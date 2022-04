A körülbelül 100 lelket számláló település Sásd közvetlen szomszédságában igazi kincs a Hegyháton. A falu 41 lakóépületéből 10 üresen áll, és bár sok az idős lakó, viszonylag nagy arányú a gyereklétszám is, 32 tizennégy év alatti gyerek él a faluban, köztük három nevelőcsaládnak köszönhetően 13 állami gondozott fiatal is.



Gombár József 2013 óta vezeti a települést, azóta a falukép sokat változott. Először parkosítottak, felújították a zöld területeket, pihenőpadokat helyeztek ki, játszóteret, fitneszparkot építettek, majd a polgármesteri hivatalt, a kultúrházat is felújították. A munkálatok értékét növeli, hogy mindezt önerős finanszírozással, társadalmi munkában végezték el. A hivatal épületében kialakítottak egy konyhát, a vele szomszédos kultúrházat pedig annak teljes körű felújítása mellett egy kívülről és belülről is megközelíthető vizesblokkal bővítették. Az épületek évek múltán is szép állapotban vannak, amely jól mutatja, mennyire megbecsülik a helyiek az intézményeiket.

Négy gépet telepítettek a térre



A községvezető elmondta, meglehetősen kihasznált a kultúrház, évente több program helyszínéül szolgál. Az év első programja január végén a Mátyás-napi borverseny, amelyet 2000 óta rendeznek meg a településen. Vázsnok már a középkorban híres volt szőlőtermeléséről és borászatáról. A helyi hagyományok szerint a borszállítók gyakran vittek innen is bort Budára, tehát a vázsnoki borból is gyakran jutott Mátyás király asztalára. A borversenyre 50–80 bormintát adnak le a helyi borosgazdák, de a környező településeken élők is vihetik minősíttetni a boraikat. A minősítést hivatásos borbírák végzik, az eredményhirdetéskor pedig szöveges értékelést is kapnak a bortermelők. Ezután műsorral, vacsorával és bállal ünnepel a közösség.

A második jelentős program a gyerekeknek szervezett húsvéti ünnep, amely kézműves-foglalkozásból és tojáskereső versenyből áll. Ezután május végén rendezik meg a majálist és a gyereknapot egyben, ennek keretében ezen a napon délelőtt főzőversenyt rendeznek, és a főzőcsapatoknak a húst a vázsnoki önkormányzat biztosítja. Az elmúlt évek alatt a kultúrház mögötti területen több főzőhelyet is kialakítottak: a kerti főzőhelyiségben kemence, hagyományos sparhelt, és kő grill is a csapatok rendelkezésére áll. Gombár József örömmel számolt be róla, hogy az idén eddig 12 csapat jelentkezett a versenyre. Az eredményhirdetést követően a délután a gyerekeké, akik számára arcfestéssel, játékos vetélkedőkkel készülnek a szervezők, emellett motorosok motoroztatják őket, rendőrjármű-bemutató, kötélhúzó verseny szórakoztatja a kicsiket. Este szalonnasütéssel zárják a napot. Nyáron falubusszal kirándulásokat szervez az önkormányzat a Balatonra.

Az Elszármazottak Ünnepét is hagyomány kíséri, a szintén önerőből megépített világháborús emlékművet közösen koszorúzzák meg, emellett a vázsnoki születésű Rostás Jenő faddi esperes-plébános a szőlőhegyen állított keresztnél misét tart. Annak helyén az 1700-as évekig egy harangláb állt, melyet elbontottak, köveit pedig a sásdi templomba építették be. A kultúrház mellett ma fémszerkezetes állvány őrzi a harangot. A rendezvények sorából nem maradhat ki a Mikulás, és a karácsonyi ünnepség, szilveszteri bál sem.



Ami a pályázatokat illeti, tavaly a Magyar Falu Program keretében sikerült egy traktorra és egy szárzúzóra támogatást nyerni, illetve szintén tavaly – bár nem pályázat útján, de – sikerült elérnie az önkormányzatnak, hogy a bekötőutat helyreállítsa a közútkezelő. Ez nagy előrelépést jelentett a korábbi sikertelen próbálkozások után. Gombár józsef elmondta, a szenny­vízberuházást illetően sajnos nem tudott előrelépni a település, pedig évekkel ezelőtt elkészültek a sásdi szennyvíztisztító telepre történő becsatlakozás tervei egy pályázathoz, de a megvalósítást végül elvetették a döntéshozó szervek.

Az önkormányzat igyekszik támogatni az itt élőket: húsvétkor és ősszel tartós élelmiszercsomagot osztanak a háztartásoknak, emellett a családokat iskolakezdési támogatással is segítik.