Megkezdődött Beremenden a püspökbólyi településrész csatornázása, és az új szennyvíztelep megépítése. A nagyközség fejlesztéseiről pénteken délelőtt Hargitai János beszélt a munkaterület átadásán.

Mint mondta, a beruházás jelentősége nem kérdés, a beremendi önkormányzat az elmúlt években is olyan fejlesztéseket valósított meg a kormány támogatásával, amelyek a lakosság érdekeit szolgálták. Theisz Ferenc, Beremend polgármestere elmondta, összességében három kilométer hosszan (Beremenden 300 méter, Püspökbólyban pedig 2700 méter) építenek csatornahálózatot, amely több mint 150 lakost érint, illetve az új szennyvíztelep nyilvánvalóan a település teljes lakossága számára biztosítja a megfelelő szennyvízelvezetést.



Csollák István, az üzemeltető Baranya-Víz Zrt. vezérigazgatója arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy a beremendi önkormányzatnak az ivóvízvezeték-hálózat rekonstrukciójára is van előkészített terve, és az elkövetkezendő időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Plusz pályázat keretében pályáznak forrásért ennek megvalósítására is.



– 195 település tartozik a Baranya-Víz Zrt-hez, Hargitai János országgyűlési képviselővel áttekintettük Baranya megye szennyvízelvezetését, szennyvíztisztító telepeit, és abban maradtunk, hogy a „fehér foltok” szennyvízelvezetése, tisztítása a következő időszak feladatai közé fog tartozni – mondta Csollák István.



Hargitai János hozzátette, egy lehetséges megoldás lehet (ilyen konzultációkat már folytattak a kormánnyal) hogy a kormány az üzemeltetőt hozza helyzetbe, hiszen a szolgáltatóknak van rálátása arra, hogy hol jelentenek problémát az elöregedett vízvezetékek, a gyakori csőtörések. Ebben az esetben nem célszerű az önkormányzatokat pályáztatni, megversenyeztetni a forrásért, hiszen mindenhol egyaránt fontos a megfelelő minőségű ivóvíz ellátás.

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Beremend önkormányzata pénteken délelőtt átadta a munkaterületet a kivitelező A-Híd Építő Zrt-nek, amely közel nettó 1,77 milliárd forint értékben végzi el a beruházást, 2023. őszéig.



Az új szennyvíztisztító telep a meglévő helyén épül, hidraulikai kapacitása pedig majdnem a duplájára emelkedik.

Megújult a temető ravatalozója

A Magyar Falu Programban nyert mintegy 30 millió forint támogatásnak köszönhetően megújult a ravatalozó épülete Beremenden. Az átadón Theisz Ferenc polgármester elmondta, régóta tervezték a beruházást, illetve az előtető felújítása szükségessé is vált, hiszen a korábbit már kénytelenek voltak lebontani. Az önkormányzat önerőből a járda és a vízelvezetési rendszer kiépítését végezte el a temetőben.

A nagyközség vezetője megköszönte Hargitai János országgyűlési képviselő támogatását, amelynek köszönhetően Beremend az elmúlt években több fejlesztést is meg tudott valósítani.

Hargitai János elmondta, a Magyar Falu Program előnye, hogy a települések fejlesztési igényeihez igazodik, az utóbbi években sok község szerette volna fejleszteni a temetőt, vagy járda- és útfelújítással, vagy a ravatalozó felújításával, előtető építésével. Erre a kormány – figyelembe véve az igényeket – biztosított forrást, és a jövőben is támogatni fogja a vidék fejlődését. A megújult ravatalozót Benchea Celestin plébános áldotta meg.

Az idén is pályázik az önkormányzat

Városi léptékben fejlődött Beremend az elmúlt években: megújult a polgármesteri hivatal, a 27 települést ellátó Alapszolgáltatási Központ, a könyvtár, a tornaterem, egy új, térségi szinten is kiemelkedő, 250 férőhelyes Rendezvényterem épült, ezen kívül az óvoda és a bölcsőde is megújulva, korszerűsítve fogadja már a kisgyermekeket.



Tavaly nyáron a Magyar Falu Program támogatásából egy önjáró fűnyíró traktort vásároltak, emellett civil szervezeten keresztül pályáztak egy autóra is, melyet közösen használnak. Ezen kívül a Beremend Sport Kft. jelentős összeget nyert egy kisbuszra, melyhez még az önkormányzat önerőt is biztosított, így meg tudták vásárolni a járművet.



Jelenleg belügyminisztériumi pályázati forrásból és önerőből a paneleknél járda épül. Az idén az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a paneleknél lévő sportpálya és környezetének fejlesztésére (fásítás, kerítéscsere, épületfejlesztés), valamint a „Novi Sad” út felújítására pályázik, a Magyar Falu Programban pedig egy önjáró takarítógépre szeretne támogatást nyerni.

A település vezetői

A 2500 lakosú nagyközség polgármestere Theisz Ferenc. Alpolgármester: Monostoriné Mellár Orsolya. A képviselő-testület további tagjai: Apró László, Böbék Lajos, Gősi László, Feriencsik Árpád, Kondor Zsolt. Jegyző: dr. Vajda János.



Beremendi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat: Kölczéné Sztévics Judit Anna (elnök, Horvát Szövetség), Kalmár Istvánné (Horvát Szövetség), Orsokics István (Horvát Szövetség). Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója: Tekauer Aranka. A bölcsőde vezetője: Herceg Csabáné. A Napsugár Óvoda vezetője: Sziliné Németh Tímea. Az Idősek Szociális Otthonának vezetője: Horváthné Horváth Ildikó.



Az Alapszolgáltatási Központ vezetője: Kelemen Anita. A Közművelődési és Iskolai Könyvtár vezetője: Benedek Sándor. A konyha vezetője: Karl Zoltán. Mezőőr: Halász Ferenc. Háziorvosok: dr. Peitl Emőke, dr. Meszlényi Mónika, fogorvos: dr. Baumholzer Judit. Védőnő: Gyimesi Beatrix. Plébános: Benchea Celestin. Református lelkész: Balogh László. A Beremendi Rendőrőrs vezetője: Kondor Attila. A Postahivatal vezetője Gerle Attiláné.

A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal címe: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Telefonszáma: 36-72/574-920. Honlap: beremend.hu