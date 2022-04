A község önkormányzata az elmúlt években sikerrel pályázott, amelynek köszönhetően megújult a Jókai és a Szabadság utcában a járda, valamint a Magyar Falu Program keretében egy új falubuszra is támogatást nyertek, ezzel együtt pedig a falugondnoki szolgálatot is el tudták indítani. Szintén e program keretében nyertek forrást a hivatal épületének akadálymentesítésére, és felújítására is. Ambrus Lajosné, Kistapolca polgármestere elmondta, az elnyert támogatásból a bejárathoz rámpát építettek, és a házon belül is kialakítottak akadálymentes mosdót, emellett külső-belső festésre, és burkolatok cseréjére is lehetőség nyílt. Kommuniális eszközöket is be tudtak szerezni a Magyar Falu Programnak köszönhetően, így a már korábbi években elnyert traktorhoz pótkocsit, és két szárzúzót vásároltak.

Már megfelelően működnek a házak udvarára telepített egyedi szennyvíztisztító berendezések is, amelyet 40 háztulajdonos igényelt a faluban. Erre a beruházásra mint 74 millió forintot nyert a település, és a lakók önrészét is 25 ezer forinttal mérsékelte az önkormányzat.

Tavaly játszótérre beadott pályázat is sikeres volt, amelynek nagyon örültek a falu lakói. A Szabadság utca végén, Barta utca elején lévő területre telepített játékokat már használják a gyerekek, de még nincs teljesen kész a fejlesztés, hiszen a területet be fogják keríteni, emellett padokat, szemetestárolókat helyeznek majd el itt, és árnyékot adó fákat is ültetnek a játszótérre.



Ami az elkövetkezendő időszakot illeti, az idén az önkormányzat hidak felújítására, és a közművelődési referens bértámogatására pályázott a Magyar Falu Programban.

Gondot okoz a források kiszáradása

A szárazság, illetve a télen, tavasszal tapasztalt csapadékhiány miatt az idén sajnos kiapadtak a falu határában lévő langyos források, amelyek a két kistapolcai tavat (Malomárok-tó, Borbála-tó) táplálják, emiatt a nagyobb tó mélyebb részében van már csak víz. Az önkormányzat a horgászegyesületekkel együttműködve dolgozik azon, hogy szivattyúval feltöltsék a források medrét és a tavat is, amelynek nyilvánvalóan nem azonnal lesz látható eredménye, de a probléma megoldásával foglalkoznak.

Nagy a kereslet a kistapolcai cirokseprűkre

A kistapolcai önkormányzat a Start munkaprogram keretében immár 2014 óta cirokseprű gyártással foglalkozik. A megtermelt cirkot betakarítás után a „boszorkányos házban” dolgozzák fel. Az önkormányzat évekkel ezelőtt árverésen vásárolta meg ezt az épületet, amelyet felújítottak, a közmunkások itt kötik a seprűket, jelenleg 11-en dolgoznak.Négy és fél hektáron gazdálkodnak is, a cirokon kívül krumplit, hagymát és tököt is termesztenek, utóbbit a magja miatt. Ambrus Lajosné elmondta, eredményes a program, a seprűkre nagy a kereslet, alig tudják kielégíteni a megrendeléseket, most például a saját cirok elfogyóban van, így rendelni kellett, ugyanis két nap alatt 60-at kell kötni.

Mézeskalácsot süthettek a klub tagjai

Megkezdte a munkáját a közösségszervező a településen. Aktív munkát végez, folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, amelynek eredményeként az elmúlt időszakban mézeskalácskészítő klub is alakult. Az alapanyagokat pályázati forrásból vásárolták, és a klubtagok által sütött finomságokból a környező települések intézményeibe is vittek a gyerekeknek, és egy mini kiállítást is készítettek a mézeskalács-alkotásokból.A kistapolcai programok közül a szeptemberben esedékes falunap a legnagyobb, a Mikulás ünnepséggel együtt tartott adventi összejövetel pedig a legmeghittebb. Az idén még a „Humán szolgáltatások fejlesztése a siklósi járásban” című projekt keretében is rendeznek közösségi programokat.

Ellátták teendővel a falugondnokot, gyakran van úton a falubusz. Az önkormányzat a Magyar Falu Programban nyert támogatást rá.

Készül a játszótér kerítése, a vasanyag már megérkezett, és a falé- cek csiszolásával is jól állnak már a dolgozók

Nagy öröm a falunak, hogy egy új játszótér épülhetett, az önkor- mányzat még fákat ültet a területre és padokat is kihelyeznek



Polgármester: Ambrus Lajosné. Alpolgármester: Hajas Sándor, a képviselő-testület további tagjai: Szép Józsefné, Szenténé Waller Lilla és Deres Attila. a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Dr. Vajda János. Falugondnok: Kosztics Ágnes. Könyvtáros: Hajas Andrea. Háziorvos: Dr. Zalán Petra. Védőnő: Illésné Udvaros Mónika. Borbála- tó gondnok: Szabó István. Körzeti megbízott: Tóth Sándor. A Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás intézményvezetője: Kelemen Anita. Közösségszervező: Szarkáné Kosztics Krisztina.