Tavaly több pályázatot is nyert Velény önkormányzata. Belügyminisztériumi pályázaton egy útszakaszt, a 110-es helyrajzi számú út felújítását tudták elvégezni, 180 méter hosszan. Emellett a Magyar Falu Program keretében a felelős állattartás elősegítésére (oltások, chippeltetés, ivartalanítás), valamint egy traktor beszerzésére is nyertek támogatást. A Bethlen Gábor Alapnál sikerrel pályáztak a zártkerti programban, 17,5 millió forintot nyertek, amelyből az idén útjavításra, a gyümölcsösben kútfúrásra, két ingatlan megvásárlására, valamint villanybekötésre nyílik lehetőség a Nagy-hegyen.

Pályázott az idén is az önkormányzat

Hánik József, Velény polgármestere elmondta, sajnos az idei évben beadott 7 pályázatból viszont egy sem nyert támogatást. A traktorhoz szükség lenne hozzá kapcsolható gépsorra (billenő pótkocsira, ágaprítóra, hótolóra, mulcsolóra), melyre az önkormányzat és a Velényért Egyesület is pályázott, emellett szeretnék lecserélni a falubuszt, de több éve pályáznak játszótér felújítására, valamint a hivatal (főként a rendezvényterem) felújítására is. Ebben az épületben található a teleház, a könyvtár, és az orvosi rendelő, utóbbit pár éve felújítottak, akkor a fűtési rendszer korszerűsítését is el tudták kezdeni, és önerőből, illetve a helyi vállalkozók segítségével egy vegyes tüzelésű kazánt építettek be. A községvezető hozzátette, nagyon nagy szükség lenne a bekötőút, (Szabadszentkirály és Velény összekötő út) felújítására is, ez ügyben folyamatosan egyeztet az önkormányzat a Magyar Közút Zrt.-vel.

Záportározó létesül a falu határában

A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Velény és Téseny határában egy közel kétmilliárdos beruházás részeként egy záportározót épít, melynek előkészítő munkái több mint egy éve zajlanak, és a tervek szerint 2024. év végéig egy 47 hektáros tavat hoznak itt létre, az első zsilip Velény területén lenne. Ez is bizakodásra ad okot az önkormányzatnak, és a falu lakosainak egyaránt akár a bekötőút felújítását, akár más fejlesztéseket érintően.

Az önkormányzat a zártkerti program részeként korábban 110 gyümölcsfát (szilva, kajszi és birsalma) ültetett, most pedig már várják, hogy termőre forduljanak. A gyümölcsökből a tervek szerint a lakosok is kapnának, emellett gyümölcslevet készíttetnének belőle, amelyet értékesíteni szeretnének.

Takarékosan gazdálkodott az önkormányzat

Mivel a közmunkások száma az elmúlt időszakban drasztikusan lecsökkent, ezért a művelendő területeket is le kellett csökkenteni, tavaly négy belterületi telket értékesített az önkormányzat, emellett vásároltak is két ingatlant. Hánik József elmondta, minden évben a leromlott állapotú házak megvételével, felújításával, majd eladásával tudott az önkormányzat némi bevételhez jutni, ennek köszönhetően tartalékot is képezni a költségvetésben. Tavaly önerőből egy kisteherautót is tudtak vásárolni, hogy a falu szállítási feladatait meg tudják oldani.

Kivágták a veszélyes fákat a tavalyi vihar után

Tavaly augusztus elsején volt egy rövid, mindössze tízperces, de nagyon erős vihar, amely 8 nagy fát kidöntött a településen. A kidőlt fák tönkretették az elektromos vezetékeket, azokat az E.ON helyreállította, a katasztrófavédelem munkatársai pedig segítettek a faluban álló veszélyes fák kivágásában. A kivágott növények helyére tujákat ültettek.





A település vezetői

A 138 lakosú község polgármestere Hánik József, alpolgármestere: Marinov Tamás. A képviselő-testület további tagjai: Mészáros Barbara, Orsós Rózsa és Király István Vince. A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Nagy Andrea. Aljegyző: Tököli Éva. Falugondnok: Orsós Rózsa. Háziorvos: dr. Hóvári Éva. Az önkormányzat által 10 éve alapított Velényért Egyesület elnöke: Hánik József. A településen 2016 óta működik falugondnoki szolgálat, az ehhez szükséges falubuszt a Velényért Egyesület adta használatra az önkormányzatnak. A falugondnok a szomszéd település óvodájába 5 óvodást szállít naponta, és az egyéb feladatokat is ellátja. Az önkormányzat elérhetősége: 7951 Velény, Fő utca 62.

Az összeállítás a Velényi Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina