Az olajfinomító cég szomszédságában fekvő többi településsel együtt Várad is abban a szerencsés helyzetben van, hogy a vállalat működése által jelentős iparűzési adóban részesül. Ugyanakkor mivel a falut két településrész alkotja, így minden fejlesztést duplán kell megvalósítani, éppen ezért pályázati forrásokra is szüksége van a község önkormányzatának.



Kiss Ildikó 2019 őszétől vezeti a települést. Először önerőből mindkét falurészre új játszóteret építettek, hiszen a 133 lakosú községben – nagy örömükre – egyre több a gyerek, huszonöt 14 év alatti gyermek él a faluban. Ezt követően Várad-Újpusztán egy körülbelül 400 négyzetméteres, nagyon leromlott állapotú házat újítottak fel, szintén önerőből, munkahelyteremtés céljából.

– Itt egy savanyító üzemet szeretnénk létrehozni, a felszerelések még hiányoznak, de az épület elkészült, és korszerűsítettük a fűtési rendszert is. Itt működik a könyvtár, és itt található egy rendezvényterem, valamint egy szükséglakást is kialakítottunk itt – mondta a polgármester. A savanyító üzem mellett csomagoló üzemet is szeretnének létrehozni. Az ehhez szükséges zöldségeket a közmunkaprogram keretében, vegyszermentesen termelik, majdnem egy hektárnyi területen Várad-Újpusztán, illetve Várad elején egy kisebb területen céklát is fognak idéntől termeszteni.



Önerőből vásárolt a falu egy traktort, amely a lakosoknak is segítségére lehet a földművelésben, az önkormányzat üzemanyagáron használatra adja a munkagépeket annak, aki igényli. A Magyar Falu Program keretében is pályázott az önkormányzat eszközökre, melynek eredményeként támogatást nyertek egy fűnyíró traktorra, illetve egy pótkocsira is. Az idei évben pedig a hidak felújítására, illetve az árkok tisztítására nyertek forrást. Ezen kívül a váradi hivatalt (hivatal + kultúrterem) is korszerűsítik (a fűtési rendszert, a villamos vezetékeket), emellett kifestik a belső tereket, javítják a burkolatokat.



– Nagy öröm számomra, hogy tavaly augusztusban a termelői piacra is nyertünk támogatást, amelyet Várad-Újpusztán, a főút és a focipálya közötti területen szeretnénk megvalósítani – mondta a községvezető. A rendezési terv módosítása folyamatban van, ezután kezdődhet a kivitelezés. A piacon három üzlethelyiséget terveznek építeni: pecsenyesütőnek, termelői boltnak, és még egyet az igényeknek megfelelően kialakítva.

Váradon a halastó környezetét is rendezték: a korábban víztározóként nyilvántartott tavat élménytóvá minősítették, és a jövőben haltelepítést terveznek. Körülötte parkot alakítottak ki, pihenőpadokkal, szalonnasütő helyekkel, fákat ültettek, illetve egy 600 tőből álló levendulasétány is szépíti a területet.



Többféle támogatást kapnak a lakosok



Szociális tűzifára is pályázik minden évben az önkormányzat, a kapott mennyiséget aztán kiegészítik, így minden háztartás 3 köbméter tüzelőt kap. Húsvét és karácsony előtt minden lakosnak 30 ezer forintot ad az önkormányzat, ezenfelül a 14 év alatti gyerekeknek mindkét ünnepen édességcsomagot is osztanak.

Az iskolások intézményi étkezését is finanszírozzák.



Focikupát rendeznek a falunapon



Pünkösd másnapján rendezik meg Várad-Újpusztán a focikupát, egyben a gyereknappal és a falunappal. A szervező önkormányzat minden korosztálynak igyekszik megfelelő programokat kínálni. Ezen kívül húsvét és karácsony előtt kézműves-foglalkozást rendeznek a gyerekeknek, illetve tavaly nyáron kirándulást is szerveztek a lakosoknak, amikor is Gunarasra utazott egy nagyobb csapat.