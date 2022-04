Kishajmás 2020-ban csaknem ötmillió forintot nyert az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében játszótérfejlesztésre, majd 2021-ben a Kossuth utca felújítására és egy új falubuszra is kapott támogatást a falu. Buchwald Béla, Kishajmás polgármestere elmondta, nagyon örültek a sikeres pályázatnak, hiszen ennek köszönhetően le tudják cserélni a már elöregedett buszukat, amivel egyébként a gyerekeket viszik óvodába, valamint a lakosságot háziorvoshoz. A járművet megrendelték, hamarosan megérkezik a településre.

Az idei évben is pályázott az önkormányzat, szintén a Magyar Falu Program keretében, a könyvtár épületének felújítására szeretnének támogatást nyerni. Emellett, mint a községvezető fogalmazott, figyelik a további kiírásokat is, és ha lehetőség adódik, akkor eszközfejlesztésre – egy új traktorra is – fognak pályázatot benyújtani.



A faluban jelenleg öt közmunkás dolgozik, akik a település karbantartásával, szépítésével foglalkoznak.

Buchwald Bélát a távlati fejlesztési tervekről is kérdeztük. Mint mondta, a község temetője megtelt, alig van már sírhely, így szeretnének egy új temetőt kialakítani. Az önkormányzat vásárolt egy telket a meglévő mellett, ahol kialakítanák az új parcellákat, ezzel együtt egy új ravatalozót szeretnének építeni, és egy halotthűtőt vásárolni. Ez elég nagy volumenű beruházás, így mindenképpen pályázati támogatásra lesz szükségük, bíznak abban, hogy kapnak segítséget ennek megvalósításához.



Sok programot szerveznek a helyieknek



A faluban aktív a közösségi élet, amióta közösségszervezőt foglalkoztat az önkormányzat. Kishajmás egész éves programját megtervezte, és havonta legalább egy rendezvénnyel készülnek a helyieknek. A legközelebbi program húsvétkor lesz, amikor is nagypénteken délelőtt kézműveskedésre, tojásfestésre, tojáskeresésre várják a gyerekeket, szombaton pedig egy kirándulásra invitálják a település lakóit. Tíz órakor indulnak a résztvevők a Kálvária-dombra, ahol megemlékeznek Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról. Kishajmás jelképe a Kálvária-domb, és a rajta található stációk. Az összesen 14, egy-egy betonkereszten elhelyezett mázas kerámia stációkép Krisztus életének állomásait ábrázolja. A kálvária tetején egy vaskereszt található, illetve a kishajmási kálvária­golgota hitet, reményt és szeretetet jelképező angyalszobrai. Húsvétvasárnap és -hétfőn pingpongkupával folytatódnak a programok, a nevezési díjat pedig a közösségi ház eszközfejlesztésére fordítják.



A település vezetői

A több mint 200 lakosú község polgármestere Buchwald Béla. Alpolgármester: Till László. A képviselő-testület további tagjai: Rapp Virág, Orsós Irma és Bán Mária. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Ranyhóczkiné Ács Andrea. Falugondnok: Orsós József. Közösségszervező: Bihari Anikó. Háziorvos: sásdi körzeti orvosok. Gyermekorvos: dr. Máté Mária. Plébános: Mátyás Imre. A faluban az 1990-es évek előtt híres kerámiaüzem működött, egy pár, abból az időből megmaradt kerámia most a könyvtárat díszíti. A községben két cég működik, a Keraker Kft. agyag-előállító és -feldolgozó üzeme, valamint a Baitmarket.eu Kft., amely főként halcsali alapanyagok forgalmazásával foglalkozik.