorony között helyezkedik majd el átmeneti térként.



Ősszel zárul a Cselekvő Közösségek projekt, amelynek keretében az elmúlt években számos hasznos program valósult meg a településen. Emellett megerősítették azokat a rendezvényeket is, amelyeket hosszú távon szeretnének évente megtartani. Ilyen például a Húsvéti sorverseny, illetve az adventi gyertyagyújtások, és népszerű lett az Elszármazottak Találkozója is, amelyet az idén már 4. alkalommal szerveznek. Ez ugyan az önkormányzat külön programja, de mindig ráépítik a Bőköz Fesztiválra, hiszen így a visszatérők három napig programokon vehetnek részt. Az önkormányzat a Magyar Falu Programban is nyert támogatást, így az idén a Petőfi utca útfelújítása és vízelvezetési munkálatai is megvalósulnak. Az idén a ravatalozó felújítására és egy játszótér építésére pályázott a község.



A település vezetői

A 140 lakosú község polgármestere Németh Tamás. Alpolgármester: Tömösközi Györkő László. A képviselő-testület további tagjai: Farkas Ferenc, Mészáros Tibor és Szalai Zsolt. A roma nemzetiségi önkormányzat tagjai: Rozina Ferencné, Rafa-Gyovai Tiborné és Göbölös János. A jegyző: Zsírosné dr. Blaner Andrea (Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Drávaszabolcsi Kirendeltség). Könyvtáros: Bognár Éva. A Drávacsehi Polgárőr Egyesület elnöke: Grünfelder Mátyás. Zsáktelepülés, a község közúton csak Drávapalkonyán keresztül érhető el. A többi szomszédjával (Drávaszerdahely, Kovácshida, Tésenfa, Drávacsepely) csak változó minőségű, jobbára mezőgazdasági jellegű utak kötik össze.